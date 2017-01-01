Sostav.ru

Рейтинг медиаагентств и холдингов 2018

Организаторы рейтинга:
AKARussia Sostav.ru
Mediascope GPM Radio IAB Russia Espar Analytics

Весной Sostav и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) традиционно подводят итоги на российском рынке медиазакупок. Актуальная оценка биллингов за прошлый год представлена в очередном, пятом по счету, исследовании АКАР и Sostav — индустриальном рейтинге медиаагентств и холдингов 2018.

Совокупный биллинг всех агентств по итогам 2017 года вырос на 13% до 311,9 млрд рублей. Рейтинг пополнился 11 новыми участниками. Крупнейшим агентством по объему медиазакупок по-прежнему остается OMD Optimum Media. В рейтинге крупнейших холдингов впервые за пять лет новый лидер — OMD OM Group, который потеснил Publicis Media на вторую строчку.

Методология

Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой АКАР. В нее вошли ведущие эксперты индустрии коммуникаций:

  • Евгений Балдин (директор по стратегии и исследованиям, Media Instinct Group, председатель рабочей группы АКАР по составлению рейтинга медиаагентств и холдингов)
  • Камиль Хаджиахметов (директор по аудиту и аналитике АДВ Бенчмарк)
  • Марат Куникеев (генеральный директор, Starlink)
  • Михаил Одиноков (директор по аналитике данных АДВ Лаб)
  • Андрей Агафонов (Media Research Director, Media Direction Group)
  • Андрей Садиков (Digital Trading Director, Publicis Media)
  • Константин Вашенцев (Head of Market Intelligence, Wavemaker)
  • Алексей Корсаков (Media Research Director, Dentsu Aegis Network Russia)
  • Вера Уханова (Business Development Manager, OMD OM Group)
  • Евгений Волков (Media Group Head, Sigma)
  • Алена Былбас (генеральный директор, Media First).

В основе рейтинга крупнейших медиаагентств и холдингов лежат данные Mediascope о размещении крупнейших рекламодателей на ТВ (включая спонсорские размещения без хронометража), радио, в наружной рекламе, печатной прессе и интернете. Дополнительно экспертиза Аналитического центра Национального рекламного альянса (НРА) позволила верифицировать данные при подсчетах рекламных бюджетов на национальном и региональном ТВ, а экспертиза «Газпром-Медиа Радио» — на радио (Москва, Санкт-Петербург, Сеть).

ТВ
По сравнению с прошлым годом методология претерпела изменения, чтобы максимально приблизить расчеты к реальной ситуации на телевизионном рынке. Если раньше все рекламодатели в сетевом и орбитальном сегментах национального ТВ делились на шесть кластеров по объему закупленных GRP, то теперь сетевой сегмент по-прежнему делится на шесть кластеров, а орбитальные размещения подразделяются на три кластера. Это обусловлено тем, что стоимость орбитального размещения ниже сетевого.

Интернет
Доля интернет-биллинга в офлайн-бюджете рассчитывалась на основе усредненного коэффициента, установленного в результате голосования агентств. Доля контекстной и поисковой рекламы в общем размере рынка высока, а в биллингах агентств, участвующих в рейтинге, — напротив, низка. Поэтому для расчета учитывалась только медийная интернет-реклама (баннеры и видео). Таким образом, оценка интернет бюджетов в биллингах агентств производилась с понижающим коэффициентом.

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Евгений Балдин Директор по стратегии и исследованиямMedia Instinct Group,
председатель рабочей группы АКАР

Рекламной индустрии предстоят значительные изменения — для сохранения конкурентоспособности в непростой рыночной ситуации будет происходить более активное слияние агентств, создание баинговых объединений, партнерств и альянсов между ними. Без такой консолидации многие игроки могут не справиться с жесткими требованиями новых реалий рынка. Рейтинг агентств как важный индустриальный продукт, безусловно, должен будет учитывать эти трансформации рекламной отрасли в будущем.

Андрей Агафонов Директор по исследованиям, Brandscience,
Член рабочей группы АКАР

Все изменения, которые произошли с методологией подсчета рейтинга агентств за 2017 год носили, в первую очередь, косметический характер для сохранения преемственности данных: кластеры для подсчета рекламы на национальном ТВ формировались исходя из баинговых аудиторий каналов, а не аудитории 18+, более качественно было учтено время прайм-тайма для локальных каналов, изменены границы для кластеров по нескольким медиа и т.д.

