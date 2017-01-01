Рейтинг медиаагентств и холдингов 2018

Весной Sostav и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) традиционно подводят итоги на российском рынке медиазакупок. Актуальная оценка биллингов за прошлый год представлена в очередном, пятом по счету, исследовании АКАР и Sostav — индустриальном рейтинге медиаагентств и холдингов 2018.
Совокупный биллинг всех агентств по итогам 2017 года вырос на 13% до 311,9 млрд рублей. Рейтинг пополнился 11 новыми участниками. Крупнейшим агентством по объему медиазакупок по-прежнему остается OMD Optimum Media. В рейтинге крупнейших холдингов впервые за пять лет новый лидер — OMD OM Group, который потеснил Publicis Media на вторую строчку.
Методология
Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой АКАР. В нее вошли ведущие эксперты индустрии коммуникаций:
- Евгений Балдин (директор по стратегии и исследованиям, Media Instinct Group, председатель рабочей группы АКАР по составлению рейтинга медиаагентств и холдингов)
- Камиль Хаджиахметов (директор по аудиту и аналитике АДВ Бенчмарк)
- Марат Куникеев (генеральный директор, Starlink)
- Михаил Одиноков (директор по аналитике данных АДВ Лаб)
- Андрей Агафонов (Media Research Director, Media Direction Group)
- Андрей Садиков (Digital Trading Director, Publicis Media)
- Константин Вашенцев (Head of Market Intelligence, Wavemaker)
- Алексей Корсаков (Media Research Director, Dentsu Aegis Network Russia)
- Вера Уханова (Business Development Manager, OMD OM Group)
- Евгений Волков (Media Group Head, Sigma)
- Алена Былбас (генеральный директор, Media First).
В основе рейтинга крупнейших медиаагентств и холдингов лежат данные Mediascope о размещении крупнейших рекламодателей на ТВ (включая спонсорские размещения без хронометража), радио, в наружной рекламе, печатной прессе и интернете. Дополнительно экспертиза Аналитического центра Национального рекламного альянса (НРА) позволила верифицировать данные при подсчетах рекламных бюджетов на национальном и региональном ТВ, а экспертиза «Газпром-Медиа Радио» — на радио (Москва, Санкт-Петербург, Сеть).
ТВ
По сравнению с прошлым годом методология претерпела изменения, чтобы максимально приблизить расчеты к реальной ситуации на телевизионном рынке. Если раньше все рекламодатели в сетевом и орбитальном сегментах национального ТВ делились на шесть кластеров по объему закупленных GRP, то теперь сетевой сегмент по-прежнему делится на шесть кластеров, а орбитальные размещения подразделяются на три кластера. Это обусловлено тем, что стоимость орбитального размещения ниже сетевого.
Интернет
Доля интернет-биллинга в офлайн-бюджете рассчитывалась на основе усредненного коэффициента, установленного в результате голосования агентств. Доля контекстной и поисковой рекламы в общем размере рынка высока, а в биллингах агентств, участвующих в рейтинге, — напротив, низка. Поэтому для расчета учитывалась только медийная интернет-реклама (баннеры и видео). Таким образом, оценка интернет бюджетов в биллингах агентств производилась с понижающим коэффициентом.
Евгений Балдин Директор по стратегии и исследованиямMedia Instinct Group,
председатель рабочей группы АКАР
Рекламной индустрии предстоят значительные изменения — для сохранения конкурентоспособности в непростой рыночной ситуации будет происходить более активное слияние агентств, создание баинговых объединений, партнерств и альянсов между ними. Без такой консолидации многие игроки могут не справиться с жесткими требованиями новых реалий рынка. Рейтинг агентств как важный индустриальный продукт, безусловно, должен будет учитывать эти трансформации рекламной отрасли в будущем.
Андрей Агафонов Директор по исследованиям, Brandscience,
Член рабочей группы АКАР
Все изменения, которые произошли с методологией подсчета рейтинга агентств за 2017 год носили, в первую очередь, косметический характер для сохранения преемственности данных: кластеры для подсчета рекламы на национальном ТВ формировались исходя из баинговых аудиторий каналов, а не аудитории 18+, более качественно было учтено время прайм-тайма для локальных каналов, изменены границы для кластеров по нескольким медиа и т.д.
