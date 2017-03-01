Агентство LINII Group обновило логотип и фирменный стиль компании



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Творческая команда LINII Group разработала новый логотип, фирменный стиль и оформление пунктов приема ставок Winline. В основу обновленного дизайна лег эффектный фотостиль, а также черный и оранжевый цвета.

Букмекерская компания Winline была основана в 2009 году. Недавно футбольный клуб «Спартак Москва» выбрал Winline в качестве эксклюзивного партнера-букмекера. В компании решили обновить визуальный стиль, чтобы усилить премиальное восприятие бренда среди аудитории и выделить его среди конкурентов.

Брендинговое агентство LINII Group представило новый стиль и логотип бренда. При разработке логотипа дизайнеры стремились сделать слова хорошо читаемыми – это важно при размещении букмекера в онлайн-рейтингах.

«Первым же своим шагом LINII предложили нам расширить рамки проекта и обновить логотип. Поначалу мы отнеслись скептически к этому предложению, так как текущий логотип нам нравился, но согласились и решили посмотреть на предложения. С первой же презентации нас очаровал обновленный логотип. Редкий случай, но в процессе всего проекта нас вдохновлял свежий взгляд и креативные решения агентства», - рассказал о проекте Тимур Джуманиязов Вице-президент по маркетингу и стратегии Winline.

Работая над фирменной стилистикой Winline дизайнеры взяли за основу фотостиль, а также черный и оранжевый цвета. Команда агентства переработала систему фирменных шрифтов и принципы использования инфографики. Кроме того, в LINII Group представили фирменные постеры для основных видов спорта, по которым принимаются ставки, и новый стиль интерьеров.

«Необходимо было разработать простой, но в тоже время яркий и заметный фирменный стиль, понятный прежде всего игрокам, разбирающимся в спорте и в специфике букмекерских ставок. По сути, необходимо было создать фирменный стиль для «продвинутых игроков», создать имидж эксперта среди букмекеров», - рассказали специалисты агентства.