К сожалению, не увенчалась успехом очередная попытка привлечь экспертов со стороны рынка диджитал для оценки интернета непосредственно по данным объемов/продаж/мониторинга диджитал рекламы. Таким образом, пока оценка интернета по-прежнему основывается на оффлайн-бюджетах.

В рейтинге следующего года хотелось бы учесть биллинги, приходящиеся на регионы по радио (не только Москва и Санкт-Петербург), с чем не должно быть проблем с точки зрения методологии и данных. Также есть предпосылки все-таки изменить методологию оценки интернета с учетом того, что за 18-ый год будут доступны более полные данные мониторинга баннерной и видео рекламы в интернете. Для рейтинга следующего года необходимо сделать первые шаги в оценке мобильной рекламы.

Камиль Хаджиахметов Директор по аудиту и аналитике АДВ Бенчмарк,
член рабочей группы АКАР

Каждый год индустрия ждет выхода рейтинга медиаагентств Sostav под эгидой АКАР, поскольку он является главным индикатором итогов развития рынка. Важен рейтинг и для рекламодателей: он позволяет им оценить позиции агентств и рекламных групп внутри каждого медиа.

В 2017 году объемы обслуживаемых агентствами группы бюджетов рекламодателей АДВ заметно увеличились, сохранились лидирующие позиции как отдельных агентств, так и группы в целом.

Отмечу, что с каждым годом методология рейтинга совершенствуется, что делает его точнее и показательнее. Тем не менее, остаются и очевидные точки, требующие дальнейшей работы, например, региональный OOH, радио и традиционно непростой для оценки digital.

Однако сплоченная работа всей индустрии в рамках подготовки рейтинга рождает уверенность в том, что наш рынок изнутри стремится к прозрачности и измеримости, а это значит, однажды мы придем к полностью понятной системе измерений успеха медийных агентств в России.

Вера Уханова Business Development Manager, OMD OM Group,
член рабочей группы АКАР

Индустриальный рейтинг медиаагентств очень важен для рекламного рынка. Он отражает не только умение агентств работать с большими количеством контрактов и задач, но и говорит об уровне доверия и высокой оценке рекламодателями.

Рабочая группа разработала прозрачную методологию, которая действительно работает и не требует серьезных изменений, потому что максимально отражает реалии рынка.

Михаил Одиноков Директор по аналитике данных АДВ Лаб,
член рабочей группы АКАР

Ежегодный рейтинг агентств по объему закупок – важнейший инструмент для оценки расстановки сил на рекламном рынке. Уже второй год в оценке учитываются интернет-бюджеты, без которых рейтинг не был бы полным.

Рабочей группой АКАР рассматривалось несколько вариантов подсчета Интернета, но в итоге была вновь принята методика подсчета на основе офлайн-бюджетов, несмотря на ее относительную простоту. В крупную клетку, на уровне рекламной группы и больших агентств, такой подход позволяет дать оценку, приближенную к реальности. А преемственность методологии с прошлым годом дает понимание динамики интернет-бюджетов агентств.

Дальнейшее развитие методологии мы видим в дополнении экспертных оценок данными мониторинга интернет-рекламы (Mediascope и другие источники), чтобы с большей полнотой учитывать интернет-рекламодателей.

Результаты

Медиаагентства

Совокупный биллинг агентств, представленных в рейтинге, за год увеличился на 13% и составил 311,9 млрд рублей. В рейтинге по итогам 2017 года появилось 11 новых участников, в числе которых Media Pulse (33-е место, 2,2 млрд рублей), Horizon (35-е место, 2 млрд рублей), Blue 449 (40-е место, 1,6 млрд рублей) и другие медиаагентства.

Лидерство в рейтинге медиаагентств сохранило OMD Optimum Media, чей биллинг достиг 23 млрд рублей (+25%). Starcom и Media Instinct, занимавшие по итогам 2016 года вторую и третью строчки, на этот раз поменялись местами, хотя разрыв между ними по-прежнему незначителен — около 250 млн рублей.

Агентство Carat поднялось на четвертое место с биллингом 18,5 млрд рублей (+69%). Zenith замыкает первую пятёрку с биллингом в 14,5 млрд рублей.

Самое заметное изменение в ТОП-10 связано с агентством MEC (с 2018 года после объединения с агентством MAXUS называется Wavemaker), которое переместилось с 10-й на 6-ю строчку.