К сожалению, не увенчалась успехом очередная попытка привлечь экспертов со стороны рынка диджитал для оценки интернета непосредственно по данным объемов/продаж/мониторинга диджитал рекламы. Таким образом, пока оценка интернета по-прежнему основывается на оффлайн-бюджетах.
В рейтинге следующего года хотелось бы учесть биллинги, приходящиеся на регионы по радио (не только Москва и Санкт-Петербург), с чем не должно быть проблем с точки зрения методологии и данных. Также есть предпосылки все-таки изменить методологию оценки интернета с учетом того, что за 18-ый год будут доступны более полные данные мониторинга баннерной и видео рекламы в интернете. Для рейтинга следующего года необходимо сделать первые шаги в оценке мобильной рекламы.
Камиль Хаджиахметов Директор по аудиту и аналитике АДВ Бенчмарк,
член рабочей группы АКАР
Каждый год индустрия ждет выхода рейтинга медиаагентств Sostav под эгидой АКАР, поскольку он является главным индикатором итогов развития рынка. Важен рейтинг и для рекламодателей: он позволяет им оценить позиции агентств и рекламных групп внутри каждого медиа.
В 2017 году объемы обслуживаемых агентствами группы бюджетов рекламодателей АДВ заметно увеличились, сохранились лидирующие позиции как отдельных агентств, так и группы в целом.
Отмечу, что с каждым годом методология рейтинга совершенствуется, что делает его точнее и показательнее. Тем не менее, остаются и очевидные точки, требующие дальнейшей работы, например, региональный OOH, радио и традиционно непростой для оценки digital.
Однако сплоченная работа всей индустрии в рамках подготовки рейтинга рождает уверенность в том, что наш рынок изнутри стремится к прозрачности и измеримости, а это значит, однажды мы придем к полностью понятной системе измерений успеха медийных агентств в России.
Вера Уханова Business Development Manager, OMD OM Group,
член рабочей группы АКАР
Индустриальный рейтинг медиаагентств очень важен для рекламного рынка. Он отражает не только умение агентств работать с большими количеством контрактов и задач, но и говорит об уровне доверия и высокой оценке рекламодателями.
Рабочая группа разработала прозрачную методологию, которая действительно работает и не требует серьезных изменений, потому что максимально отражает реалии рынка.
Михаил Одиноков Директор по аналитике данных АДВ Лаб,
член рабочей группы АКАР
Ежегодный рейтинг агентств по объему закупок – важнейший инструмент для оценки расстановки сил на рекламном рынке. Уже второй год в оценке учитываются интернет-бюджеты, без которых рейтинг не был бы полным.
Рабочей группой АКАР рассматривалось несколько вариантов подсчета Интернета, но в итоге была вновь принята методика подсчета на основе офлайн-бюджетов, несмотря на ее относительную простоту. В крупную клетку, на уровне рекламной группы и больших агентств, такой подход позволяет дать оценку, приближенную к реальности. А преемственность методологии с прошлым годом дает понимание динамики интернет-бюджетов агентств.
Дальнейшее развитие методологии мы видим в дополнении экспертных оценок данными мониторинга интернет-рекламы (Mediascope и другие источники), чтобы с большей полнотой учитывать интернет-рекламодателей.
Результаты
Медиаагентства
Совокупный биллинг агентств, представленных в рейтинге, за год увеличился на 13% и составил 311,9 млрд рублей. В рейтинге по итогам 2017 года появилось 11 новых участников, в числе которых Media Pulse (33-е место, 2,2 млрд рублей), Horizon (35-е место, 2 млрд рублей), Blue 449 (40-е место, 1,6 млрд рублей) и другие медиаагентства.
Лидерство в рейтинге медиаагентств сохранило OMD Optimum Media, чей биллинг достиг 23 млрд рублей (+25%). Starcom и Media Instinct, занимавшие по итогам 2016 года вторую и третью строчки, на этот раз поменялись местами, хотя разрыв между ними по-прежнему незначителен — около 250 млн рублей.
Агентство Carat поднялось на четвертое место с биллингом 18,5 млрд рублей (+69%). Zenith замыкает первую пятёрку с биллингом в 14,5 млрд рублей.
Самое заметное изменение в ТОП-10 связано с агентством MEC (с 2018 года после объединения с агентством MAXUS называется Wavemaker), которое переместилось с 10-й на 6-ю строчку.
