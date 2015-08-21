Бренды на российском рынке, которые остались верны оригинальному названию



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Название бренда в случае его выхода на международный рынок играет немаловажную роль в его продвижении. Неблагозвучное наименование способно погубить судьбу бизнеса, как это произошло с маркой воды Blue Water и детским питанием Bledina от Danone в России. Sostav.ru собрал самые нелепые для русскоязычного уха наименования брендов, представленных на отечественном рынке.

Antikal

Стоит ли приобретать бытовую химию, ассоциирующуюся с фекалиями, точно-точно ли оно безопасно и отмоет грязные пятна, задумается носитель русского языка, увидев на прилавке средство под брендом Antikal.

Koziol

Предметы домашнего обихода немецкой фирмы Koziol сами по себе изначально производились с целью развлекательной, а тут еще и такое забавное название для русскоязычного уха вкупе с девизом «Поймай улыбку от Koziol».

Blue Water

Выпуск воды в бутылках под маркой «Blue Water» пришелся в России на конец 90-х. Благодаря активной рекламной компании слово «Блю вота» стало нарицательным и в 2007-ом году бренд исчез с отечественных прилавков.

Daewoo Kalos

Снова двусмысленная тема, на этот раз автомобильная. Компактный автомобиль из Южной Кореи до сих пор успешно продается на российском рынке.

Perdolan

Perdolan – это лекарство, но не от запоров, как может показаться русскоговорящему человеку, а от аллергии, инфекций и бронхолегочных заболеваниях. Говорят, неплохое.

Bledina, детское питание

Детское питание Bledina от компании Danone стало практически первым брендом, привезшим с Запада свою продукцию в Россию. Он был невероятно популярен во всей Европе, а в России особенно запомнился своим креативным маркетинговым продвижением - пародией Игоря Угольникова, ведущего популярной в 90-е юмористической телевизионной передачи «Оба-на!», где использовался забавный девиз: «Блединой вскормлен весь мир!».

Как и «Blue Water», марка Bledina в России не прижилась.

Serla

В случае с туалетной бумагой Serla – попадание в десятку. Не удивительно, что бренд с таким подходящим наименованием прижился на рынке.

O Hui

Бренд O Hui - известная косметика класса люкс в Корее. Название можно произносить на разный лад – это же никак не сказывается на качестве косметических средств O Hui.

Perdera

По названию испанского вина даже и не скажешь, что оно произведено компанией Argiolas на солнечном острове Сардиния.

Hyundai Terracan

Автомобиль Terracan (от «Терра» (земля) и «Хан» (правитель)), переставший выпускаться еще в 2007-м, у русскоязычного человека ассоциировался с нелюбимым домашним насекомым.

Чай Pukala и Pukka

Турецкий чай Pukala и индийский чай Pukka обещают ощущение отдыха, свежести, гармонии и даже любви. Ничего смешного, как мог бы подумать русскоговорящий человек, только корица, имбирь, лакрица, кардамон, фенхель и стручки ванили.