Константин Вашенцев Head of Market Intelligence Wavemaker,
член рабочей группы АКАР

От лица Wavemaker хочу подлагодарить Sostav за проделанную работу. В этом году, несмотря на более длительные согласования методик, работа проведена быстро. В нашем случае практически не случилось никаких досадных разбирательств, что нам очень приятно и важно, и говорит о профессионализме сотрудников Sostav. По результатам проведенных расчетов констатируем точность полученных результатов практически по всем позициям. Отклонения от реальных цифр есть как в большую, так и в меньшую сторону, но нам они кажутся вполне допустимыми при подобных расчетах.

Для нас как новой структуры, стартовавшей в этом году (агентство Wavemaker) особенно важны данные рейтинга: объединенная позиция MEC и MAXUS в пятерке крупнейших агентств по данным рейтинга за 2017 год — хорошая отправная точка для развития!

Initiative также улучшило свои позиции и поднялось с 11-го на 9-е место.

Анна Мазурина Генеральный директор Initiative,
CEO Mediabrands Russia

В 2017 году позиция Initiative в рейтинге улучшилась не только за счет роста по текущим клиентам, но в первую очередь, благодаря новым победам: Tele2 и Glenmark теперь также являются партнерами агентства.

Ежегодно Sostav и АКАР проделывают большую работу по составлению рейтинга медийных агентств, и с каждым разом методология все четче отражает реальное положение на рынке. Уверена, в будущем сообщество и комитет экспертов рейтинга найдут также способы оценки таких непростых форматов как Digital, OOH и специальные проекты. Их доля в сплите многих клиентов неуклонно растет, поскольку новые инструменты доказывают свою эффективность.

Резкое падение биллинга в рейтинге продемонстрировало агентство LBL — в 13 раз до 240 млн рублей. В агентстве объяснили, что по итогам тендера LBL Communication Group потеряла крупного клиента – фармацевтическую компанию ОАО «Нижфарм» (Stada). Заметный рост биллингов зафиксирован у агентств Smart View, Multitec и ADS for all.

Вероника Северная Генеральный директор агентства Multitec

В 2017 году агентство продолжило сотрудничество со своим стратегическим клиентом – ПАО «Ростелеком», и одновременно получило стратегического клиента Tele2. Это большой и амбициозный национальный проект, по которому в течение года появлялись новые маркетинговые задачи. Также мы выиграли тендеры Оргкомитета ЧМ по футболу 2018 (FIFA) и CTC.

Не могу не отметить, что в этом году оценка по нашему агентству гораздо ближе к реальности, чем в предыдущий период, и я связываю это с улучшением методологии рейтинга.

Илья Герцев Вице-президент Media Direction Group

Рейтинг медийных агентств – важный и полезный индустриальный продукт, который способен объективно оценить и осветить ситуацию отрасли. Благодаря привлечению к работе над методологией рейтинга ведущих экспертов рынка, она максимально прозрачна и постоянно улучшается. Отрадно видеть, что и в этом году произошли качественные изменения, но, тем не менее, еще остаются недочеты, над которыми предстоит тщательная работа.

Современное развитие рекламного рынка, общее движение в сторону диджитализации и появление новых сервисов на базе новых технологий, приводит к увеличению инвестиций. Их объемы, к сожалению, не смогли отразиться в существующей методике или были учтены недостаточно, а это весьма внушительная часть бюджетов, том числе и нашей коммуникационной группы. Тем не менее, даже с учетом недооценённых диджитал бюджетов, группа занимает 6-е место, а наши медийные компании показывают положительный рост : ОМД Media Direction +1, PHD +2 относительно ренкинга годом ранее.

Алена Былбас Генеральный директор Медиа Фёрст Интернешнл,
член рабочей группы АКАР

В этом году наше агентство вошло в рабочую группу по разработке/ корректировки методологии расчета медиаинвентаря. Для нас, как независимого российского агентства, важно понимать методику ее расчетов, прозрачность, с точки зрения подсчетов всех проектов, которые являются значимыми и весомыми в рамках неcетевых агентств.

Мы планируем обсудить c рабочей группой и включить в дальнейшем специализированные СМИ, которые являются достаточно объемным в рамках агентств и которые улучшили бы наш рейтинг на российском медиа рынке.