Константин Вашенцев Head of Market Intelligence Wavemaker,
член рабочей группы АКАР
От лица Wavemaker хочу подлагодарить Sostav за проделанную работу. В этом году, несмотря на более длительные согласования методик, работа проведена быстро. В нашем случае практически не случилось никаких досадных разбирательств, что нам очень приятно и важно, и говорит о профессионализме сотрудников Sostav. По результатам проведенных расчетов констатируем точность полученных результатов практически по всем позициям. Отклонения от реальных цифр есть как в большую, так и в меньшую сторону, но нам они кажутся вполне допустимыми при подобных расчетах.
Для нас как новой структуры, стартовавшей в этом году (агентство Wavemaker) особенно важны данные рейтинга: объединенная позиция MEC и MAXUS в пятерке крупнейших агентств по данным рейтинга за 2017 год — хорошая отправная точка для развития!
Initiative также улучшило свои позиции и поднялось с 11-го на 9-е место.
Анна Мазурина Генеральный директор Initiative,
CEO Mediabrands Russia
В 2017 году позиция Initiative в рейтинге улучшилась не только за счет роста по текущим клиентам, но в первую очередь, благодаря новым победам: Tele2 и Glenmark теперь также являются партнерами агентства.
Ежегодно Sostav и АКАР проделывают большую работу по составлению рейтинга медийных агентств, и с каждым разом методология все четче отражает реальное положение на рынке. Уверена, в будущем сообщество и комитет экспертов рейтинга найдут также способы оценки таких непростых форматов как Digital, OOH и специальные проекты. Их доля в сплите многих клиентов неуклонно растет, поскольку новые инструменты доказывают свою эффективность.
Резкое падение биллинга в рейтинге продемонстрировало агентство LBL — в 13 раз до 240 млн рублей. В агентстве объяснили, что по итогам тендера LBL Communication Group потеряла крупного клиента – фармацевтическую компанию ОАО «Нижфарм» (Stada). Заметный рост биллингов зафиксирован у агентств Smart View, Multitec и ADS for all.
Вероника Северная Генеральный директор агентства Multitec
В 2017 году агентство продолжило сотрудничество со своим стратегическим клиентом – ПАО «Ростелеком», и одновременно получило стратегического клиента Tele2. Это большой и амбициозный национальный проект, по которому в течение года появлялись новые маркетинговые задачи. Также мы выиграли тендеры Оргкомитета ЧМ по футболу 2018 (FIFA) и CTC.
Не могу не отметить, что в этом году оценка по нашему агентству гораздо ближе к реальности, чем в предыдущий период, и я связываю это с улучшением методологии рейтинга.
Илья Герцев Вице-президент Media Direction Group
Рейтинг медийных агентств – важный и полезный индустриальный продукт, который способен объективно оценить и осветить ситуацию отрасли. Благодаря привлечению к работе над методологией рейтинга ведущих экспертов рынка, она максимально прозрачна и постоянно улучшается. Отрадно видеть, что и в этом году произошли качественные изменения, но, тем не менее, еще остаются недочеты, над которыми предстоит тщательная работа.
Современное развитие рекламного рынка, общее движение в сторону диджитализации и появление новых сервисов на базе новых технологий, приводит к увеличению инвестиций. Их объемы, к сожалению, не смогли отразиться в существующей методике или были учтены недостаточно, а это весьма внушительная часть бюджетов, том числе и нашей коммуникационной группы. Тем не менее, даже с учетом недооценённых диджитал бюджетов, группа занимает 6-е место, а наши медийные компании показывают положительный рост : ОМД Media Direction +1, PHD +2 относительно ренкинга годом ранее.
Алена Былбас Генеральный директор Медиа Фёрст Интернешнл,
член рабочей группы АКАР
В этом году наше агентство вошло в рабочую группу по разработке/ корректировки методологии расчета медиаинвентаря. Для нас, как независимого российского агентства, важно понимать методику ее расчетов, прозрачность, с точки зрения подсчетов всех проектов, которые являются значимыми и весомыми в рамках неcетевых агентств.
Мы планируем обсудить c рабочей группой и включить в дальнейшем специализированные СМИ, которые являются достаточно объемным в рамках агентств и которые улучшили бы наш рейтинг на российском медиа рынке.
