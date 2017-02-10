Проект для сотового оператора связи разработало агентство Grey Moscow



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

В конце января оператор мобильной связи Tele2 представил новую коммуникационную платформу «Другие правила». Изменился также фирменный стиль компании, который разработало агентство Grey Moscow. На новых принтах появились эмоциональные фотографии людей и яркие цвета.

Новую коммуникационную платформу Tele2 в январе представило агентство McCann Moscow, а за визуальный стиль бренда отвечало международное агентство Grey. Новый слоган Tele2 – «Другие правила». Представители компании подчеркнули, что главная цель оператора - уйти от звания «цифрового дискаунтера». Теперь главное не «дешево», а «выгодно».

Над фирменным стилем сотового оператора работала команда специалистов из разных стран: стратегический директор Джоанна Бакас, креативные директора Рудигер Гойтс (KW43 Германия) и Андрей Сивков (Grey Moscow).

«Нам хотелось создать модный, европейский фирменный стиль, который подчеркнет открытость, честность, оптимизм и привлекательность Tele2, − решать такие задачи, на наш взгляд, необходимо системно. Поэтому над проектом в одной связке работали стратеги, специалисты по креативу и брендингу», − говорит Ольга Цуканова, управляющий директор Grey Moscow.

Креативщики рассказывают, что в первую очередь хотели сделать дизайн бренда человечным, эмоциональным легким и современным. Дизайнеры перешли со стрит-арта на простой фирменный стиль. Черный цвет в визуальном образе бренда сохранился, но появились яркие элементы и фотографии людей.

«Нам нравится лаконичность, современность и эмоциональность нового фирменного стиля, он прекрасно совпадает по духу с коммуникационной платформой «Другие правила», которая пришла на смену прежней креативной концепции», − говорит директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Состав творческой группы:

Tele2 (клиент)

Инна Походня – Директор по маркетингу Tele2

Маргарита Усманова – Менеджер бренд-проектов Tele2

Grey Moscow (креатив)

Ольга Цуканова – Управляющий директор Grey Moscow

Андрей Сивков – Креативный директор Grey Moscow

Александр Загорский – Креативный директор по дизайну Grey Moscow

Юлия Шелухина - Директор по работе с клиентами Grey Moscow

Марина Сумкина - Менеджер по работе с клиентами Grey Moscow