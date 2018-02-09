Анимация, вдохновляющие истории и трогательные сюжеты – о том, какие ролики сняли партнеры Олимпиады-2018

Пока редакция Sostav вместе с остальными любителями спорта и масштабных перфомансов ведет обратный отсчет до открытия Олимпийских Игр в Южной Корее, предлагаем вам посмотреть лучшие рекламные ролики, выпущенные в преддверии этого спортивного праздника.

Дудл от Google

Поисковик Google, известный своими постоянно обновляющимися дудлами, приуроченными к различным датам и событиям, выпустил олимпийскую анимацию. Сегодня, в день открытия Олимпийских Игр, вышел дудл под названием Day 1 (День 1). Google планирует выпустить 17 анимационных роликов (по количеству дней Игр).

Комедийные ролики от Aldi

Сеть магазинов-дискаунтеров Aldi является официальным партнером олимпийской сборной Великобритании. В юмористических роликах приняли участие известные британские спортсмены: лыжник Eddie «The Eagle» Edwards и фигуристы Torvill и Deane.

Первый олимпиец из Малайзии в ролике Samsung

В своем олимпийском ролике Samsung рассказывает о первом спортсмене от Малайзии на Зимних Олимпийских играх — фигуристе Джулиане Йи. Видео стало частью глобальной кампании «Do What You Can’t».

На продакшн ролика у малайзийского агентства Ensemble ушло 30 дней. Ролик был частично создан на Samsung Galaxy Note8.

Мечта и риски в ролике от Bridgestone

Еще один партнер Олимпийских Игр в Пхенчхане — производитель шин Bridgestone — в своем тематическом ролике из кампании Chase Your Dream рассказал о мечте, о риске и его последствиях.

Вдохновляющие истории спортсменов от Visa

В Олимпийской кампании от Visa приняли участие 54 олимпийских и паралимпийских спортсмена и легенды спорта со всего мира. Сам ролик посвящен историям восьми спортсменов на их пути к Играм. В видео бренд также демонстрирует свои новые услуги.

Игры в тишине от Publicis

Французское представительство агентства Publicis разработала креативную олимпийскую рекламу для ТВ. Согласно ролику, Франция планирует транслировать ОИ-2018 практически в беззвучном формате: комментаторам придется вспомнить о шепоте, а фигуристам — напрячь свой слух, ведь музыка будет еле слышна.

Причина в том, что прямые эфиры из Южной Кореи придется вести около полуночи. А пока агентство продвигает кампанию под слоганом «Обещаем, мы не создадим слишком много шума», французские болельщики надеются, что это только шутка.

О материнской поддержке и любви в ролике P&G

Олимпийское видео от Procter&Gamble представляет собой сборник мини-историй о гее, мусульманке, ребёнке-инвалиде, о девушке, выбравшей совсем не женское увлечение. Но всех их объединяет одно — спорт. Ролик является частью кампании «Proud Sponsor of Moms» и обращает внимание на мам, которые стоят за успехом своих детей. Обзор на Sostav.

О значимости каждой мелочи в кампании от Alibaba Group

Alibaba Group на протяжении 10 лет является партнером Олимпийских Игр. Ролики компании всегда эмоциональны, вот и сейчас Alibaba оказывает своими видео поддержку малому бизнесу и… молодым спортсменам. Олимпийская кампания состоит из трех роликов, каждый из них демонстрирует значимость самой малой детали и самого маленького шага. Обзор на Sostav.

Младенцы и старики в олимпийском ролике от Toyota

Бренд Toyota объявил о сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. В ролике к ОИ-2018 бренд снял людей от 1 до 100 лет, параллельно демонстрируя свои технические новинки. Обзор на Sostav.

«Бесстрашные» Игры от Y&R London

Агентство Y&R London выпустило анимационный ролик о бесстрашии олимпийских спортсменов для BBC Sport. Основная идея состоит в том, что спортсмены добиваются успеха именно благодаря преодолению страха и постоянному желанию двигаться вперед. Они часто не видят невозможного на своем поприще, именно это и приводит спортсменов на олимпийский пьедестал. Обзор на Sostav.

Тем временем, в сети набирает обороты флешмоб в поддержку олимпийцев из России. Всем желающим предлагается сегодня, в день открытия Олимпиады, сделать фото с определенным жестом, изображенным на картинке. Пальцы должны быть окрашены в российский триколор, а фото необходимо разместить под тегом #здесьроссия.