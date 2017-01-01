Рейтинг медиаагентств и холдингов 2018

Весной Sostav и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) традиционно подводят итоги на российском рынке медиазакупок. Актуальная оценка биллингов за прошлый год представлена в очередном, пятом по счету, исследовании АКАР и Sostav — индустриальном рейтинге медиаагентств и холдингов 2018.

Совокупный биллинг всех агентств по итогам 2017 года вырос на 13% до 311,9 млрд рублей. Рейтинг пополнился 11 новыми участниками. Крупнейшим агентством по объему медиазакупок по-прежнему остается OMD Optimum Media. В рейтинге крупнейших холдингов впервые за пять лет новый лидер — OMD OM Group, который потеснил Publicis Media на вторую строчку.

Методология

Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой АКАР. В нее вошли ведущие эксперты индустрии коммуникаций:

Евгений Балдин (директор по стратегии и исследованиям, Media Instinct Group, председатель рабочей группы АКАР по составлению рейтинга медиаагентств и холдингов)

(директор по стратегии и исследованиям, Media Instinct Group, председатель рабочей группы АКАР по составлению рейтинга медиаагентств и холдингов) Камиль Хаджиахметов (директор по аудиту и аналитике АДВ Бенчмарк)

(директор по аудиту и аналитике АДВ Бенчмарк) Марат Куникеев (генеральный директор, Starlink)

(генеральный директор, Starlink) Михаил Одиноков (директор по аналитике данных АДВ Лаб)

(директор по аналитике данных АДВ Лаб) Андрей Агафонов (Media Research Director, Media Direction Group)

(Media Research Director, Media Direction Group) Андрей Садиков (Digital Trading Director, Publicis Media)

(Digital Trading Director, Publicis Media) Константин Вашенцев (Head of Market Intelligence, Wavemaker)

(Head of Market Intelligence, Wavemaker) Алексей Корсаков (Media Research Director, Dentsu Aegis Network Russia)

(Media Research Director, Dentsu Aegis Network Russia) Вера Уханова (Business Development Manager, OMD OM Group)

(Business Development Manager, OMD OM Group) Евгений Волков (Media Group Head, Sigma)

(Media Group Head, Sigma) Алена Былбас (генеральный директор, Media First).

В основе рейтинга крупнейших медиаагентств и холдингов лежат данные Mediascope о размещении крупнейших рекламодателей на ТВ (включая спонсорские размещения без хронометража), радио, в наружной рекламе, печатной прессе и интернете. Дополнительно экспертиза Аналитического центра Национального рекламного альянса (НРА) позволила верифицировать данные при подсчетах рекламных бюджетов на национальном и региональном ТВ, а экспертиза «Газпром-Медиа Радио» — на радио (Москва, Санкт-Петербург, Сеть).

ТВ

По сравнению с прошлым годом методология претерпела изменения, чтобы максимально приблизить расчеты к реальной ситуации на телевизионном рынке. Если раньше все рекламодатели в сетевом и орбитальном сегментах национального ТВ делились на шесть кластеров по объему закупленных GRP, то теперь сетевой сегмент по-прежнему делится на шесть кластеров, а орбитальные размещения подразделяются на три кластера. Это обусловлено тем, что стоимость орбитального размещения ниже сетевого.

Интернет

Доля интернет-биллинга в офлайн-бюджете рассчитывалась на основе усредненного коэффициента, установленного в результате голосования агентств. Доля контекстной и поисковой рекламы в общем размере рынка высока, а в биллингах агентств, участвующих в рейтинге, — напротив, низка. Поэтому для расчета учитывалась только медийная интернет-реклама (баннеры и видео). Таким образом, оценка интернет бюджетов в биллингах агентств производилась с понижающим коэффициентом.

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Евгений Балдин Директор по стратегии и исследованиямMedia Instinct Group,

председатель рабочей группы АКАР Рекламной индустрии предстоят значительные изменения — для сохранения конкурентоспособности в непростой рыночной ситуации будет происходить более активное слияние агентств, создание баинговых объединений, партнерств и альянсов между ними. Без такой консолидации многие игроки могут не справиться с жесткими требованиями новых реалий рынка. Рейтинг агентств как важный индустриальный продукт, безусловно, должен будет учитывать эти трансформации рекламной отрасли в будущем.

