Начнем с местоположения. Если большинство людей предпочитают жить за пределами шумной столицы, то руководители Adwise решили перенести туда офис.

Расположиться в бизнес-центре на Новорижском шоссе было решено еще в 2009 году во время основания компании. Из плюсов: доступная парковка, нет давления мегаполиса, а пробки всегда в противофазе. Кстати, по соседству находятся Dаnone и Russ Outdoor .

Когда заходишь в Adwise, не сразу понимаешь, туда ли ты попал, потому что первым делом видишь уютную барную стойку (на самом деле ресепшн). И сразу возникает ощущение, что ты пришел не в офис.