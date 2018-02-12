Исследовательская компания Mediascope представила данные по телесмотрению события



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В минувшую пятницу, 9 февраля, состоялось торжественное открытие ХХIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Исследовательская компания Mediascope предоставила Sostav анализ данных по просмотру трансляции церемонии открытия, которую вел телеканал Матч ТВ, начиная с 14 часов по московскому времени.

Открытие Олимпиады в россйиском телеэфире

Церемонию открытия по телевизору, по данным Mediascope, хотя бы минуту смотрели более 5 млн человек, или 7% населения России (города 100 тысяч+). Среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 млн человек — это 2,6% населения, или 14% телезрителей.

Среди подобных событий наибольший телерейтинг в истории российских измерений получила церемония открытия зимней Олимпиады в Сочи четыре года назад, напоминают аналитики. Тогда прямую трансляцию показали одновременно Первый канал и Россия 1. На домашнем экране ее смотрели около 33% населения в среднюю минуту, или 22,4 млн человек. Доля аудитории составила около 70% телезрителей.

Для оценки внедомашней аудитории трансляции церемонии в Пхёнчхане Mediascope провела специальное исследование (Day-after-recall, Россия 100 тысяч+, 1000 респондентов в возрасте от 12 до 64 лет). По его результатам, 84% зрителей смотрели церемонию дома, 8,3% — на работе, а чуть более 7% находились в момент просмотра в других местах — транспорте, кафе, ресторанах и т.п.

Телерейтинги за рубежом

По данным Nielsen, на канале NBC церемония открытия в течение трех часов привлекла в среднем 27,8 млн телезрителей. Дополнительно на NBCOlympics.com и в приложении NBC Sports в среднюю минуту за Олимпиадой наблюдали 449 тысяч зрителей.

Телетрансляция открытия Игр-2018 на NBC собрала на 11 % меньше аудитори по сравнению с аналогичной трансляцией в Сочи в 2014 году (тогда аудитория была в среднем 31,7 млн зрителей) и на 12% меньше по сравнению с 32,7 млн зрителей во время открытия Игр-2010 в Ванкувере.

Аудитория в Рунете

Помимо Матч ТВ в России церемонию открытия Олимпиады Пхёнчхане показывали в интернете — на сайте самого телеканала, в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте, а также на главной странице Яндекса.

В Одноклассниках церемония открытия собрала 3,5 млн уникальных зрителей, а суммарно пять видеопотоков с трансляциями с разных камер — 5,6 млн просмотров, писал ранее Sostav. Данных по аудитории во ВКонтакте и на Яндексе пока нет.

Прогнозы по олимпийским трансляциям

В преддверии Игр компания Mediascope также провела исследование намерений и предпочтений жителей страны в отношении грядущих трансляций олимпийских соревнований. Опрос проводился онлайн среди жителей России 100 тысяч+ в возрасте от 18 до 64 лет. В исследовании приняли участие 650 респондентов.

Оказалось, что следить за Олимпийскими играми планируют 44% россиян, еще 29% затруднились с ответом («не знаю, может буду, может нет»). 27% заявили, что не собираются следить за ходом Игр.

В топ наиболее интересных населению дисциплин вошли биатлон, фигурное катание, хоккей и лыжные гонки – от 20 до 34% опрошенных сказали, что будут следить за этими соревнованиями. По данным проекта TV Index, трансляции именно этих видов спорта были наиболее популярны и во время Олимпиады в Сочи – тогда они суммарно составили около 65% просмотра всех сочинских соревнований.

Популярные у зрителей виды спорта на Олимпиаде-2014





Респондентам был также задан вопрос о том, за выступлениями каких спортсменов они будут наблюдать с особым интересом. С большим отрывом здесь победила фигуристка Евгения Медведева – ее назвали 7,7% тех, кто будет следить за ходом Игр.