Print first... Digital first... Mobile first... EMAIL FIRST!

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Продолжается победное шествие формата email-рассылок по западным СМИ. Датский стартап Føljeton начинался с сайта, но за два года эволюционировал в email-газету. Рассылка стала его основным продуктом.

Идея стартапа заключалась в медиа-сериалах (Føljeton по-датски означает вовсе не «фельетон», а «сериализация, серийное производство»). Каждую неделю редакция делала дайджест всех важных публикаций со всего мира по какой-либо избранной теме. Дайджесты были кураторскими, то есть это продукт субъективного авторского отбора, зачастую с комментариями. Предполагалось, что со временем сайт накопит большое количество тематических сериалов с подробнейшим разбором «пройденных» тем.

Основатели проекта, бывшие журналисты, хотели сделать mobile-first СМИ. Учитывая переход читателя на маленькие экраны и сокращение длины чтения, авторы разбивали материалы на карточки – самостоятельные небольшие фрагменты, которые вместе складывались в единую историю.

В 2015-м и карточки, и mobile-first все еще были на острие медиа-инноваций. Однако оказалось, что фрагментированная и растянутая на неделю тема немного сложна для восприятия. Людям нравилась идея, но сайт они особо не читали. Отклики приходили преимущественно на брифы материалов, рассылаемые подписчикам через email. В конце концов Føljeton решил переключиться на email-рассылку как основной продукт. «Мы превратились в ньюслеттер-издание, – говорит Сёрене Ипланд, CEO проекта. – Мы запустили мобильное приложение пару месяцев назад, но и сайт, и приложение теперь базируются на ритме и структуре наших email-рассылок.». По сути, email-рассылка стала локомотивным форматом этого СМИ, а сайт служит лишь архивом и базовым лагерем.