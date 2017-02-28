Брендинговое агентство DDVB обновило визуальный стиль престижного бизнес-форума

Агентство DDVB представило обновленный образ Российского инвестиционного форума, крупнейшего делового мероприятия в России. Ежегодно на Форум приезжают премьер-министр России Д. А. Медведев, главы различных министерств и ведомств, руководители субъектов РФ, топ-менеджеры российских компаний и представители ведущих СМИ.

Форум проводится Фондом «Росконгресс» при поддержке Правительства Российской Федерации. Брендинговое агентство DDVB должно было разработать продуманный стиль, который соответствовал бы высокому статусу бизнес-события.

Авторы проекта хотели визуально показать стремление России к экономическому росту и усиление инвестиционного потенциала страны. В обновленном стиле также надо было отразить узнаваемый ландшафт Сочи – города, где традиционно проводится Форум.

Команда DDVB вместе с коллегами из Росконгресса и других ведомств интегрировала новый визуальный образ как в цифровые, так и в офлайн коммуникации с учетом особенностей нескольких сотен различных носителей. Кроме того, дизайнеры оформили олимпийский медиацентр для проведения Форума в соответствии с новым стилем.





Дмитрий Пёрышков, креативный директор DDVB