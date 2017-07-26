Голосовые помощники на службе СМИ: утренние новости в разговорном жанре

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19 июля BuzzFeed запустил новый медиа-формат Reporting to You. Это утренние новости, которые расскажет голосовой помощник Амазона Alexa. Теперь, вместо того чтобы нырять спросонья в Фэйсбук или мониторить привычные сайты, достаточно спросить Алексу и она проведет 2-4 минутную политинформацию обо всем самом важном во время утреннего моциона. Или когда пользователь занят, например, намазыванием бутерброда.

BuzzFeed еще в декабре привлек Алексу, поначалу к чтению заголовков. В компании просто экспериментировали с форматами и не особо рассчитывали, что чтение заголовков голосом – лучший способ подачи контента. Однако в редакции были удивлены количеством пользователей, которые просили Алексу зачитать свежие заголовки. Поэтому идея получила развитие и превратилась в радиопередачу по запросу. А после «эфира» выпуски складываются в специальном каталоге в виде подкастов.

Reporting to You не привлечет новую аудиторию, зато позволит захватить даже то время пользователей, которое они не могут проводить с экраном. Легко предположить, что по мере развития интеллекта голосовых помощников, с ними можно будет еще и обсуждать новости, как это делают некоторые зрители с телевизором. Только теперь телевизор учится отвечать.

На голосового помощника как личного журналиста стоит обратить внимание, тем более что Reuters Institute в своем недавнем докладе назвал личные голосовые сервисы следующим фронтиром журналистики. Их уже используют CNN, Wall Street Journal, BBC World, Spiegel, Bild и другие монстры медиа.