Рейтинг крупнейших агентств по объему медиазакупок в 2017 году АКАР/Sostav.ru (млн. руб. с НДС)
Сводный рейтинг (млн. руб. с НДС)
|pos
|agency
|total
|tv
|press
|radio
|ooh
|internet
|1
|OMD Optimum Media
|
+25%23 027
|17 304
|625
|822
|1 094
|3 182
|2 +1
|Media Instinct
|
+32%22 884
|13 952
|1 061
|1 863
|2 840
|3 168
|3 - 1
|Starcom
|
+29%22 636
|18 882
|207
|345
|757
|2 444
|4 +2
|Carat*
|
+69%19 790
|16 074
|187
|1 112
|394
|2 023
|5
|Zenith
|14 625
|12 277
|293
|401
|169
|1 484
|6 +4
|MEC
|
+51%14 476
|11 806
|352
|297
|619
|1 402
|7 - 2
|Havas Media**
|
-1%12 521
|9 621
|908
|466
|201
|1 324
|8 +1
|OMD Media Direction***
|
+15%10 997
|7 085
|386
|1 058
|1 304
|1 163
|9 +2
|Initiative
|
+14%10 259
|8 094
|202
|478
|135
|1 351
|10 - 2
|Vizeum*
|
+2%9 977
|5 455
|805
|683
|1 054
|1 981
|11 +2
|PHD
|
+13%9 059
|6 863
|362
|678
|157
|999
|12
|Spark Foundry
|8 639
|7 844
|11
|153
|32
|600
|13 +6
|dentsu X*
|
+38%8 235
|5 671
|327
|709
|286
|1 242
|14 +3
|StarLink
|
+31%8 016
|6 700
|251
|269
|161
|635
|15 +5
|Mindshare
|
+30%7 725
|5 598
|205
|779
|386
|757
|16 +7
|Maxima
|
+40%6 954
|5 494
|14
|457
|847
|141
|17 +4
|UM Russia
|
+20%6 359
|4 141
|72
|288
|967
|892
|18
|РОССТ
|
+0%6 005
|4 495
|550
|227
|39
|694
|19 +5
|OMD AMS
|
+22%5 861
|3 776
|92
|651
|645
|695
|20 - 4
|MAXUS
|
-7%5 825
|4 792
|110
|189
|347
|388
|21 - 9
|MediaCom
|
-31%5 676
|4 215
|105
|179
|590
|587
|22
|Air
|
+10%5 592
|4 131
|139
|266
|650
|407
|23 +18
|Multitec
|
+351%5 494
|3 742
|148
|623
|603
|378
|24 +1
|Arena
|
+3%4 486
|3 259
|267
|236
|239
|485
|25 +1
|ТоталВью
|
-10%3 800
|2 363
|530
|213
|278
|417
|26 +10
|Easy Media
|
+126%3 723
|2 568
|106
|148
|507
|394
|27 - 13
|Аллен-Медиа
|
-48%3 555
|1 166
|3
|1 879
|209
|298
|28 - 13
|Ad O'clock*
|
-49%3 171
|2 030
|130
|427
|89
|496
|29 - 1
|Mediaplus
|
-7%3 082
|1 932
|406
|307
|438
|-
|30
|STRONG
|
+9%2 930
|2 280
|113
|289
|65
|183
|31 +4
|Агентство Игроник
|
+42%2 728
|381
|-
|724
|1 205
|418
|32 - 1
|Media Wise
|
+7%2 548
|1 843
|19
|90
|294
|302
|33
|Media Pulse
|2 240
|1 517
|109
|297
|73
|244
|34
|Mixology (КГ Movie)
|
+11%2 195
|1 302
|85
|185
|447
|176
|35
|Horizon
|2 022
|952
|95
|343
|523
|110
|36 +2
|Deltaplan
|
+34%1 910
|616
|6
|21
|225
|1 043
|37 - 4
|Artcom WP
|
-13%1 844
|1 528
|16
|76
|30
|194
|38 - 1
|Innocean Worldwide Rus
|
+17%1 836
|920
|116
|158
|106
|536
|39 +1
|Mediaplan
|
+23%1 660
|740
|59
|427
|275
|159
|40
|Blue 449
|1 640
|874
|494
|5
|83
|183
|41 - 12
|Юнион Медиа Сервис
|
-51%1 514
|1 423
|14
|4
