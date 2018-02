Нашей команде спортсменов никогда не было так тяжело как на этих Играх – без формы, без флага, без гимна, как будто бы и без команды. Но это не так! Знайте, взоры всей нашей огромной страны будут прикованы к вам! Мы с вами! Мы болеем за вас! Вы достойны победы! (c) #здесьроссия

