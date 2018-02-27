Вещатель связал свое решение с запретом МОК на прохождение российскими спортсменами по стадиону под государственным флагом

«Первый канал» отказался показывать церемонию закрытия ХХIII зимних Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане, которая прошла 25 февраля, несмотря на то, что изначально должен был его транслировать. Вещатель объяснил это тем, что МОК не разрешил спортсменам из России пройти по стадиону с государственным флагом, сообщает РБК.

Закрытие показал в своем эфире телеканал «Матч ТВ». По данным Mediascope, церемонию посмотрели 229,6 тыс. москвичей старше четырех лет. Для сравнения, финал олимпийского хоккейного турнира, в котором встречались сборные России и Германии, в тот же день на «Первом канале» посмотрели, по предварительным данным, почти 1,2 млн зрителей в Москве.

Во время церемонии закрытия Олимпиады «Первый канал» показал повтор хоккейного матча между Россией и Германией.Международный олимпийский комитет не разрешил использовать российский флаг в церемонии закрытия Олимпиады в связи с дисквалификацией Олимпийского комитета России из-за допингового скандала.

Пересмотреть свое решение МОК отказался, поскольку уже во время Игр в применении допинга были уличены два члена команды «Олимпийские атлеты из России» – керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева.

Олимпийские игры транслировали три федеральных канала: «Первый канал», «Россия 1» и «Матч ТВ». Церемонию открытия транслировать должна была «Россия 1», закрытия – «Первый канал». Но за несколько дней до начала Олимпиады «Россия 1» отказалась от своего права на трансляцию церемонии открытия, и это мероприятие освещал в своем эфире «Матч ТВ».

Стоимость прав на телетрансляцию Олимпийских игр 2018 года в Корее и Игр 2020 года в Токио составила для российских вещателей около $40 млн. Базовая стоимость минуты рекламы в эфире «Первого канала» и «России 1» во время ОИ в среднем оценивалась в 2–2,5 млн рублей.