|9
|63
|42
|ТМК
|1 450
|1 450
|-
|-
|-
|-
|43 +20
|Smart View
|
+594%1 311
|-
|1
|9
|1 302
|-
|44 +5
|Таргет-медиа (КГ)
|
+117%1 134
|933
|1
|17
|4
|179
|45 - 6
|Audio Art
|
-24%1 049
|436
|73
|385
|92
|63
|46 - 2
|MediaNet
|
+28%1 033
|527
|16
|195
|186
|109
|47 - 5
|INO Group
|
-8%973
|107
|54
|181
|462
|169
|48
|Alt Communication Group
|922
|462
|108
|103
|108
|142
|49
|Synergy Media
|760
|733
|-
|27
|-
|-
|50
|Лидер Медиа
|736
|11
|2
|9
|702
|11
|51 +5
|Sigma
|
+151%715
|371
|78
|192
|17
|57
|52 +20
|ADS for all
|
+985%683
|645
|2
|-
|36
|-
|53 +7
|Art Union
|
+167%643
|508
|98
|1
|-
|36
|54
|Main Target Group
|
+92%620
|459
|19
|32
|93
|17
|55 - 8
|MediaSelection
|
-24%512
|-
|-
|-
|512
|-
|56 - 1
|АДВ Диджитал
|
+60%487
|-
|-
|-
|-
|487
|57 - 6
|New Channel
|
+17%484
|325
|80
|37
|9
|33
|58 - 15
|Media First International
|
-45%475
|177
|63
|16
|110
|109
|59 +2
|MediaImpact
|
+116%460
|348
|16
|4
|55
|37
|60 - 2
|Mediaplus Digital
|
+63%417
|-
|-
|-
|-
|417
|61 - 4
|Prior
|
+47%404
|287
|28
|59
|4
|26
|62
|Go Mobile
|313
|-
|-
|-
|-
|313
|63 - 4
|Verytas
|
+11%272
|204
|-
|40
|1
|27
|64 - 37
|LBL
|
-93%240
|142
|9
|62
|22
|5
|65 +8
|Medialect
|
+281%194
|-
|7
|145
|23
|19
|66 - 4
|Медиа Анлимитед
|
-21%164
|148
|-
|-
|-
|16
|67 - 2
|Europe Advertizing
|
-9%121
|5
|12
|32
|71
|-
|68 +3
|IGuru
|
+58%101
|-
|-
|-
|-
|101
|69
|Астрис медиа
|79
|31
|35
|5
|7
|2
|70 - 6
|Made
|
-41%78
|58
|9
|8
|-
|2
|71
|Granat communications
|74
|27
|-
|1
|40
|5
|72
|ДИ ЭМ ЭЙ ГРУПП
|72
|-
|-
|-
|72
|-
|73 - 3
|2STEP
|
-25%50
|-
|-
|-
|-
|50
|74 +3
|Digital-I
|
+295%24
|-
|-
|-
|-
|24
|75 - 1
|Zen Media
|
-74%5
|-
|1
|-
|4
|-
|76 - 1
|MIMedia
|
-71%5
|5
|-
|-
|-
|-
|77 - 10
|I-Brand
|
-96%5
|-
|-
|-
|-
|5
|78
|А-Медиа
|
-21%4
|-
|-
|-
|4
|-
Телевизионная реклама (млн. руб. с НДС)
|pos
|agency
|tv total
|tvfed
|tvreg
|spons
|tvcab
|1
|Starcom
|18 882
|16 787
|638
|736
|721
|2
|OMD Optimum Media
|17 304
|13 285
|1 723
|1 375
|920
|3
|Carat*
|16 074
|12 427
|1 945
|740
|962
|4
|Media Instinct
|13 952
|9 555
|2 798
|674
|925
|5
|Zenith
|12 277
|10 721
|719
|435
|402
|6
|MEC
|11 806
|8 169
|2 217
|512
|908
|7
|Havas Media**
|9 621
|6 767
|1 861
|834
|158
|8
|Initiative
|8 094
|5 665
|2 039
|130
|260
|9
|Spark Foundry
|7 844
|6 919
|413
|227
|284
|10
|OMD Media Direction***
|7 085
|2 672
|3 126
|282
|1 005
|11
|PHD
|6 863
|4 321
|1 210
|579
|752
|12
|StarLink
|6 700
|4 939
|1 055
|78
|628
|13
|dentsu X*
|5 671
|4 444
|377
|300
|550
|14
|Mindshare
|5 598
|4 213
|492
|305
|588