Андрей Агафонов Директор по исследованиям, Brandscience,

Член рабочей группы АКАР Все изменения, которые произошли с методологией подсчета рейтинга агентств за 2017 год носили, в первую очередь, косметический характер для сохранения преемственности данных: кластеры для подсчета рекламы на национальном ТВ формировались исходя из баинговых аудиторий каналов, а не аудитории 18+, более качественно было учтено время прайм-тайма для локальных каналов, изменены границы для кластеров по нескольким медиа и т.д. К сожалению, не увенчалась успехом очередная попытка привлечь экспертов со стороны рынка диджитал для оценки интернета непосредственно по данным объемов/продаж/мониторинга диджитал рекламы. Таким образом, пока оценка интернета по-прежнему основывается на оффлайн-бюджетах. В рейтинге следующего года хотелось бы учесть биллинги, приходящиеся на регионы по радио (не только Москва и Санкт-Петербург), с чем не должно быть проблем с точки зрения методологии и данных. Также есть предпосылки все-таки изменить методологию оценки интернета с учетом того, что за 18-ый год будут доступны более полные данные мониторинга баннерной и видео рекламы в интернете. Для рейтинга следующего года необходимо сделать первые шаги в оценке мобильной рекламы.

Камиль Хаджиахметов Директор по аудиту и аналитике АДВ Бенчмарк,

член рабочей группы АКАР Каждый год индустрия ждет выхода рейтинга медиаагентств Sostav под эгидой АКАР, поскольку он является главным индикатором итогов развития рынка. Важен рейтинг и для рекламодателей: он позволяет им оценить позиции агентств и рекламных групп внутри каждого медиа. В 2017 году объемы обслуживаемых агентствами группы бюджетов рекламодателей АДВ заметно увеличились, сохранились лидирующие позиции как отдельных агентств, так и группы в целом. Отмечу, что с каждым годом методология рейтинга совершенствуется, что делает его точнее и показательнее. Тем не менее, остаются и очевидные точки, требующие дальнейшей работы, например, региональный OOH, радио и традиционно непростой для оценки digital. Однако сплоченная работа всей индустрии в рамках подготовки рейтинга рождает уверенность в том, что наш рынок изнутри стремится к прозрачности и измеримости, а это значит, однажды мы придем к полностью понятной системе измерений успеха медийных агентств в России.

Вера Уханова Business Development Manager, OMD OM Group,

член рабочей группы АКАР Индустриальный рейтинг медиаагентств очень важен для рекламного рынка. Он отражает не только умение агентств работать с большими количеством контрактов и задач, но и говорит об уровне доверия и высокой оценке рекламодателями. Рабочая группа разработала прозрачную методологию, которая действительно работает и не требует серьезных изменений, потому что максимально отражает реалии рынка.

Михаил Одиноков Директор по аналитике данных АДВ Лаб,

член рабочей группы АКАР Ежегодный рейтинг агентств по объему закупок – важнейший инструмент для оценки расстановки сил на рекламном рынке. Уже второй год в оценке учитываются интернет-бюджеты, без которых рейтинг не был бы полным. Рабочей группой АКАР рассматривалось несколько вариантов подсчета Интернета, но в итоге была вновь принята методика подсчета на основе офлайн-бюджетов, несмотря на ее относительную простоту. В крупную клетку, на уровне рекламной группы и больших агентств, такой подход позволяет дать оценку, приближенную к реальности. А преемственность методологии с прошлым годом дает понимание динамики интернет-бюджетов агентств. Дальнейшее развитие методологии мы видим в дополнении экспертных оценок данными мониторинга интернет-рекламы (Mediascope и другие источники), чтобы с большей полнотой учитывать интернет-рекламодателей.

