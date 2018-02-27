Телерейтинги события были невысокими, но и данные Mediascope пока предварительные



Российские кёрлингисты. Фото Depositphotos

С 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане прошли XXIII Зимние Олимпийские игры. В России их транслировали «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». Впервые это сделали и крупнейшие площадки Рунета — Яндекс, Одноклассники и ВКонтакте. Только в Одноклассниках зрительная аудитория превысила 33 млн человек, а трансляции соревнований и видео с самыми яркими моментами набрали более 220 млн просмотров, сообщила соцсеть со ссылкой на внутренние данные.

Яндекс и ВКонтакте не обнародовали данные по аудитории олимпийских трансляций на своих платформах. Исследовательская компания Mediascope, которая измеряет телесмотрение, также не подвела окончательные итоги.

По данным Mediascope, актуальным на 23 февраля, топовой олимпийской трансляцией на ТВ (Россия, возраст 4+, города 100 тысяч+) стал хоккейный матч Россия-США 17 февраля, который показал канал Россия-1. Трансляция прошла с рейтингом 7,6% и долей 27,8%. Затем следуют хоккейный матч Чехия-Россия и фигурное катание в произвольной программе среди женщин, оба прошедшие в эфире России-1 23 февраля.

Однако 25 февраля состоялся знаковый хоккейный матч Россия-Германия, на котором наши спортсмены взяли золото. По предварительным данным Mediascope (аудитория 4+), в Москве этот матч охватил более 3 млн человек (среднее количество человек, смотревших программу не менее одной минуты), а в целом среднее количество зрителей составило 1,1 млн. Это гораздо больше, чем привлекали аналогичные хоккейные встречи на Олимпиадах прошлых лет. В Одноклассниках матч Россия-Германия собрал более 3,5 млн уникальных зрителей и 5,8 млн просмотров, став одним из топовых событий в олимпийских интернет-трансляциях. Схожие цифры у церемонии открытия, которую в Одноклассниках посмотрели 3,5 млн уникальных зрителей (всего 5,6 млн просмотров). Телерейтинги открытия оказались в 11 раз ниже Сочи-2014: хотя бы минуту смотрели более 5 млн человек, а среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 млн человек, следует из данных Mediascope.

Церемония открытия Игр-2018 в Пхёнчхане. Depositphotos

«При сравнении показателей по церемониям открытия Олимпийских игр мы видим, что в этом году рейтинг значительно ниже прошлого события, однако важно понимать, что причинами этого могут быть как более умеренный интерес со стороны аудитории, так и другие внешние факторы количество транслирующих каналов, сами каналы и их охват, аудитория каналов, время показа, наличие повторов и т.п. Также, церемония открытия Олимпиады в Южной Корее не привлекла столько спонсоров, как Олимпиада в Сочи. Объем спонсорских размещений был в 23 раза меньше, чем во время Олимпиады-2014», — пояснила генеральный директор рекламных агентств Initiative и CEO Russia IPG Mediabrands Анна Мазурина.

Церемония закрытия продемонстрировала небольшие показатели. В ОК ее посмотрели более 2 млн человек (суммарное 3,3 млн просмотров), по телевизору — 1,3 млн человек (хотя бы одну минуту) в Москве, согласно предварительным данным Mediascope (аудитория 4+).

Талисманы Игр-2018 в Пхёнчхане. Depositphotos

Заметим, что освещение прошедших Олимпийских игр было самым технологическим за всю историю. По заявлению МОК, интернет-платформы показали в два раза больше контента, чем телекомпании. Вещатели по всему миру соревновались решениями с панорамным видео, VR и AR для олимпийского контента.

«Олимпиада-2018 стала самым масштабным спортивным событием, которое мы транслировали в Одноклассниках. Восьмиканальный показ и круглосуточное освещение событий из Пхенчхана дали возможность всем пользователям соцсети наблюдать за ходом Игр вместе с миллионами зрителей и обмениваться своими впечатлениями прямо в онлайне. Мы сделали единственную в России интернет-площадку с прямыми трансляциями Игр в 4К. Именно наши пользователи стали единственными в России, кто смотрел Олимпиаду в Ultra HD на всех экранах: телевизорах Smart TV, Android TV, cмартфонах Android, iOS и в браузерах на домашних компьютерах», — прокомментировала директор по продуктам «Видео» и OK Live соцсети Одноклассники Марина Краснова.