|15
|Maxima
|5 494
|3 796
|1 246
|200
|252
|16
|Vizeum*
|5 455
|3 557
|1 237
|160
|502
|17
|MAXUS
|4 792
|2 506
|1 569
|168
|549
|18
|РОССТ
|4 495
|2 578
|843
|285
|788
|19
|MediaCom
|4 215
|3 408
|188
|341
|279
|20
|UM Russia
|4 141
|1 934
|1 262
|402
|542
|21
|Air
|4 131
|1 356
|2 245
|149
|381
|22
|OMD AMS
|3 776
|2 047
|1 528
|92
|109
|23
|Multitec
|3 742
|2 720
|950
|69
|3
|24
|Arena
|3 259
|2 575
|359
|175
|150
|25
|Easy Media
|2 568
|1 304
|653
|159
|452
|26
|ТоталВью
|2 363
|255
|784
|36
|1 286
|27
|STRONG
|2 280
|793
|1 025
|21
|440
|28
|Ad O'clock*
|2 030
|1 133
|255
|270
|371
|29
|Mediaplus
|1 932
|657
|463
|219
|593
|30
|Media Wise
|1 843
|1 131
|447
|205
|61
|31
|Artcom WP
|1 528
|309
|708
|18
|493
|32
|Media Pulse
|1 517
|573
|774
|45
|125
|33
|ТМК
|1 450
|0
|291
|5
|1 154
|34
|Юнион Медиа Сервис
|1 423
|290
|147
|38
|949
|35
|Mixology (КГ Movie)
|1 302
|149
|910
|24
|219
|36
|Аллен-Медиа
|1 166
|268
|711
|30
|157
|37
|Horizon
|952
|378
|321
|57
|196
|38
|Таргет-медиа (КГ)
|933
|382
|311
|36
|203
|39
|Innocean Worldwide Rus
|920
|689
|48
|153
|30
|40
|Blue 449
|874
|798
|0
|30
|45
|41
|Mediaplan
|740
|111
|460
|60
|108
|42
|Synergy Media
|733
|733
|0
|0
|0
|43
|ADS for all
|645
|0
|0
|29
|616
|44
|Deltaplan
|616
|0
|613
|2
|0
|45
|MediaNet
|527
|43
|378
|8
|98
|46
|Art Union
|508
|323
|29
|45
|111
|47
|Alt Communication Group
|462
|252
|2
|3
|205
|48
|Main Target Group
|459
|141
|127
|15
|175
|49
|Audio Art
|436
|23
|216
|23
|174
|50
|Агентство Игроник
|381
|303
|48
|30
|0
|51
|Sigma
|371
|141
|88
|18
|124
|52
|MediaImpact
|348
|114
|37
|0
|197
|53
|New Channel
|325
|105
|209
|0
|11
|54
|Prior
|287
|47
|149
|24
|67
|55
|Verytas
|204
|0
|204
|0
|0
|56
|Media First International
|177
|92
|71
|5
|8
|57
|Медиа Анлимитед
|148
|36
|109
|2
|0
|58
|LBL
|142
|99
|18
|21
|4
|59
|INO Group
|107
|0
|106
|0
|0
|60
|Made
|58
|13
|45
|0
|0
|61
|Астрис медиа
|31
|0
|30
|0
|0
|62
|Granat communications
|27
|0
|27
|0
|0
|63
|Лидер Медиа
|11
|0
|11
|0
|0
|64
|Europe Advertizing
|5
|0
|5
|0
|0
|65
|MIMedia
|5
|0
|0
|5
|0
Реклама в прессе (млн. руб. с НДС)
Реклама на радио (млн. руб. с НДС)
Наружная реклама (млн. руб. с НДС)
Интернет реклама (млн. руб. с НДС)
Рекламные холдинги
В рейтинге холдингов впервые за предыдущие пять лет, в течение которых АКАР и Sostav проводят исследование, сменился лидер. Крупнейшим холдингом по итогам 2017 года стал OMD OM Group с биллингом 69,2 млрд рублей, оставив позади давнего лидера Publicis Media с биллингом 55,5 млрд рублей.
