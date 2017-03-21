Брендинговое агентство Depot WPF обновило логотип и визуальные коммуникации ритейлера



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Брендинговое агентство Depot WPF провело редизайн электронного дискаунтера «Ситилинк». Творческая команда представила новый логотип, фирменный стиль и систематизировала визуальные коммуникации ритейлера.

«Ситилинк» - электронный дискаунтер бытовой техники и цифровой электроники, существующий с 2008 года. Кроме интернет-магазина, у «Ситилинка» есть 27 крупных офлайн-магазинов, а также около трехсот пунктов выдачи товаров по всей России.

В распоряжении маркетологов был только логотип, фирменный оранжевый цвет, шрифт и разрозненный набор стилевых элементов. Но до сих пор у дискаунтера не было единой системы коммуникаций. Каждая новая рекламная кампания визуально не была связана с предыдущей: принты создавались по разным принципам, препятствуя формированию единого образа бренда. К тому же отсутствие четких правил верстки макетов увеличивало временные затраты. Пункты выдачи товаров в разных городах тоже оформлялись «с нуля» - у дизайнеров «на местах» была полная свобода действий.

«Ситилинк» растет, сегодня у сети появилось множество партнеров в регионах, и в компании решили выстроить четкую систему визуальной коммуникации бренда. Перед агентством стояла задача: создать единый фирменный стиль, который легко можно использовать для любых рекламных форматов, и выделить «Ситилинк» на фоне конкурентов. Дизайнеры должны были разработать универсальное оформление, которые подходит как крупным магазинам, так и маленьким точкам выдачи товаров.

Визуальные коммуникации: до и после

«В первую очередь мы обновили логотип «Ситилинка», — говорит арт-директор проекта Татьяна Миколаевская. — Знак сместился вправо, что сделало более заметным разомкнутость скругленного прямоугольника и увеличило его схожесть с буквой «С», а фирменный блок с неймом и дескриптором усилился — это было необходимо сделать, так как в предыдущей версии он был далеко не всегда заметен, а иногда слова в дескрипторе и вовсе едва читались».

Все коммуникации «Ситилинка» объединила масштабируемая рамка со скругленными углами. В этом стилевом элементе можно размещать любой контент – от фотографий до слоганов. Также для каждой категории товаров команда Depot WPF разработала пиктограммы, по графике сочетающиеся с логотипом.

Дизайнеры выделили несколько типов рекламных коммуникаций «Ситилинка»: имиджевая реклама, объявление формата «товар-цена», объявление о распродаже и, формат «Ситимафия» —акция, аналогичная «ночи распродаж». Для каждого типа коммуникации в Depot WPF разработали свои шаблоны верстки.

В фирменном стиле ритейлера сохранился традиционный для «Ситилинка» оранжевый цвет. Дизайнеры добавили к нему несколько дополнительных цветов: розовый для «женских» категорий товаров, серый для «мужских» и зеленый для хозяйственных товаров.

«Чтобы сделать удобным, простым и, главное, малозатратным по времени корректное воспроизведение коммуникаций бренда в любой точке России, мы разработали простое правило горизонтального деления рекламных макетов на две половины. Верхняя часть — поле бренда, нижняя — поле продукта», — комментирует руководитель проекта Ксения Тарасова.

Дизайнеры подробно объяснили в гайдбуке, как следует оформлять любую точку «Ситилинка», чтобы образ бренда оставался единым во всех регионах страны. Команда проекта предложила систему-конструктор – выстраиваемый по определенным правилам брендволл, а также фирменные рамки со слоганами, постеры и информационные доски.

Состав творческой группы

«Ситилинк» (клиент)

Depot WPF (креатив)

Руководитель проекта: Ксения Тарасова

Креативные директора: Александр Загорский, Анастасия Третьякова

Арт-директор: Ирина Коротич

Дизайнер: Татьяна Миколаевская