На интернет-платформах покажут вдвое больше контента, чем на ТВ, и дополнят его панорамным видео, VR, AR и интерактивными проектами

Сегодня, 9 февраля, состоится церемония открытия Олимпиады-2018 в корейском Пхёнчхане. Ее будут показывать 20 медиакомпаний, отчисления которых являются основным источником выручки Международного олимпийского комитета. Передачу телевизионного и радиосигнала обеспечивает Олимпийская вещательная служба, и, как сообщает МОК, освещение нынешних Игр станет беспрецедентным.

В частности, рекордным будет количество часов онлайн-вещания. Ожидается, что digital-платформы покажут в два раза больше контента, чем телекомпании. Телевизионные трансляции с зимних Олимпийских Игр будут более чем в 200 странах и охватят 5 млрд человек по всему миру, то есть 9 из 10 человек с доступом к ТВ.

Зарубежные вещатели привлекли панорамное видео, VR и AR

NBC Universal в США передаст 2400 часов телевизионного и цифрового контента — столько же, сколько за Ванкувер-2010 и Сочи-2014 вместе взятые. В эпоху видео по запросу и возможности пропустить рекламу прямые трансляции приобретают особое значение. Именно поэтому NBC Universal запустит прямое вещание во всех часовых поясах Штатов. Независимо от того, поздняя ночь в регионе или праймтайм, американские зрители увидят Олимпиаду в режиме реального времени.

Среди инноваций, которые опробуют в Южной Корее, будет вещание в 4K и 8K. Церемонии и отдельные события покажут в 4K UHDTV, а японская NHK представит видео в качестве 8K SHV HDR.

Впервые зрители смогут увидеть Олимпиаду в виртуальной реальности. VR и панорамное видео будет доступно для некоторых прямых трансляций и записанных мероприятий. Кроме того, обладатели прав могут рассчитывать на прямую передачу данных, расширенные метаданные и новую онлайн-платформу Content+.

NBC в первый раз предложит свыше 50 часов прямой трансляции с использованием технологии VR — благодаря Intel True VR. NBC совместно с Intel перенесут 30 олимпийских событий в виртуальную реальность: 18 будут транслироваться в режиме реального времени, 12 событий будут доступны в записи на следующий день.

Приложение NBC Sports VR обеспечит полное погружение владельцам гарнитур Google Daydream, Samsung Gear VR и Windows Mixed Reality. Владельцы устройств на iOS и Android смогут смотреть через приложение панорамное видео. До 50 часов VR-контента собирается представить и Discovery Communications.

Не обойдется на Олимпиаде без «младшего брата» VR — дополненной реальности (AR). Eurosport собирается использовать AR в инновационной студии Eurosport Cube в Пхёнчхане для создания полной картины событий. The New York Times добавила в свое приложение AR, чтобы прыжки лыжников с трамплина происходили буквально «в вашей гостиной».

Российские медиа отдались интернету

В России официальными телевещателями Олимпиады стали «Первый канал», «Россия 1» (ВГТРК) и «Матч ТВ». Освещая Игры, каналы, правда, обойдутся без панорамного видео, VR и AR (не исключено, что опробуют эти технологии на домашнем Чемпионате мира по футболу в этом году), зато отдадут много спортивного контента интернет-платформам.

Помимо телеэфира ВГТРК будет показывать соревнования на сайтах Vesti.ru и Russia.tv. «Матч ТВ» будет дублировать телетрансляции на своем сайте. «Первый канал» обеспечит неограниченный доступ к Играм в рамках спецпроекта на своем сайте и в мобильном приложении.

«Это восемь разных видеоканалов, зрители которых увидят абсолютно все олимпийские старты в прямом эфире. Для тех, кто не сможет посмотреть соревнования в прямом эфире, на сайте “Первого” будут доступны повторы наиболее интересных соревнований, лучшие моменты и хроника всех Олимпийских событий. В рамках спецпроекта Первый канал будет вести круглосуточные прямые трансляции со всех арен и стадионов Игр-2018. В приложении Первого канала на телевизорах Samsung Smart TV эксклюзивно появится специальный олимпийский раздел, в котором можно будет посмотреть любое состязание в прямом эфире», — рассказали на «Первом».

Впервые Олимпиаду покажут крупнейшие в России интернет-компании: Яндекс — на главной странице своего поиска, Mail.Ru Group — в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.

Одноклассники на Олимпийских играх запустят новый формат спортивных трансляций. Соревнования будут комментировать не только спортивные комментаторы, но и эксперты в сфере киберспорта. При этом зрители смогут в режиме онлайн общаться с комментаторами, задавать им вопросы в онлайн-чате и наблюдать за бэкстейджем соревнований. Также российские олимпийцы будут выходить в прямой эфир Одноклассников с помощью приложения OK Live и в формате Full HD общаться с болельщиками.

К Олимпиаде ВКонтакте запустила видеоблог олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун «+1 в Корее с Ритой Мамун» (на страницах проекта ТОК и агентства РИА Новости), специальный чат-бот с рассылкой новостей по различным видам спорта и маски.

Болельщикам подберут персональный контент

Много интересного контента с Олимпиады будет не только в Рунете. Например, YouTube покажет самые яркие моменты Олимпиады в 80 странах. В США YouTube TV «подхватит» прямое вещание NBC Universal, а в Индии, Пакистане, Бангладеше, Бутане, Непале, на Шри-Ланке и Мальдивах зрители впервые смогут посмотреть прямые и бесплатные трансляции на Олимпийском YouTube-канале.

Стратегия Eurosport, разработанная для Олимпиады-2018, называется «Стань ближе». Она подразумевает, что зрители самостоятельно составляют программу просмотра с помощью сервиса Eurosport Player и выбирают, какие соревнования, в какое время и на каком экране смотреть. Компания надеется превратить свою интерактивную платформу в «спортивный Netflix».

Рейтинги ожидаются на уровне Сочи-2014

С пятницы NBC Sports Group начнет предоставлять данные о рейтингах, просмотрах и потреблении. Впервые в истории зимних игр будет измеряться Total Audience Delivery (TAD) — данная метрика учитывает просмотры на всех платформах (аналоговое и кабельное ТВ, стриминг на мобильных устройствах, ПК и Smart TV). Кроме того, партнерами NBC станут Snapchat, Google и BuzzFeed.

NBC Universal, принадлежащая корпорации Comcast, заплатила за право показывать игры 2014–2020 годов 4,48 млрд долларов. Ранее вице-президент по продаже рекламы NBC Universal Sports Group Дэн Лавингер говорил, что национальное размещение рекламы во время игр принесет компании не менее 900 млн долларов. Он охарактеризовал ход продаж как оживленный, отметив, что интерес к событию проявляют технологические компании, автопроизводители и ритейлеры.

По его словам, рекламодателям обещаны рейтинги на уровне Сочи-2014 или чуть ниже. Это связано с оттоком зрителей традиционного ТВ — сейчас у них как никогда много возможностей смотреть Олимпиаду. Напомним, что Сочи-2014 принесли NBC 1,1 млрд долларов.