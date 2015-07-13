Неоценимый вклад в точность расчетов рейтингов внесла экспертиза аналитиков Аналитического центра Национального рекламного альянса (НРА), благодаря помощи которых оценочные данные по стоимости CPP при подсчетах национального и регионального ТВ были максимально приближены к рыночным.

Методология

Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой Ассоциации коммуникационных агентств России. В рабочую группу вошли ведущие эксперты индустрии коммуникаций и аналитики нашего портала: Марат Куникеев, генеральный директор Starlink, Евгений Балдин, директор по стратегии и исследованиям Media Instinct Group и Андрей Агафонов, директор по медиаисследованиям BrandScience

Расчёт биллингов медиаагентств основывается на данных Mediascope (ранее TNS Russia) по размещению крупнейших рекламодателей на ТВ (национальном, региональном, кабельном), радио, в наружной рекламе и печатной прессе, включая спонсорские размещения без хронометража. Методология оценки по четырем ключевым медиа - ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама - с прошлого года не изменилась.

Напомним, что с прошлого года оценка биллинга на Национальном ТВ производится не по единой для всех каналов средней стоимости за рейтинг «Все 18+ Россия», а поканально, по баинговым аудиториям каналов. Вместо 6 базовых стоимостей для разных кластеров рекламодателей, по которым рабочая группа оценивала ТВ-сегмент до 2014 года включительно, были выделены уже 132 базовых стоимостей – для 6 кластеров рекламодателей и 22 каналов. Кроме того, с прошлого года рабочая группа отдельно от сетевого оценивает орбитальное размещение, что связано с значительной разницей в стоимости размещения.

В этом году рабочая группа сделала большой шаг в совершенствовании методологии рейтинга, для того, чтобы он максимально точно отражал реальную ситуацию рекламного рынка России. Эксперты рекламного рынка после кропотливого обсуждения приняли единую методологию оценки одного из самых динамично развивающихся сегментов рынка - Интернета.

Алексей Ковылов Президент АКАР, Генеральный директор Grey, Geometry Global Индустриальное рекламное сообщество, рекламодатели и СМИ, как всегда, с нетерпением ждут появления рейтинга медиаагентств за 2016 год, который из года в год создается совместно АКАР и Sostav.ru. Этот рейтинг является одним из основных продуктов, которые АКАР предлагает рынку, а также служит стимулом для поддержания конкурентных условий работы агентств в медиа-бизнесе. По мере того, как в последнее десятилетие в медийной индустрии происходят глубинные изменения, АКАР и Sostav.ru постоянно совершенствуют и модернизируют методологию индустриального рейтинга медиаагентств, и этот год не стал исключением. В этом году медиакомитет АКАР апробировал методологию измерения российского рынка медиазакупок в сети Интернет, которую Sostav.ru впервые представил в прошлом году. Мы нашли приемлемое для участников рынка решение оценки этого сегмента, которое предложили эксперты из индустрии и которое было поддержано преобладающим большинством медиаагентств. Рабочая группа по подготовке рейтинга и Комитет медиаагентств Ассоциации не намерены останавливаться в работе по совершенствованию методологии и улучшению качества рейтинга. От нас этого требует начавшийся в 2016 году рост медийной рекламы в России, позитивный прогноз на предстоящий год и, естественно, запрос от участников рынка на объективные и максимально достоверные данные рейтинга.

При расчете интернет-биллингов эксперты учитывают медийную баннерную рекламу и видеорекламу в интернете, включая размещения через programmatic-платформы. При этом не учитывается контекстная реклама и спецпроекты.

Для расчета интернет-биллингов агентств, рабочая группа получила от участников рейтинга клиентские листы за отчетный период, а также доли интернет-бюджетов в процентном соотношении к бюджетам оффлайн-размещений в разрезе различных категорий рекламодателей. В результате мы получили возможность рассчитать интернет-биллинги рекламодателей, на основе их соотношения с оффлайн-бюджетами.

Таким образом данные по интернет-биллингу были добавлены в индустриальный медиарейтинг 2017, а также учтены при расчете сводного рейтинга медиаагентств.

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Результаты

Рейтинг медиаагентств расширился сразу на 18 пунктов за счет попадания новых игроков. Таким образом, совокупный биллинг (с учетом сети Интернет) представленных в рейтинге агентств по результатам 2016 года составил 275 млрд рублей. Рейтинг открыт для участия новых игроков: если вы хотите участвовать в проекте, напишите irina.t@akarussia.ru.

Тройка лидеров рейтинга 2016 года претерпела изменения. В рейтинге медиаагентств появился новый лидер. Первую позицию с совокупным биллингом 18,4 млн рублей занял OMD Optimum Media (OMD OM Group). Лидер прошлого года - агентство Starcom (Publicis Media) - потеряло первую строчку и опустилось на вторую с общим биллингом 17,4 млн. рублей. Третью позицию с небольшим отрывом по прежнему занимает Media Instinct (OMD OM Group) - 17,3 млн. рублей.

Ольга Барская

Вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group



Если оценивать результат группы в сравнении с прошлым годом, мы выросли больше, чем медийный рынок по данным АКАР. Развитие бизнеса обусловлено приобретением новых клиентов и появлением в пуле сервисов OMD OM Group дополнительных услуг, которые мы оказываем нашим партнерам-рекламодателям. Предмет особой гордости - это динамичное развитие агентств OMD Resolution, Media Instinct, Easy Media, и конечно, нашего флагмана - OMD Optimum Media, которые выросли значительно больше медийного рынка

Екатерина Алексеева

Директор по инвестициям Publicis Media



Мы поддерживаем действия и инициативы Sostav.ru по развитию методологии рейтинга. Однако некоторые виды коммуникации, в частности, нестандартные проекты, по-прежнему не мониторятся.

Интерес к такого рода проектам у наших клиентов постоянно растет. Как следствие, в суммарных биллингах Starcom растет доля бюджетов, не попавших в мониторинг. С этим, в первую очередь, связан переход Starcom на вторую позицию в рейтинге.

Кроме того, часть брендов, ранее принадлежавших одному из клиентов Starcom, при разделении бизнеса перешли на обслуживание в ZenithOptimedia. Таким образом, суммарные биллинги Publicis Media не изменились, и группа по-прежнему занимает лидирующую позицию на рынке.

На четвертой строчке оказалось агентство ZenithOptimedia (Publicis Media) с биллингом чуть больше 17 млн. рублей. А вот замыкает пятерку лидеров Havas Media (12,7 млн. руб). Оно сменило агентство MEC (Group M), которое по итогам 2016 года замыкает ТОП-10 с общим биллингом 9,5 млн рублей. Что касается ТОП-10, то его состав практически не изменился. На шестой строчке оказалось агентство Carat (11, 7 млрд руб), с небольшим отрывом на 7 строчке оказался MediaVest | Spark (11,4 млрд. руб), на 8-й - Vizeum (9,7 млрд.рублей). “Новичком” в десятке крупнейших стал OMD Media Direction (входит в Media Direction Group), совокупный биллинг которого составил 9,5 млн рублей.

Елена Белова

Генеральный директор Havas Media



Позиции агентства улучшились за счет роста клиентского портфеля. В 2016 году список наших клиентов пополнился Эльдорадо, Ile de Beaute и Philips Lighting.

Кроме того, за прошлый год мы улучшили нашу экспертизу в сфере digital, что дало возможность предоставлять нашим клиентам более широкий спектр услуг.

В то время, как по всему рынку прирост в сфере digital составил лишь 21% (АКАР), инвестиции наших клиентов в 2016 году выросли более 30% по сравнению с 2015 г.