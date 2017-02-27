Агентство «Супрематика» разработало логотип, фирменный стиль и дизайн упаковки пива



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

На юге Москвы открылся новый ресторан - Grut. Фирменный стиль, логотип заведения, а также дизайн упаковки одноименного пива разработало брендинговое агентство «Супрематика». В основе дизайна – минимализм и текстуры спиленного дерева.

В интерьере ресторана используются разные текстуры: бетон, дерево, металлические конструкции и необлицованные стены. У ресторана Grut есть своя пивоварня, производящая одноименное пиво. Практически все детали интерьера выполнены вручную.

Творческая команда проекта решила продолжить эту тематику в фирменном стиле Grut. Минималистичный шрифт, черно-белые иллюстрации и текстуры спилов дерева – все это задает простой и естественный стиль ресторану. В оформлении упаковки также использованы иллюстрации пейзажей и дерева. Проект уже был отмечен экспертным рекламным сообществом: на фестивале Red Apple агентство получило за свою работу два золота.

Состав творческой группы

Креативный директор, дизайнер: Владимир Лифанов

Руководитель проекта: Марина Локтеева