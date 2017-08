Стриминговые сервисы развалили единое телепространство

111

Кабельное ТВ оттеснило вещателей, а стриминговые TV-компании теперь «режут» кабель. За второй квартал еще около миллиона зрителей в США отказались от платной подписки на кабельное ТВ. Главное удобство стриминга – смотри любимую передачу, когда хочешь, а не когда показывают. Но, вместе с удобством, революция стриминга принесла и проблему: как понять, где и что смотреть?

В благословенные времена в субботней программке мы обводили кружочком интересные телепередачи, и все было понятно на неделю вперед (особенно если были доступны всего три канала). Кабельное ТВ тоже имеет довольно внятную навигацию. Стриминговые же сервисы развалили единое телепространство. Оно стало настолько фрагментированным, что найти нужную передачу бывает непросто.

Обозреватель New York Times Кевин Руз так описывает опыт современного телезрителя. Вы хотите посмотреть новый эпизод любимого сериала, садитесь на диван, включаете стриминговую приставку, и начинаете вспоминать, где именно этот сериал обитает. Netflix? HBO? Hulu? После десяти минут поиска выясняется, что нужный эпизод сидит в Amazon. Но в оплаченном абонементе Prime есть только предыдущие сезоны. За эпизод нового сезона надо заплатить три доллара. Вы чертыхаетесь и платите еще 20 долларов, чтобы уж смотреть весь новый сезон. Если не забудете, где его купили.

Казалось бы, стриминг упрощает для потребителя доступ. А на самом деле телеконтент оказывается порой дороже и сложнее в потреблении. А теперь еще и Disney забирает свои фильмы с Netflix и открывает два собственных стриминга. И Facebook запускает собственное телепроизводство для своей новой видеоплатформы Watch (по пути явно замахиваясь на огромный мир любительского видео, которым пока безраздельно владеет YouTube). Зрителю предстоит стать искусным навигатором в этом бардаке.

Гипер-фрагментация телепространства открывает новую перспективу для уже умерших телегидов (вспомним какие-нибудь «7 дней»). Но только, конечно, это не бумажные программки, а онлайн-сервисы, устроенные по принципу тематического поисковика, как например, Can I Stream It? Забив в поисковую строку название нужной программы или сериала, можно быстро найти, где его посмотреть.

Что, однако, не избавляет от необходимости платить за подписку или за разовые просмотры на всех этих многочисленных стриминговых сервисах... Кроме того, поисковики-телегиды не устранят фрагментацию самого телепространства. Телерынок пока движим стремлением производителей отхватить свой кусок, то есть раздербанить некогда единое телевещание. Мало кто вспоминает о зрителе, для которого единая телесреда удобнее раздробленной. И дешевле.