Рейтинг крупнейших агентств по объему медиазакупок в 2017 году АКАР/Sostav.ru (млн. руб. с НДС)

Сводный рейтинг (млн. руб. с НДС)

pos agency total tv press radio ooh internet
1
OMD Optimum Media
+25%
23 027 		17 304 625 822 1 094 3 182
2 +1
Media Instinct
+32%
22 884 		13 952 1 061 1 863 2 840 3 168
3 - 1
Starcom
+29%
22 636 		18 882 207 345 757 2 444
4 +2
Carat*
+69%
19 790 		16 074 187 1 112 394 2 023
5
Zenith 		14 625 12 277 293 401 169 1 484
6 +4
MEC
+51%
14 476 		11 806 352 297 619 1 402
7 - 2
Havas Media**
-1%
12 521 		9 621 908 466 201 1 324
8 +1
OMD Media Direction***
+15%
10 997 		7 085 386 1 058 1 304 1 163
9 +2
Initiative
+14%
10 259 		8 094 202 478 135 1 351
10 - 2
Vizeum*
+2%
9 977 		5 455 805 683 1 054 1 981
11 +2
PHD
+13%
9 059 		6 863 362 678 157 999
12
Spark Foundry 		8 639 7 844 11 153 32 600
13 +6
dentsu X*
+38%
8 235 		5 671 327 709 286 1 242
14 +3
StarLink
+31%
8 016 		6 700 251 269 161 635
15 +5
Mindshare
+30%
7 725 		5 598 205 779 386 757
16 +7
Maxima
+40%
6 954 		5 494 14 457 847 141
17 +4
UM Russia
+20%
6 359 		4 141 72 288 967 892
18
РОССТ
+0%
6 005 		4 495 550 227 39 694
19 +5
OMD AMS
+22%
5 861 		3 776 92 651 645 695
20 - 4
MAXUS
-7%
5 825 		4 792 110 189 347 388
21 - 9
MediaCom
-31%
5 676 		4 215 105 179 590 587
22
Air
+10%
5 592 		4 131 139 266 650 407
23 +18
Multitec
+351%
5 494 		3 742 148 623 603 378
24 +1
Arena
+3%
4 486 		3 259 267 236 239 485
25 +1
ТоталВью
-10%
3 800 		2 363 530 213 278 417
26 +10
Easy Media
+126%
3 723 		2 568 106 148 507 394
27 - 13
Аллен-Медиа
-48%
3 555 		1 166 3 1 879 209 298
28 - 13
Ad O'clock*
-49%
3 171 		2 030 130 427 89 496
29 - 1
Mediaplus
-7%
3 082 		1 932 406 307 438 -
30
STRONG
+9%
2 930 		2 280 113 289 65 183
31 +4
Агентство Игроник
+42%
2 728 		381 - 724 1 205 418
32 - 1
Media Wise
+7%
2 548 		1 843 19 90 294 302
33
Media Pulse 		2 240 1 517 109 297 73 244
34
Mixology (КГ Movie)
+11%
2 195 		1 302 85 185 447 176
35
Horizon 		2 022 952 95 343 523 110
36 +2
Deltaplan
+34%
1 910 		616 6 21 225 1 043
37 - 4
Artcom WP
-13%
1 844 		1 528 16 76 30 194
38 - 1
Innocean Worldwide Rus
+17%
1 836 		920 116 158 106 536
39 +1
Mediaplan
+23%
1 660 		740 59 427 275 159
40
Blue 449 		1 640 874 494 5 83 183
41 - 12
Юнион Медиа Сервис
-51%
1 514 		1 423 14 4 9 63
42
ТМК 		1 450 1 450 - - - -
43 +20
Smart View
+594%
1 311 		- 1 9 1 302 -
44 +5
Таргет-медиа (КГ)
+117%
1 134 		933 1 17 4 179
45 - 6
Audio Art
-24%
1 049 		436 73 385 92 63
46 - 2
MediaNet
+28%
1 033 		527 16 195 186 109
47 - 5
INO Group
-8%
973 		107 54 181 462 169
48
Alt Communication Group 		922 462 108 103 108 142
49
Synergy Media 		760 733 - 27 - -
50
Лидер Медиа 		736 11 2 9 702 11
51 +5
Sigma
+151%
715 		371 78 192 17 57
52 +20
ADS for all
+985%
683 		645 2 - 36 -
53 +7
Art Union
+167%
643 		508 98 1 - 36
54
Main Target Group
+92%
620 		459 19 32 93 17
55 - 8
MediaSelection
-24%
512 		- - - 512 -
56 - 1
АДВ Диджитал
+60%
487 		- - - - 487
57 - 6
New Channel
+17%
484 		325 80 37 9 33
58 - 15
Media First International
-45%
475 		177 63 16 110 109
59 +2
MediaImpact
+116%
460 		348 16 4 55 37
60 - 2
Mediaplus Digital
+63%
417 		- - - - 417
61 - 4
Prior
+47%
404 		287 28 59 4 26
62
Go Mobile 		313 - - - - 313
63 - 4
Verytas
+11%
272 		204 - 40 1 27
64 - 37
LBL
-93%
240 		142 9 62 22 5
65 +8
Medialect
+281%
194 		- 7 145 23 19
66 - 4
Медиа Анлимитед
-21%
164 		148 - - - 16
67 - 2
Europe Advertizing
-9%
121 		5 12 32 71 -
68 +3
IGuru
+58%
101 		- - - - 101
69
Астрис медиа 		79 31 35 5 7 2
70 - 6
Made
-41%
78 		58 9 8 - 2
71
Granat communications 		74 27 - 1 40 5
72
ДИ ЭМ ЭЙ ГРУПП 		72 - - - 72 -
73 - 3
2STEP
-25%
50 		- - - - 50
74 +3
Digital-I
+295%
24 		- - - - 24
75 - 1
Zen Media
-74%
5 		- 1 - 4 -
76 - 1
MIMedia
-71%
5 		5 - - - -
77 - 10
I-Brand
-96%
5 		- - - - 5
78
А-Медиа
-21%
4 		- - - 4 -