По сравнению с 2016 годом биллинг OMD OM Group увеличился на 17,1 млрд рублей, тогда как у Publicis Media рост был менее значительным – на 3,4 млрд рублей. Такой скачок биллинга OMD OM Group обусловлен приобретением (new business) и удержанием (repitch) ряда крупных клиентов. В частности, Media Instinct, входящий в OMD OM Group, в 2017 году получил медиабюджет крупного рекламодателя – фармацевтической компании «Берлин-Хеми».
Остальные холдинги из ТОП-5 (АДВ, Dentsu Aegis Network и GroupM) при умеренном росте биллингов остались на прежних позициях в рейтинге.
Ольга Барская Вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group
Лидерство OMD OM Group это результат профессионализма и упорной работы всей нашей команды. В ТОП-3 входят сразу два наших агентства: сохраняющий свои позиции флагман группы OMD Optimum Media и уверенно растущее агентство Media Instinct. А высокая динамика OMD AMS и Easy Media подтверждают преимущество OMD OM Group. И, конечно, мы благодарны всем нашим клиентам за доверие и совместные победы.
Александр Захаров Управляющий директор,
Dentsu Aegis Network
Текущий рейтинг отражает стремление команды проекта к постоянному усовершенствованию методологии, что позволяет повышать точность оценки по всем медиа, даже традиционным.
Но рекламный рынок развивается быстрее, чем средства его измерения. Внутри Dentsu Aegis Network мы видим стремительные изменения и строим нашу экспертизу в следующих областях: сложные технологические решения, связанные с перекрещиванием данных об аудиторных сегментах (кейс X5 с Mail.Ru); создание контентных проектов для брендов (кейс Huawei по интеграции в шоу «Русский Ниндзя» на «Первом Канале»); активации в социальных медиа (блогерский проект в рамках кампании «Стримище» для МТС), а также быстрыми темпами растет total video (TV+Online).
Как результат, digital и технологические решения по-прежнему оставляют большой потенциал для повышения качества оценок. Хочется отметить большую работу с привлечением участников digital сообщества в лице IAB. Надеемся, что с развитием индустриальных исследований, рейтинг сможет в digital выйти на такой же уровень точности оценок как в других медиа.
По активам Dentsu Aegis Network особенно выдающаяся динамика по Carat и dentsu X.
Рейтинг крупнейших холдингов по объему медиазакупок в 2017 году АКАР/Sostav.ru (млн. руб. с НДС)
|
1
|69 204
|OMD Optimum Media
|23 027
|Media Instinct
|22 884
|OMD AMS
|5 861
|Air
|5 592
|Easy Media
|3 723
|Media Pulse
|2 240
|Mixology (КГ Movie)
|2 195
|Horizon
|2 022
|Mediaplan
|1 660
|--divider--
|
2
|55 556
|Starcom
|22 636
|Zenith
|14 625
|Spark Foundry
|8 639
|StarLink
|8 016
|Blue 449
|1 640
|--divider--
|
3
|41 750
|Havas Media**
|12 521
|Initiative
|10 259
|Maxima
|6 954
|UM Russia
|6 359
|Arena
|4 486
|ADS for all
|683
|АДВ Диджитал
|487
|--divider--
|
4 ****
|41 173
|Carat*
|19 790
|Vizeum*
|9 977
|dentsu X*
|8 235
|Ad O'clock*
|3 171
|--divider--
|
5
|33 702
|MEC
|14 476
|Mindshare
|7 725
|MAXUS
|5 825
|MediaCom
|5 676
|--divider--
|
6
|22 604
|OMD Media Direction***
|10 997
|PHD
|9 059
|Media Wise
|2 548
|--divider--
|
7
|4 177
|Mediaplus
|3 082
|New Channel
|484
|Mediaplus Digital
|417
|Medialect
|194
|--divider--
|
8
|3 578
|STRONG
|2 930
|Art Union
|643
|I-Brand
|5
|--divider--
|
9
|1 361
|Smart View
|1 311
|2STEP
|50
|--divider--
|
10
|1 001
|Alt Communication Group
|922
|Астрис медиа
|79
|--divider--
|
11
|596
|Media First International
|475
|Europe Advertizing
|121
|--divider--
|
12
|505
|Prior
|404
|IGuru
|101
|--divider--