Результаты

Медиаагентства

Совокупный биллинг агентств, представленных в рейтинге, за год увеличился на 13% и составил 311,9 млрд рублей. В рейтинге по итогам 2017 года появилось 11 новых участников, в числе которых Media Pulse (33-е место, 2,2 млрд рублей), Horizon (35-е место, 2 млрд рублей), Blue 449 (40-е место, 1,6 млрд рублей) и другие медиаагентства.

Лидерство в рейтинге медиаагентств сохранило OMD Optimum Media, чей биллинг достиг 23 млрд рублей (+25%). Starcom и Media Instinct, занимавшие по итогам 2016 года вторую и третью строчки, на этот раз поменялись местами, хотя разрыв между ними по-прежнему незначителен — около 250 млн рублей.

Агентство Carat поднялось на четвертое место с биллингом 18,5 млрд рублей (+69%). Zenith замыкает первую пятёрку с биллингом в 14,5 млрд рублей.

Самое заметное изменение в ТОП-10 связано с агентством MEC (с 2018 года после объединения с агентством MAXUS называется Wavemaker), которое переместилось с 10-й на 6-ю строчку.

Константин Вашенцев Head of Market Intelligence Wavemaker,

член рабочей группы АКАР От лица Wavemaker хочу подлагодарить Sostav за проделанную работу. В этом году, несмотря на более длительные согласования методик, работа проведена быстро. В нашем случае практически не случилось никаких досадных разбирательств, что нам очень приятно и важно, и говорит о профессионализме сотрудников Sostav. По результатам проведенных расчетов констатируем точность полученных результатов практически по всем позициям. Отклонения от реальных цифр есть как в большую, так и в меньшую сторону, но нам они кажутся вполне допустимыми при подобных расчетах. Для нас как новой структуры, стартовавшей в этом году (агентство Wavemaker) особенно важны данные рейтинга: объединенная позиция MEC и MAXUS в пятерке крупнейших агентств по данным рейтинга за 2017 год — хорошая отправная точка для развития!

Initiative также улучшило свои позиции и поднялось с 11-го на 9-е место.

Анна Мазурина Генеральный директор Initiative,

CEO Mediabrands Russia В 2017 году позиция Initiative в рейтинге улучшилась не только за счет роста по текущим клиентам, но в первую очередь, благодаря новым победам: Tele2 и Glenmark теперь также являются партнерами агентства. Ежегодно Sostav и АКАР проделывают большую работу по составлению рейтинга медийных агентств, и с каждым разом методология все четче отражает реальное положение на рынке. Уверена, в будущем сообщество и комитет экспертов рейтинга найдут также способы оценки таких непростых форматов как Digital, OOH и специальные проекты. Их доля в сплите многих клиентов неуклонно растет, поскольку новые инструменты доказывают свою эффективность.

Резкое падение биллинга в рейтинге продемонстрировало агентство LBL — в 13 раз до 240 млн рублей. В агентстве объяснили, что по итогам тендера LBL Communication Group потеряла крупного клиента – фармацевтическую компанию ОАО «Нижфарм» (Stada). Заметный рост биллингов зафиксирован у агентств Smart View, Multitec и ADS for all.

Вероника Северная Генеральный директор агентства Multitec В 2017 году агентство продолжило сотрудничество со своим стратегическим клиентом – ПАО «Ростелеком», и одновременно получило стратегического клиента Tele2. Это большой и амбициозный национальный проект, по которому в течение года появлялись новые маркетинговые задачи. Также мы выиграли тендеры Оргкомитета ЧМ по футболу 2018 (FIFA) и CTC. Не могу не отметить, что в этом году оценка по нашему агентству гораздо ближе к реальности, чем в предыдущий период, и я связываю это с улучшением методологии рейтинга.