Телевизионная реклама (млн. руб. с НДС)

pos agency tv total tvfed tvreg spons tvcab
1
Starcom 		18 882 16 787 638 736 721
2
OMD Optimum Media 		17 304 13 285 1 723 1 375 920
3
Carat* 		16 074 12 427 1 945 740 962
4
Media Instinct 		13 952 9 555 2 798 674 925
5
Zenith 		12 277 10 721 719 435 402
6
MEC 		11 806 8 169 2 217 512 908
7
Havas Media** 		9 621 6 767 1 861 834 158
8
Initiative 		8 094 5 665 2 039 130 260
9
Spark Foundry 		7 844 6 919 413 227 284
10
OMD Media Direction*** 		7 085 2 672 3 126 282 1 005
11
PHD 		6 863 4 321 1 210 579 752
12
StarLink 		6 700 4 939 1 055 78 628
13
dentsu X* 		5 671 4 444 377 300 550
14
Mindshare 		5 598 4 213 492 305 588
15
Maxima 		5 494 3 796 1 246 200 252
16
Vizeum* 		5 455 3 557 1 237 160 502
17
MAXUS 		4 792 2 506 1 569 168 549
18
РОССТ 		4 495 2 578 843 285 788
19
MediaCom 		4 215 3 408 188 341 279
20
UM Russia 		4 141 1 934 1 262 402 542
21
Air 		4 131 1 356 2 245 149 381
22
OMD AMS 		3 776 2 047 1 528 92 109
23
Multitec 		3 742 2 720 950 69 3
24
Arena 		3 259 2 575 359 175 150
25
Easy Media 		2 568 1 304 653 159 452
26
ТоталВью 		2 363 255 784 36 1 286
27
STRONG 		2 280 793 1 025 21 440
28
Ad O'clock* 		2 030 1 133 255 270 371
29
Mediaplus 		1 932 657 463 219 593
30
Media Wise 		1 843 1 131 447 205 61
31
Artcom WP 		1 528 309 708 18 493
32
Media Pulse 		1 517 573 774 45 125
33
ТМК 		1 450 0 291 5 1 154
34
Юнион Медиа Сервис 		1 423 290 147 38 949
35
Mixology (КГ Movie) 		1 302 149 910 24 219
36
Аллен-Медиа 		1 166 268 711 30 157
37
Horizon 		952 378 321 57 196
38
Таргет-медиа (КГ) 		933 382 311 36 203
39
Innocean Worldwide Rus 		920 689 48 153 30
40
Blue 449 		874 798 0 30 45
41
Mediaplan 		740 111 460 60 108
42
Synergy Media 		733 733 0 0 0
43
ADS for all 		645 0 0 29 616
44
Deltaplan 		616 0 613 2 0
45
MediaNet 		527 43 378 8 98
46
Art Union 		508 323 29 45 111
47
Alt Communication Group 		462 252 2 3 205
48
Main Target Group 		459 141 127 15 175
49
Audio Art 		436 23 216 23 174
50
Агентство Игроник 		381 303 48 30 0
51
Sigma 		371 141 88 18 124
52
MediaImpact 		348 114 37 0 197
53
New Channel 		325 105 209 0 11
54
Prior 		287 47 149 24 67
55
Verytas 		204 0 204 0 0
56
Media First International 		177 92 71 5 8
57
Медиа Анлимитед 		148 36 109 2 0
58
LBL 		142 99 18 21 4
59
INO Group 		107 0 106 0 0
60
Made 		58 13 45 0 0
61
Астрис медиа 		31 0 30 0 0
62
Granat communications 		27 0 27 0 0
63
Лидер Медиа 		11 0 11 0 0
64
Europe Advertizing 		5 0 5 0 0
65
MIMedia 		5 0 0 5 0

