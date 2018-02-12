Световое шоу стало рекордным по числу дронов

На открытии зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Intel устроила световое шоу, ради которого в воздух поднялось 1218 квадрокоптеров Shooting Star. Таким образом, компания установила очередной мировой рекорд по количеству одновременно управляемых беспилотников. Его зафиксировали представители Guinness World Records.

Предыдущий рекорд корпорация установила в октябре 2016 года в Германии, когда организовала световое шоу с 500 дронами. Ранее Intel отправила в небо сотню беспилотных устройств под аккомпанемент Пятой симфонии Бетховена.

Для открытия Олимпиады-2018 и ночных церемоний награждения Intel подготовила несколько сценариев, связанных с различными видами спорта и символами олимпийского движения, в том числе знаменитую эмблему с пятью кольцами. Шоу было записано заранее по требованиям безопасности и 9 февраля транслировалось по всему миру. После торжественной церемонии вышел 30-секундный рекламный ролик Intel, демонстрирующий возможности Shooting Star.

Дроны Shooting Star используются в развлекательных проектах. Они оснащены LED-светодиодами, легко программируются под любую анимацию, а их полет контролируется одним человеком. Напомним, что над тремя южнокорейскими городами, где проходят соревнования, объявлена бесполетная зона.