Горькая правда: вымирание прессы волнует медиа-тусовку, но не читателей

Проведенное в Канаде исследование показало, что люди уверены в получении местной информации, даже если районные и городские газеты совсем исчезнут. Уровень этой уверенности не зависит от партийных симпатий, проживания в городе или глубинке. Он не зависит даже от возраста – пожилые люди тоже уверены в своей обеспеченности информацией без газет. Даже в тех районах, где существует только одна местная газета, 84% опрошенных считают, что ее закрытие не помешает осведомленности о местных событиях. Причем треть респондентов уже не имеет местных газет – закрылись. Пока издатели и политики обсуждают, должно ли правительство как-то поддержать СМИ, только 44% читателей считают такую поддержку необходимой.
Можно предположить, что равнодушие людей к судьбе газет вызвано обилием источников информации. Оцифрованность Канады приближается к 90% охвата населения. В России интернет-охват тоже достаточно высокий – более 70%, но он неравномерен: в крупных городах и среди молодежи он существенно выше. Например, в Москве доступ к сети имеют около 90% населения. Поэтому можно предположить, что подобный опрос в России выявил бы гораздо более высокую привязанность людей к газетам, особенно в глубинке и среди старших поколений.