Илья Герцев Вице-президент Media Direction Group Рейтинг медийных агентств – важный и полезный индустриальный продукт, который способен объективно оценить и осветить ситуацию отрасли. Благодаря привлечению к работе над методологией рейтинга ведущих экспертов рынка, она максимально прозрачна и постоянно улучшается. Отрадно видеть, что и в этом году произошли качественные изменения, но, тем не менее, еще остаются недочеты, над которыми предстоит тщательная работа. Современное развитие рекламного рынка, общее движение в сторону диджитализации и появление новых сервисов на базе новых технологий, приводит к увеличению инвестиций. Их объемы, к сожалению, не смогли отразиться в существующей методике или были учтены недостаточно, а это весьма внушительная часть бюджетов, том числе и нашей коммуникационной группы. Тем не менее, даже с учетом недооценённых диджитал бюджетов, группа занимает 6-е место, а наши медийные компании показывают положительный рост : ОМД Media Direction +1, PHD +2 относительно ренкинга годом ранее.

Алена Былбас Генеральный директор Медиа Фёрст Интернешнл,

член рабочей группы АКАР В этом году наше агентство вошло в рабочую группу по разработке/ корректировки методологии расчета медиаинвентаря. Для нас, как независимого российского агентства, важно понимать методику ее расчетов, прозрачность, с точки зрения подсчетов всех проектов, которые являются значимыми и весомыми в рамках неcетевых агентств. Мы планируем обсудить c рабочей группой и включить в дальнейшем специализированные СМИ, которые являются достаточно объемным в рамках агентств и которые улучшили бы наш рейтинг на российском медиа рынке.

Рейтинг крупнейших агентств по объему медиазакупок в 2017 году АКАР/Sostav.ru (млн. руб. с НДС)

Рекламные холдинги

В рейтинге холдингов впервые за предыдущие пять лет, в течение которых АКАР и Sostav проводят исследование, сменился лидер. Крупнейшим холдингом по итогам 2017 года стал OMD OM Group с биллингом 69,2 млрд рублей, оставив позади давнего лидера Publicis Media с биллингом 55,5 млрд рублей.

По сравнению с 2016 годом биллинг OMD OM Group увеличился на 17,1 млрд рублей, тогда как у Publicis Media рост был менее значительным – на 3,4 млрд рублей. Такой скачок биллинга OMD OM Group обусловлен приобретением (new business) и удержанием (repitch) ряда крупных клиентов. В частности, Media Instinct, входящий в OMD OM Group, в 2017 году получил медиабюджет крупного рекламодателя – фармацевтической компании «Берлин-Хеми».

Остальные холдинги из ТОП-5 (АДВ, Dentsu Aegis Network и GroupM) при умеренном росте биллингов остались на прежних позициях в рейтинге.

Ольга Барская Вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Лидерство OMD OM Group это результат профессионализма и упорной работы всей нашей команды. В ТОП-3 входят сразу два наших агентства: сохраняющий свои позиции флагман группы OMD Optimum Media и уверенно растущее агентство Media Instinct. А высокая динамика OMD AMS и Easy Media подтверждают преимущество OMD OM Group. И, конечно, мы благодарны всем нашим клиентам за доверие и совместные победы.

Александр Захаров Управляющий директор,

Dentsu Aegis Network Текущий рейтинг отражает стремление команды проекта к постоянному усовершенствованию методологии, что позволяет повышать точность оценки по всем медиа, даже традиционным. Но рекламный рынок развивается быстрее, чем средства его измерения. Внутри Dentsu Aegis Network мы видим стремительные изменения и строим нашу экспертизу в следующих областях: сложные технологические решения, связанные с перекрещиванием данных об аудиторных сегментах (кейс X5 с Mail.Ru); создание контентных проектов для брендов (кейс Huawei по интеграции в шоу «Русский Ниндзя» на «Первом Канале»); активации в социальных медиа (блогерский проект в рамках кампании «Стримище» для МТС), а также быстрыми темпами растет total video (TV+Online). Как результат, digital и технологические решения по-прежнему оставляют большой потенциал для повышения качества оценок. Хочется отметить большую работу с привлечением участников digital сообщества в лице IAB. Надеемся, что с развитием индустриальных исследований, рейтинг сможет в digital выйти на такой же уровень точности оценок как в других медиа. По активам Dentsu Aegis Network особенно выдающаяся динамика по Carat и dentsu X.

Рейтинг крупнейших холдингов по объему медиазакупок в 2017 году АКАР/Sostav.ru (млн. руб. с НДС)