Реклама в прессе (млн. руб. с НДС)

pos agency press
1
Media Instinct 		1 061
2
Havas Media** 		908
3
Vizeum* 		805
4
OMD Optimum Media 		625
5
РОССТ 		550
6
ТоталВью 		530
7
Blue 449 		494
8
Mediaplus 		406
9
OMD Media Direction*** 		386
10
PHD 		362
11
MEC 		352
12
dentsu X* 		327
13
Zenith 		293
14
Arena 		267
15
StarLink 		251
16
Starcom 		207
17
Mindshare 		205
18
Initiative 		202
19
Carat* 		187
20
Multitec 		148
21
Air 		139
22
Ad O'clock* 		130
23
Innocean Worldwide Rus 		116
24
STRONG 		113
25
MAXUS 		110
26
Media Pulse 		109
27
Alt Communication Group 		108
28
Easy Media 		106
29
MediaCom 		105
30
Art Union 		98
31
Horizon 		95
32
OMD AMS 		92
33
Mixology (КГ Movie) 		85
34
New Channel 		80
35
Sigma 		78
36
Audio Art 		73
37
UM Russia 		72
38
Media First International 		63
39
Mediaplan 		59
40
INO Group 		54
41
Астрис медиа 		35
42
Prior 		28
43
Main Target Group 		19
44
Media Wise 		19
45
MediaNet 		16
46
Artcom WP 		16
47
MediaImpact 		16
48
Maxima 		14
49
Юнион Медиа Сервис 		14
50
Europe Advertizing 		12
51
Spark Foundry 		11
52
Made 		9
53
LBL 		9
54
Medialect 		7
55
Deltaplan 		6
56
Аллен-Медиа 		3
57
ADS for all 		2
58
Лидер Медиа 		2
59
Таргет-медиа (КГ) 		1
60
Zen Media 		1
61
Smart View 		1

Реклама на радио (млн. руб. с НДС)

pos agency radio
1
Аллен-Медиа 		1 879
2
Media Instinct 		1 863
3
Carat* 		1 112
4
OMD Media Direction*** 		1 058
5
OMD Optimum Media 		822
6
Mindshare 		779
7
Агентство Игроник 		724
8
dentsu X* 		709
9
Vizeum* 		683
10
PHD 		678
11
OMD AMS 		651
12
Multitec 		623
13
Initiative 		478
14
Havas Media** 		466
15
Maxima 		457
16
Mediaplan 		427
17
Ad O'clock* 		427
18
Zenith 		401
19
Audio Art 		385
20
Starcom 		345
21
Horizon 		343
22
Mediaplus 		307
23
Media Pulse 		297
24
MEC 		297
25
STRONG 		289
26
UM Russia 		288
27
StarLink 		269
28
Air 		266
29
Arena 		236
30
РОССТ 		227
31
ТоталВью 		213
32
MediaNet 		195
33
Sigma 		192
34
MAXUS 		189
35
Mixology (КГ Movie) 		185
36
INO Group 		181
37
MediaCom 		179
38
Innocean Worldwide Rus 		158
39
Spark Foundry 		153
40
Easy Media 		148
41
Medialect 		145
42
Alt Communication Group 		103
43
Media Wise 		90
44
Artcom WP 		76
45
LBL 		62
46
Prior 		59
47
Verytas 		40
48
New Channel 		37
49
Main Target Group 		32
50
Europe Advertizing 		32
51
Synergy Media 		27
52
Deltaplan 		21
53
Таргет-медиа (КГ) 		17
54
Media First International 		16
55
Лидер Медиа 		9
56
Smart View 		9
57
Made 		8
58
Blue 449 		5
59
Астрис медиа 		5
60
Юнион Медиа Сервис 		4
61
MediaImpact 		4
62
Granat communications 		1
63
Art Union 		1

