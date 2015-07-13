Рейтинг
медиаагентств
и холдингов 2017

Mediascope
Espar
IAB Russia
GPM Radio

Sostav.ru совместно с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) четвертый год подряд представляет результаты традиционного исследования российского рынка медиазакупок за 2016 год. Результаты проведенного исследования легли в основу индустриального рейтинга крупнейших агентств и холдингов в сфере медиабаинга.

Неоценимый вклад в точность расчетов рейтингов внесла экспертиза аналитиков Аналитического центра Национального рекламного альянса (НРА), благодаря помощи которых оценочные данные по стоимости CPP при подсчетах национального и регионального ТВ были максимально приближены к рыночным.

Методология

Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой Ассоциации коммуникационных агентств России. В рабочую группу вошли ведущие эксперты индустрии коммуникаций и аналитики нашего портала: Марат Куникеев, генеральный директор Starlink, Евгений Балдин, директор по стратегии и исследованиям Media Instinct Group и Андрей Агафонов, директор по медиаисследованиям BrandScience

Расчёт биллингов медиаагентств основывается на данных Mediascope (ранее TNS Russia) по размещению крупнейших рекламодателей на ТВ (национальном, региональном, кабельном), радио, в наружной рекламе и печатной прессе, включая спонсорские размещения без хронометража. Методология оценки по четырем ключевым медиа - ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама - с прошлого года не изменилась.

Напомним, что с прошлого года оценка биллинга на Национальном ТВ производится не по единой для всех каналов средней стоимости за рейтинг «Все 18+ Россия», а поканально, по баинговым аудиториям каналов. Вместо 6 базовых стоимостей для разных кластеров рекламодателей, по которым рабочая группа оценивала ТВ-сегмент до 2014 года включительно, были выделены уже 132 базовых стоимостей – для 6 кластеров рекламодателей и 22 каналов. Кроме того, с прошлого года рабочая группа отдельно от сетевого оценивает орбитальное размещение, что связано с значительной разницей в стоимости размещения.

В этом году рабочая группа сделала большой шаг в совершенствовании методологии рейтинга, для того, чтобы он максимально точно отражал реальную ситуацию рекламного рынка России. Эксперты рекламного рынка после кропотливого обсуждения приняли единую методологию оценки одного из самых динамично развивающихся сегментов рынка - Интернета.

Алексей Ковылов
Президент АКАР, Генеральный директор Grey, Geometry Global

Индустриальное рекламное сообщество, рекламодатели и СМИ, как всегда, с нетерпением ждут появления рейтинга медиаагентств за 2016 год, который из года в год создается совместно АКАР и Sostav.ru. Этот рейтинг является одним из основных продуктов, которые АКАР предлагает рынку, а также служит стимулом для поддержания конкурентных условий работы агентств в медиа-бизнесе.

По мере того, как в последнее десятилетие в медийной индустрии происходят глубинные изменения, АКАР и Sostav.ru постоянно совершенствуют и модернизируют методологию индустриального рейтинга медиаагентств, и этот год не стал исключением.

В этом году медиакомитет АКАР апробировал методологию измерения российского рынка медиазакупок в сети Интернет, которую Sostav.ru впервые представил в прошлом году. Мы нашли приемлемое для участников рынка решение оценки этого сегмента, которое предложили эксперты из индустрии и которое было поддержано преобладающим большинством медиаагентств.

Рабочая группа по подготовке рейтинга и Комитет медиаагентств Ассоциации не намерены останавливаться в работе по совершенствованию методологии и улучшению качества рейтинга. От нас этого требует начавшийся в 2016 году рост медийной рекламы в России, позитивный прогноз на предстоящий год и, естественно, запрос от участников рынка на объективные и максимально достоверные данные рейтинга.

При расчете интернет-биллингов эксперты учитывают медийную баннерную рекламу и видеорекламу в интернете, включая размещения через programmatic-платформы. При этом не учитывается контекстная реклама и спецпроекты.

Для расчета интернет-биллингов агентств, рабочая группа получила от участников рейтинга клиентские листы за отчетный период, а также доли интернет-бюджетов в процентном соотношении к бюджетам оффлайн-размещений в разрезе различных категорий рекламодателей. В результате мы получили возможность рассчитать интернет-биллинги рекламодателей, на основе их соотношения с оффлайн-бюджетами.

Таким образом данные по интернет-биллингу были добавлены в индустриальный медиарейтинг 2017, а также учтены при расчете сводного рейтинга медиаагентств.

Скачать методологию

Результаты

Рейтинг медиаагентств расширился сразу на 18 пунктов за счет попадания новых игроков. Таким образом, совокупный биллинг (с учетом сети Интернет) представленных в рейтинге агентств по результатам 2016 года составил 275 млрд рублей. Рейтинг открыт для участия новых игроков: если вы хотите участвовать в проекте, напишите irina.t@akarussia.ru.

Тройка лидеров рейтинга 2016 года претерпела изменения. В рейтинге медиаагентств появился новый лидер. Первую позицию с совокупным биллингом 18,4 млн рублей занял OMD Optimum Media (OMD OM Group). Лидер прошлого года - агентство Starcom (Publicis Media) - потеряло первую строчку и опустилось на вторую с общим биллингом 17,4 млн. рублей. Третью позицию с небольшим отрывом по прежнему занимает Media Instinct (OMD OM Group) - 17,3 млн. рублей.

