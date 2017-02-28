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Форум проводится Фондом «Росконгресс» при поддержке Правительства Российской Федерации. Брендинговое агентство DDVB должно было разработать продуманный стиль, который соответствовал бы высокому статусу бизнес-события.

Авторы проекта хотели визуально показать стремление России к экономическому росту и усиление инвестиционного потенциала страны. В обновленном стиле также надо было отразить узнаваемый ландшафт Сочи – города, где традиционно проводится Форум.

 

 

Команда DDVB вместе с коллегами из Росконгресса и других ведомств интегрировала новый визуальный образ как в цифровые, так и в офлайн коммуникации с учетом особенностей нескольких сотен различных носителей. Кроме того, дизайнеры оформили олимпийский медиацентр для проведения Форума в соответствии с новым стилем. 

 

 

 

 

 


 

Дмитрий Пёрышков, креативный директор DDVB

Для нас это был очень значимый проект. Несмотря на то, что у Агентства уже был опыт работы с крупными экономическими и политическими мероприятиями, событие такого уровня требовало особого подхода. В Сочи мы летали уже не первый год и давно хотели помочь Форуму привести существующий визуальный образ в соответствие с его особым статусом. Желание исполнилось, и вот теперь вся страна может оценить произошедшие в стиле изменения. Мы лично присутствовали на открытии Форума и, можно сказать, в режиме реального времени следили за реализацией креативной концепции. И нам кажется, что всё получилось! А положительные отзывы от участников и гостей Форума лишний раз это подтверждают.
 

 

 

 

 