Наружная реклама (млн. руб. с НДС)

pos agency ooh
1
Media Instinct 		2 840
2
OMD Media Direction*** 		1 304
3
Smart View 		1 302
4
Агентство Игроник 		1 205
5
OMD Optimum Media 		1 094
6
Vizeum* 		1 054
7
UM Russia 		967
8
Maxima 		847
9
Starcom 		757
10
Лидер Медиа 		702
11
Air 		650
12
OMD AMS 		645
13
MEC 		619
14
Multitec 		603
15
MediaCom 		590
16
Horizon 		523
17
MediaSelection 		512
18
Easy Media 		507
19
INO Group 		462
20
Mixology (КГ Movie) 		447
21
Mediaplus 		438
22
Carat* 		394
23
Mindshare 		386
24
MAXUS 		347
25
Media Wise 		294
26
dentsu X* 		286
27
ТоталВью 		278
28
Mediaplan 		275
29
Arena 		239
30
Deltaplan 		225
31
Аллен-Медиа 		209
32
Havas Media** 		201
33
MediaNet 		186
34
Zenith 		169
35
StarLink 		161
36
PHD 		157
37
Initiative 		135
38
Media First International 		110
39
Alt Communication Group 		108
40
Innocean Worldwide Rus 		106
41
Main Target Group 		93
42
Audio Art 		92
43
Ad O'clock* 		89
44
Blue 449 		83
45
Media Pulse 		73
46
ДИ ЭМ ЭЙ ГРУПП 		72
47
Europe Advertizing 		71
48
STRONG 		65
49
MediaImpact 		55
50
Granat communications 		40
51
РОССТ 		39
52
ADS for all 		36
53
Spark Foundry 		32
54
Artcom WP 		30
55
Medialect 		23
56
LBL 		22
57
Sigma 		17
58
New Channel 		9
59
Юнион Медиа Сервис 		9
60
Астрис медиа 		7
61
Prior 		4
62
Таргет-медиа (КГ) 		4
63
Zen Media 		4
64
А-Медиа 		4
65
Verytas 		1

Интернет реклама (млн. руб. с НДС)

pos agency internet
1
OMD Optimum Media 		3 182
2
Media Instinct 		3 168
3
Starcom 		2 444
4
Carat* 		2 023
5
Vizeum* 		1 981
6
Zenith 		1 484
7
MEC 		1 402
8
Initiative 		1 351
9
Havas Media** 		1 324
10
dentsu X* 		1 242
11
OMD Media Direction*** 		1 163
12
Deltaplan 		1 043
13
PHD 		999
14
UM Russia 		892
15
Mindshare 		757
16
OMD AMS 		695
17
РОССТ 		694
18
StarLink 		635
19
Spark Foundry 		600
20
MediaCom 		587
21
Innocean Worldwide Rus 		536
22
Ad O'clock* 		496
23
АДВ Диджитал 		487
24
Arena 		485
25
Агентство Игроник 		418
26
ТоталВью 		417
27
Mediaplus Digital 		417
28
Air 		407
29
Easy Media 		394
30
MAXUS 		388
31
Multitec 		378
32
Go Mobile 		313
33
Media Wise 		302
34
Аллен-Медиа 		298
35
Media Pulse 		244
36
Artcom WP 		194
37
STRONG 		183
38
Blue 449 		183
39
Таргет-медиа (КГ) 		179
40
Mixology (КГ Movie) 		176
41
INO Group 		169
42
Mediaplan 		159
43
Alt Communication Group 		142
44
Maxima 		141
45
Horizon 		110
46
Media First International 		109
47
MediaNet 		109
48
IGuru 		101
49
Audio Art 		63
50
Юнион Медиа Сервис 		63
51
Sigma 		57
52
2STEP 		50
53
MediaImpact 		37
54
Art Union 		36
55
New Channel 		33
56
Verytas 		27
57
Prior 		26
58
Digital-I 		24
59
Medialect 		19
60
Main Target Group 		17
61
Медиа Анлимитед 		16
62
Лидер Медиа 		11
63
Granat communications 		5
64
LBL 		5
65
I-Brand 		5
66
Made 		2
67
Астрис медиа 		2

* Баинг консолидирован со стратегическими партнерами Aaron Lloyd media, adActum и Media Mind.

** По решению АКАР биллинг включает только 50% бюджетов KIA и Hyundai, обслуживаемые по поручению агентства Innocean, остальные 50% отнесены к биллингам Innocean.

*** Баинг консолидирован с агентством Proximity Media.

Рекламные холдинги

В рейтинге холдингов впервые за предыдущие пять лет, в течение которых АКАР и Sostav проводят исследование, сменился лидер. Крупнейшим холдингом по итогам 2017 года стал OMD OM Group с биллингом 69,2 млрд рублей, оставив позади давнего лидера Publicis Media с биллингом 55,5 млрд рублей.

