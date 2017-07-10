Фоторепортаж из самого динамично развивающегося российского рекламного агентства Adwise
Обстановочка
В карточке агентства заявлено, что главный продукт Adwise — это CHANGE! Шаг за шагом команда создает позитивные перемены для своих клиентов. Но не забывают и про себя. В какой обстановочке создаются перемены? Погружаемся и вдохновляемся! Потому что есть чем!
«Анти-офис» за городом
Начнем с местоположения. Если большинство людей предпочитают жить за пределами шумной столицы, то руководители Adwise решили перенести туда офис.
Расположиться в бизнес-центре на Новорижском шоссе было решено еще в 2009 году во время основания компании. Из плюсов: доступная парковка, нет давления мегаполиса, а пробки всегда в противофазе. Кстати, по соседству находятся Dаnone и Russ Outdoor .
Когда заходишь в Adwise, не сразу понимаешь, туда ли ты попал, потому что первым делом видишь уютную барную стойку (на самом деле ресепшн). И сразу возникает ощущение, что ты пришел не в офис.
«Этот бизнес нельзя переставать ощущать»
Как распорядиться 700 квадратными метрами, если у тебя почти 70 сотрудников? Легко. В Adwise выбрали открытый тип интерьера! Офис в формате open space тщательно продуман: при общей открытости подвижные перегородки создают каждому работнику свой уголок.
Все руководители подразделений в курсе происходящего... и в гуще событий! Это принцип живого бизнеса.
Активный дизайн как канал коммуникации
Еще одна фишка офиса — активный дизайн! Яркие стены, супергерои и фрагменты комиксов — все это здесь неслучайно!
«Мы много думали о том, каким способом разнообразить интерьер. И в данном случае комиксы — не просто графическое решение, оно содержит в себе смысловую глубину и сильно оживляет интерьер».
Наличие картинок на подсознательном уровне тормошит и заставляет мозг работать. Когда за твоей спиной отважный супергерой, это мотивирует!
В интерьере много дерева и кирпича, что усиливает ощущение «анти-офиса»!
Сменить позу и переключиться
В этом офисе точно не надо думать над тем, где передохнуть от сидения за рабочим столом. Кроме кухни здесь есть что-то типа гостиной для очень большой семьи. Садишься поудобнее, расслабившись на мягком диване, и снова работаешь! Очень похоже на лаунж-зону.
Встретиться, поговорить, сразиться
Открытое пространство также компенсируется наличием нескольких переговорных. Большое количество мест, где можно встретиться и обсудить рабочие вопросы — отличная возможность разнообразить распорядок сидения за столом.
Глобальные идеи, например, для Toyota или Bentley, рождаются в небольших комнатах все с теми же супер-героями на стенах. Эти пространства заточены специально для обсуждений, видеоконференций и брейншторминга.
Когда на коллегу не действуют словесные аргументы, помогает партия в пинг-понг. Да, именно настольный теннис служит прекрасным поводом для спортивных баталий между членами большой команды Adwise.
Rock’n’Work
Это уникально, когда почти у всего офисного населения — общее хобби, и это хобби — музыка!
Более половины всех эдвайсовцев играют на каком-либо музыкальном инструменте. В офисе есть, как минимум, два пианиста, примерно 10 гитаристов, и две музыкальные группы.
Раз в пару месяцев здесь проходят музыкальные сессии — прекрасный метод перезагрузки персонала.
Совет для соискателя: Если хочешь устроиться работать в это агентство — просто скажи на собеседовании, что жить не можешь без RHCP на обеденном перерыве!
Экстрим как образ мышления
Даунхильные велосипеды на стенах, скейтборды у рабочих столов — все это часть мира тех, кто работает в Adwise. Это ответ на желание людей работать в таком месте, которое соответствует их свободному духу и креативному образу мышления. Сразу видно, что здесь не бухгалтерия.
Денис Кутылов: «Я сам занимаюсь фрирайдом зимой и даунхиллом летом. В офисе есть огромное количество любителей сноуборда и великов, так что это не просто интерьерная история — они ждут своего часа!»
На вопрос «Как обстановочка?» отвечают сотрудники офиса:
Тимофей Власов, digital тим-лидер: «Здесь свободно, есть даже небольшой элемент раздолбайства, и это хорошо — в любой момент все всегда могут мобилизоваться! До Adwise я работал в нескольких агентствах, и везде был прессинг. Руководство всегда считало, что если дать персоналу волю, то все рухнет. У нас в агентстве — баланс. Работа не страдает, потому что, даже взяв гитару, я сижу и думаю именно о работе».
Дмитрий Ульянов, директор по стратегии: «Это место заряжает энергией. Каждый день хочется идти на работу и делать рекламу. Давно забытое чувство для многих рекламщиков, особенно в сетевых агентствах — чувство живого проекта».
Дарья Хвойко, аккаунт-супервайзер на бренде Toyota: «Тут пытаются все рвать, и это классно! Я здесь не очень давно, но ничуть не жалею. Даже несмотря на то, что офис за городом, я вижу здесь для себя много возможностей и вариантов развития. Мои инициативы приветствуются!»
Роман Сердюков, старший копирайтер: «Горячо, жарко, тепло — ниже нуля никогда не бывает. Как будто танцуешь на углях круглые сутки, но тебе, чёрт возьми, это нравится».
Денис Кутылов, генеральный директор Adwise: На вопрос «Чем ТЫ занимаешься?» я всегда отвечаю: «У НАС рекламное агентство!». И дело здесь не только в партнерах по бизнесу. А в том, что мы не считаем этот бизнес «своим». Это бизнес наших клиентов. Ведь мы решаем их бизнес-задачи. Строим под них свои процессы. Создаем для них новые продукты и услуги. Развиваемся вместе с ними.
И конечно, это бизнес наших сотрудников. Именно они — основа нашего бизнеса. От них зависит результат работы агентства, столь востребованный нашими клиентами. Поэтому мы стараемся набирать в нашу команду единомышленников, строить дружелюбную и уважительную атмосферу. Как и в семейных отношениях, или в дружбе — без взаимного уважения не может родиться ничего выдающегося".
После посещения офиса в сознании происходит полный чейндж.
Меняется само мнение о том, каким может быть офис российского рекламного агентства! А подобная обстановочка объясняет многие вещи, например, почему Adwise — это синоним перемен и динамичного развития.