Sostav представляет традиционную подборку отечественных брендинговых кейсов

Sostav продолжает мониторинг индустрии и представляет обзор свежих работ в области корпоративного брендинга. Традиционно, в обзоре представлены работы только российских специалистов в области брендинга и дизайна - как специализированных агентств и студий, так и работы отдельных известных дизайнеров.

И также традиционно - мы не даем оценку качества представленных работ: само их попадание в наш обзор говорит о том, что эти проекты достойны внимания профессиональной публики.

Работа брендингового агентства «Супрематика» для московского пивного ресторана Grut не осталась незамеченной экспертами: на фестивале Red Apple проект получил два золота. Творческая команда агентства разработала фирменный стиль, логотип заведения, а также дизайн упаковки пива. Текстуры дерева, черно-белые иллюстрации - получилось просто и естественно. Обзор на Sostav

В рамках новой коммуникационной платформы «Другие правила» оператор сотовой связи Tele2 обновил фирменный стиль. Над новым образом сотового оператора работала команда специалистов из разных стран: стратегический директор Джоанна Бакас, креативные директора Рудигер Гойтс (KW43 Германия) и Андрей Сивков (Grey Moscow). Но новых принтах появились фотографии людей и яркие цвета. «Нам нравится лаконичность, современность и эмоциональность нового фирменного стиля», - прокомментировали проект в Tele2. Обзор на Sostav

Творческая команда LINII Group разработала новый логотип, фирменный стиль и оформление пунктов приема ставок Winline. В основу обновленного дизайна лег эффектный фотостиль, а также черный и оранжевый цвета. При разработке логотипа дизайнеры стремились сделать слова хорошо читаемыми – это особенно важно при размещении букмекера в онлайн-рейтингах. Обзор на Sostav

Брендинговое агентство Depot WPF за последнее время представило два крупных проекта по корпоративному брендингу: редизайн газеты «Известия» и новый фирменный стиль онлайн-рителйра «Ситилинк». Для электронного дискаунтера «Ситилинк» команда агентства разработала новый логотип и систему визуальных коммуникаций. Основным элементом стиля стала рамка со скругленными углами. Дизайнеры оставили оранжевый главным цветом бренда, но добавили в коммуникации несколько дополнительных цветов: розовый, серый и зеленый. Обзор на Sostav.

Газета «Известия» отмечает знаковый юбилей: ровно 100 лет назад в печать вышел первый номер газеты «Известия». Свой знаковый юбилей газета отмечает по-особенному. Совместно с брендинговым агентством Depot WPF и ADV/web-engineering co представили обновленный дизайн печатной версии газеты, который вышел в формате А2, а также интернет сайта издания - izvestia.ru. Обзор на Sostav.

Брендинговое агентство DDVB также представило два проекта: редизайн российского инвестиционного форума в Сочи и визуальный стиль жилого района «Скандинавия».

«Для нас это был очень значимый проект. Несмотря на то, что у Агентства уже был опыт работы с крупными экономическими и политическими мероприятиями, событие такого уровня требовало особого подхода», - комментирует работу над стилем форума в Сочи Дмитрий Пёрышков, креативный директор DDVB. Команда проекта представила визуальный образ мероприятия, а также оформила олимпийский медиацентр. Обзор на Sostav.

В агентстве DDVB также разработали визуальный образ жилого комплекса «Скандинавия» - микрорайона Новой Москвы. Для фирменного стиля бренда дизайнеры использовали узнаваемые скандинавские мотивы. Команда проекта предложила лаконичную коммуникацию: «Лес, парк, дом – всё в одном».

Агентство Fullfort представило новый фирменный стиль ежегодного фестиваля видеоблогинга «Видфест». Для работы над проектом Fullfort привлекли популярного блогера Руслана Усачева, идейного основателя и продюсера фестиваля, который на время работы стал креативным директором внутри команды.

Визуальная концепция построена на идее стикеров и эстетике самих видеороликов, которые снимают и монтируют блогеры. «Отсутствие правил и констант позволяет не ограничивать дизайнера в работе и, вместе с тем, единый набор стикеров обеспечивает единообразие всех носителей. Дизайнер просто размещает стикеры на любом носителе, как угодно, и так носитель становится брендовым», - комментирует команда проекта.