По сравнению с 2016 годом биллинг OMD OM Group увеличился на 17,1 млрд рублей, тогда как у Publicis Media рост был менее значительным – на 3,4 млрд рублей. Такой скачок биллинга OMD OM Group обусловлен приобретением (new business) и удержанием (repitch) ряда крупных клиентов. В частности, Media Instinct, входящий в OMD OM Group, в 2017 году получил медиабюджет крупного рекламодателя – фармацевтической компании «Берлин-Хеми».

Остальные холдинги из ТОП-5 (АДВ, Dentsu Aegis Network и GroupM) при умеренном росте биллингов остались на прежних позициях в рейтинге.

Ольга Барская Вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group

Лидерство OMD OM Group это результат профессионализма и упорной работы всей нашей команды. В ТОП-3 входят сразу два наших агентства: сохраняющий свои позиции флагман группы OMD Optimum Media и уверенно растущее агентство Media Instinct. А высокая динамика OMD AMS и Easy Media подтверждают преимущество OMD OM Group. И, конечно, мы благодарны всем нашим клиентам за доверие и совместные победы.

Александр Захаров Управляющий директор,
Dentsu Aegis Network

Текущий рейтинг отражает стремление команды проекта к постоянному усовершенствованию методологии, что позволяет повышать точность оценки по всем медиа, даже традиционным.

Но рекламный рынок развивается быстрее, чем средства его измерения. Внутри Dentsu Aegis Network мы видим стремительные изменения и строим нашу экспертизу в следующих областях: сложные технологические решения, связанные с перекрещиванием данных об аудиторных сегментах (кейс X5 с Mail.Ru); создание контентных проектов для брендов (кейс Huawei по интеграции в шоу «Русский Ниндзя» на «Первом Канале»); активации в социальных медиа (блогерский проект в рамках кампании «Стримище» для МТС), а также быстрыми темпами растет total video (TV+Online).

Как результат, digital и технологические решения по-прежнему оставляют большой потенциал для повышения качества оценок. Хочется отметить большую работу с привлечением участников digital сообщества в лице IAB. Надеемся, что с развитием индустриальных исследований, рейтинг сможет в digital выйти на такой же уровень точности оценок как в других медиа.

По активам Dentsu Aegis Network особенно выдающаяся динамика по Carat и dentsu X.

Рейтинг крупнейших холдингов по объему медиазакупок в 2017 году АКАР/Sostav.ru (млн. руб. с НДС)

1
69 204
OMD Optimum Media 23 027
Media Instinct 22 884
OMD AMS 5 861
Air 5 592
Easy Media 3 723
Media Pulse 2 240
Mixology (КГ Movie) 2 195
Horizon 2 022
Mediaplan 1 660
--divider--
2
55 556
Starcom 22 636
Zenith 14 625
Spark Foundry 8 639
StarLink 8 016
Blue 449 1 640
--divider--
3
41 750
Havas Media** 12 521
Initiative 10 259
Maxima 6 954
UM Russia 6 359
Arena 4 486
ADS for all 683
АДВ Диджитал 487
--divider--
4 ****
41 173
Carat* 19 790
Vizeum* 9 977
dentsu X* 8 235
Ad O'clock* 3 171
--divider--
5
33 702
MEC 14 476
Mindshare 7 725
MAXUS 5 825
MediaCom 5 676
--divider--
6
22 604
OMD Media Direction*** 10 997
PHD 9 059
Media Wise 2 548
--divider--
7
4 177
Mediaplus 3 082
New Channel 484
Mediaplus Digital 417
Medialect 194
--divider--
8
3 578
STRONG 2 930
Art Union 643
I-Brand 5
--divider--
9
1 361
Smart View 1 311
2STEP 50
--divider--
10
1 001
Alt Communication Group 922
Астрис медиа 79
--divider--
11
596
Media First International 475
Europe Advertizing 121
--divider--
12
505
Prior 404
IGuru 101
--divider--

* Баинг консолидирован со стратегическими партнерами Aaron Lloyd media, adActum и Media Mind.

** По решению АКАР биллинг включает только 50% бюджетов KIA и Hyundai, обслуживаемые по поручению агентства Innocean, остальные 50% отнесены к биллингам Innocean.

*** Баинг консолидирован с агентством Proximity Media.

**** Dentsu Aegis Digital - cтруктура Dentsu Aegis Network, которая осуществляет консолидированный digital-баинг. Закупки наружной рекламы Dentsu Aegis Network консолидированы в Posterscope.