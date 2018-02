Оценить масштабы можно в Олимпийском парке Каннына

Крупнейший интернет-ритейлер в мире, Alibaba Group, открыл в Олимпийском парке Каннына необычный павильон под названием «Олимпиада в облаке» (The Olympic Games on the Cloud Alibaba). Здесь партнер МОК в сфере облачных технологий и электронной коммерции представил свой взгляд на будущее Игр.

Основатель Alibaba Group Джек Ма продемонстрировал возможности интерактивных облачных технологий и сервисов президенту МОК Томасу Баху. Как заявляет китайская компания, ее цель – изменить будущее Олимпийских Игр в интересах поклонников, спортсменов и городов, где проводятся соревнования такого масштаба.

Посетители выставочного центра могут ознакомиться с мобильным помощником Smart Pass, работающем на базе технологии распознавания лиц. Это простой и безопасный способ пройти на соревнования, найти необходимую информацию, составить маршрут, пообщаться со спортсменами.

Облачные технологии Smart Venue также позволят проследить передвижения людей и предупредить их скопление, чтобы избежать давки. Искусственный интеллект ET City Brain способен предложить продуманный план действий для городов, принимающих Олимпиаду. Это касается, в частности, организации туристических потоков и логистики. Alibaba Cloud Media улучшает качество хранения и поиска контента, что делает работу журналистов более комфортной и интерактивной.

Не забыла Alibaba Group и про развлечения. Сувенирный магазин нового поколения имеет виртуальную примерочную, где можно оценить понравившуюся одежду, дает рекомендации на основе покупательских предпочтений и оформляет заказ товара на дом. В павильоне также представлены возможности дополненной реальности – с помощью AR гости смогут представить себя в роли спортивного телеведущего или создать обложку журнала со своим изображением.