Дрон-журналистика: лавры Навального не дают американским репортерам покоя

«Хорошие новости для дрон-журналистики. Власти стали выдавать мгновенные разрешения на полеты возле аэродромов» – пишет The Poynter Institute, один из ведущих мировых НИИ в сфере медиа. Раньше требовалось подавать заявку и ждать разрешения 90 дней, теперь можно вылетать за репортажем хоть назавтра после заявки.
Радость Poynter понятна – институт проводит серию семинаров по дрон-журналистике совместно с Drone Journalism Lab, открытой еще в 2011 году при университете Небраски. Пилотов-журналистов учат аэронавигации, аэрофотовидеосъемке и прочим премудростям, среди коих важное место занимают правовые и этические вопросы.
Дрон-журналистика обещает СМИ много интересного, как показывает недавний скандал с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи. Губернатора с семьей засняли с воздуха отдыхающим на общественном пляже, который он же закрыл для посещения публики. Непозволительная выходка распоясавшегося губернатора стала в начале июля темой номер №1 в Титтере под хэштэгом #beachgate. Чтобы сделать скандальные фото, журналисту Эндрю Милсу пришлось нанимать частный самолет. Когда дроны-папарацци войдут в обиход, воздушная фото-охота станет намного дешевле, и губернаторам придется более тщательно вглядываться в небо.