Слияние медиаагентств холдинга GroupM завершилось на российском рынке



Наталья Кирьянова

Агентства MEC и Maxus, входящие в рекламный холдинг GroupM (принадлежит WPP), объединились в агентство Wavemaker. В России генеральным директором Wavemaker назначена Наталья Кирьянова, ранее занимавшая должность заместителя генерального директора MEC, сообщили Sostav.ru в GroupM.

На глобальном уровне Wavemaker, о создании которого было объявлено летом этого года, позиционируется как агентство с инновационным взглядом на медиа, контент и технологии. Оно будет иметь представительства в 90 странах мира: в 139 офисах будут работать 8500 человек.

Наталья Кирьянова, возглавившая Wavemaker в России, начинала карьеру в локальном российском агентстве полного цикла, продолжив развитие в международном сетевом агентстве OMD Media Direction. Она присоединилась к MEC в 2006 году, заняв должность стратегического директора, а затем была назначена управляющим партнером, успев поработать с крупными международными клиентами в секторах FMCG, ритейла, фармацевтики и люксовых брендов. C 2016 года Наталья Кирьянова занимала пост заместителем генерального директора агентства MEC.

С января 2018 года Наталья Кирьянова официально вступит в должность генерального директора агентства Wavemaker. «В последние несколько лет наша индустрия динамично развивается и меняется в сторону более технологичных, цифровых и инновационных направлений. Мы также трансформируемся вместе со временем, меняем структуру, делая ее более прогрессивной, постоянно инвестируем в развитие новых специализаций и сервисов для наших клиентов. Я уверена, что объединение двух компаний усилит наши позиции и многим откроет новые возможности, ведь нам есть чему поучиться друг у друга», – комментирует Наталья Кирьянова.

Ранее в российском GroupM сменился генеральный директор. Вместо Нила Хардвика руководить группой стала Мария Колосова, возглавлявшая агентство MEC. Исполнительный директор Maxus Мария Ельчинова осенью покинула свой пост и открыла собственное медийное рекламное агентство SkyTEC Media.