Газета совместно с Depot WPF обновила формат и представила новый фирменный стиль

Ровно 100 лет назад - 13 марта 1917 года - в печать вышел первый номер газеты «Известия» (входит в холдинг НМГ). Свой знаковый юбилей газета отмечает по-особенному. Совместно с брендинговым агентством Depot WPF и группой ADV представили обновленный дизайн печатной версии газеты, который вышел в формате А2, а также интернет сайта издания - izvestia.ru.

С момента своего основания «Известия» выполняли важную функцию – газета была официальным информационным органом советской власти, на его страницах впервые появились декреты «О мире» и «О земле». Кроме того, в разные годы на страницах издания публиковались Владимир Маяковский, Максим Горький, Михаил Зощенко, Александр Твардовский, Константин Симонов, Василий Шукшин, Валентин Распутин, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и многие другие.

Знаковые художники и фотографы трудились над визуальной составляющей газеты. Например, Борис Ефимов, знаменитый график и патриарх советской карикатуры, проработал в «Известиях» 86 лет. Уникальную хронику военных лет создали фотокорреспонденты «Известий» – работы Дмитрия Бальтерманца, Павла Трошкина, Георгия Хомзора и Самария Гурария известны во всем мире.

Арсений Оганесян, главный редактор газеты «Известия»



Все 100 лет своей истории «Известия» было ярким, новаторским, символизирующим время изданием. Передовые издательские технологии и журналистика высоких профессиональных стандартов — это сочетание создало уникальный бренд.



Готовясь к знаковому юбилею, мы учитывали лучший опыт нашего издания и современные тенденции и технологии. «Известия», прожившие 100 лет вместе со страной, сегодня берут курс на мультимедийность, совершенствуя и традиционные носители.



Татьяна Миколаевская, арт-директор Depot WPF



Работая над обновлением «Известий», мы проанализировали огромное количество образцов российской и зарубежной прессы. В решении задачи мы опирались как на современные тренды, так и на классические приёмы газетного дизайна, но в первую очередь старались учитывать уникальный характер и традиции издания.



Одним из важных изменений стала смена формата: следуя новому позиционированию, газета стала шире и «респектабельнее». Помимо формата, изменения коснулись структуры подачи материалов, правил вёрстки, шрифтовой схемы, цветовой гаммы.



Логотип

Логотип «Известий» оставался практически неизменным на протяжении нескольких десятилетий, поэтому творческая команда посчитала недопустимым изменять его кардинально. При полном сохранении узнаваемости его сделали более дружелюбным, нивелиров излишнюю «колкость» букв: засечки стали менее острыми, графически рифмы усилены, а окончания штрихов стали прямыми.

Цвета

Изменились фирменные цвета издания: было решено отказаться от синего цвета, преобладавшего ранее в оформлении газеты, в пользу благородных бежевого, пурпурно-серого и глубокого красного. Эта же цветовая гамма легка в основу корпоративного фирменного стиля «Известий».

Стилевые элементы и пиктограммы

Стилевые элементы, разработанные командой Depot WPF для «Известий», отсылают нас к онлайн-стилистике: главенствующая форма - прямоугольник - напоминает кнопки на сайтах, а цветные плашки работают как рубрикаторы контента. Внимание к тем или иным элементам привлекают рамки. Фирменный глубокий красный цвет, в который окрашивается графика, позволяет правильно расставить акценты.

Заданный стиль графики развивается в пиктограммах, которые могут применяться в инфографике, публикуемой в газете, и в айдентике - от оформления интерьеров до деловой документации.

Типографическое решение

«Немаловажным нововведением стала новая шрифтовая схема газеты. Мы подобрали такие шрифты, которые, с одной стороны, были бы удобочитаемыми, а с другой - гармонировали бы с вытянутыми пропорциями логотипа «Известий», - объясняет дизайнер Depot WPF Фёдор Аброськин.

Выбор был сделан в пользу шрифтов Orbi - эта достаточно узкая и компактная гарнитура позволила не потерять в ёмкости газеты, но при этом сделала чтение газеты максимально комфортным.

Вёрстка

Фёдор Аброськин, дизайнер Depot WPF



Макет «Известий» стал более контрастным и наполнился «воздухом». Были созданы слои чтения: система заголовков, подзаголовков, лидов, врезов, цитат и других вспомогательных элементов. Такая иерархия позволяет постепенно погрузиться в чтение: сначала пробежаться взглядом по фотографиям, бегло прочесть заголовки, затем крупные врезы и, при возникновении интереса к материалу, углубиться в более вдумчивое чтение. Таким образом, можно за короткое время как составить впечатление о содержании номера, так и досконально изучить интересующие темы.



На первой полосе появилась система вертикальных и горизонтальных анонсов, которые позволяют заострить внимание читателя на основных материалах номера. Навигация по изданию значительно улучшилась и благодаря введению врезов и тэгов.

Появились более жёсткие правила, регламентирующие расположение заголовков и вёрстку (к примеру, теперь в газете не должно появляться материалов-одноколонников, а заголовки выравниваются по ширине текста, образуя с ним один блок). При этом сетка макета стала более вариативной благодаря тому, что изменился принцип работы с колонками.

На каждой полосе теперь есть один главный материал, а общее количество статей на полосе ограничено. Кроме того, уменьшилось число материалов, которые «перетекают» с первой полосы на внутренние развороты. Рубрика «Мнения», которая является одной из самых важных, стала визуально более заметной, её стало значительно легче найти в газете за счёт большего количества цвета. Другие типовые разделы («Политика», «Экономика»,«Культура», «Спорт» и т.д.) также получили свои специфические рекомендации по оформлению.

Для того, чтобы выделить особенно значимый материал, появилась возможность вёрстки на целый разворот. Большая по площади фотография в этом случае призвана сделать его эмоциональнее. В рамках работы над новым дизайн-макетом «Известий» команда Depot WPF подготовила для редакции подробное руководство по его использованию и автоматизированный шаблон вёрстки, работа с которым позволит с лёгкостью перейти на новый дизайн и предостережёт от возможных ошибок.

Фирменный стиль

Новый корпоративный стиль «Известий» фактически «вырос» из дизайна самой газеты. Он задействует ту же цветовую гамму и те же простые прямоугольные формы. Основной акцент в айдентике делается на тексты, они становятся элементом стиля, отражая аристократичный характер бренда. Ширина штриха буквы «И» логотипа на носителе определяет модуль, по которому строится вся фирменная графика от линеек до пиктограмм.

В интерьерных решениях графика носит функциональный характер и используется для навигации. В оформлении холлов и переговорных обыгрываются уже имеющиеся детали, ставшие неотъемлемой частью интерьера редакции.

Газета до редизайна