Ольга Барская
Вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group

Если оценивать результат группы в сравнении с прошлым годом, мы выросли больше, чем медийный рынок по данным АКАР. Развитие бизнеса обусловлено приобретением новых клиентов и появлением в пуле сервисов OMD OM Group дополнительных услуг, которые мы оказываем нашим партнерам-рекламодателям. Предмет особой гордости - это динамичное развитие агентств OMD Resolution, Media Instinct, Easy Media, и конечно, нашего флагмана - OMD Optimum Media, которые выросли значительно больше медийного рынка
Екатерина Алексеева
Директор по инвестициям Publicis Media

Мы поддерживаем действия и инициативы Sostav.ru по развитию методологии рейтинга. Однако некоторые виды коммуникации, в частности, нестандартные проекты, по-прежнему не мониторятся.
Интерес к такого рода проектам у наших клиентов постоянно растет. Как следствие, в суммарных биллингах Starcom растет доля бюджетов, не попавших в мониторинг. С этим, в первую очередь, связан переход Starcom на вторую позицию в рейтинге.
Кроме того, часть брендов, ранее принадлежавших одному из клиентов Starcom, при разделении бизнеса перешли на обслуживание в ZenithOptimedia. Таким образом, суммарные биллинги Publicis Media не изменились, и группа по-прежнему занимает лидирующую позицию на рынке.

На четвертой строчке оказалось агентство ZenithOptimedia (Publicis Media) с биллингом чуть больше 17 млн. рублей. А вот замыкает пятерку лидеров Havas Media (12,7 млн. руб). Оно сменило агентство MEC (Group M), которое по итогам 2016 года замыкает ТОП-10 с общим биллингом 9,5 млн рублей. Что касается ТОП-10, то его состав практически не изменился. На шестой строчке оказалось агентство Carat (11, 7 млрд руб), с небольшим отрывом на 7 строчке оказался MediaVest | Spark (11,4 млрд. руб), на 8-й - Vizeum (9,7 млрд.рублей). “Новичком” в десятке крупнейших стал OMD Media Direction (входит в Media Direction Group), совокупный биллинг которого составил 9,5 млн рублей.

Елена Белова
Генеральный директор Havas Media

Позиции агентства улучшились за счет роста клиентского портфеля. В 2016 году список наших клиентов пополнился Эльдорадо, Ile de Beaute и Philips Lighting.
Кроме того, за прошлый год мы улучшили нашу экспертизу в сфере digital, что дало возможность предоставлять нашим клиентам более широкий спектр услуг.
В то время, как по всему рынку прирост в сфере digital составил лишь 21% (АКАР), инвестиции наших клиентов в 2016 году выросли более 30% по сравнению с 2015 г.

Рейтинг крупнейших агентств по объему медиазакупок в 2016 году АКАР/Sostav.ru

млн. руб. с НДС

Сводный рейтинг
Pos Agency Total TV Press Radio OOH Internet
1 OMD Optimum Media 18 364 12 757 539 785 1 871 2 412
2 Starcom 17 485 14 882 343 190 839 1 232
3 Media Instinct 17 330 10 519 1 242 1 603 2 107 1 859
4 ZenithOptimedia 17 039 13 750 1 192 492 448 1 157
5 Havas Media**** 12 706 10 179 950 572 193 812
6 Carat* 11 723 9 335 223 317 166 1 682
7 MediaVest | Spark 11 473 9 247 208 216 797 1 005
8 Vizeum** 9 753 7 442 407 435 644 824
9 OMD Media Direction 9 598 6 172 368 1 070 1 179 809
10 MEC 9 558 7 726 366 241 347 879
11 Initiative 9 020 7 712 245 40 92 931
12 MediaCom 8 222 5 898 433 581 198 1 112
13 PHD 8 008 5 717 82 323 1 088 798
14 Аллен-Медиа 6 860 2 566 497 2 267 1 151 379
15 Ad O'clock*** 6 248 3 600 183 426 654 1 384
16 MAXUS 6 247 5 118 207 212 302 408
17 StarLink 6 098 5 170 299 163 137 329
18 РОССТ 5 987 3 838 957 568 65 559
19 Dentsu 5 973 4 194 51 729 139 861
20 Mindshare 5 953 3 473 220 832 664 763
21 UM Russia 5 282 4 555 43 235 155 294
22 Air 5 077 3 517 238 440 606 277
23 Maxima 4 962 4 060 23 300 564 16
24 OMD AMS 4 809 3 182 162 628 483 354
25 Arena 4 362 2 823 834 132 264 310
26 ТоталВью 4 222 2 548 726 233 396 319
27 LBL Media 3 362 2 276 147 361 465 113
28 Mediaplus 3 308 1 674 442 835 357 0
29 Юнион Медиа Сервис 3 107 2 971 38 73 6 19
30 STRONG 2 682 2 101 239 196 37 109
31 Media Wise 2 378 2 101 20 67 65 125
32 ИММЕДИА 2 264 1 857 85 154 110 58
33 Artcom WP 2 128 1 727 66 166 56 112
34 Mixology (КГ Movie) 1 973 1 738 88 49 72 26
35 Игроник 1 916 256 43 639 848 130
36 Easy Media 1 649 1 085 105 88 131 240
37 Innocean Worldwide Rus 1 569 720 99 182 182 385
38 Deltaplan (Рекламная Группа) 1 429 759 12 27 421 209
39 Audio Art 1 383 655 164 275 219 70
40 Mediaplan 1 345 761 16 141 236 192
41 Multitec 1 219 965 36 82 136 0
42 INO Group 1 059 152 94 328 431 53
43 Media First 865 498 107 53 85 123
44 MediaNet 810 430 4 32 265 79
45 Media-Storm 710 354 17 32 264 43
46 M-Liner 693 510 2 99 51 30
47 MediaSelection 670 0 0 0 670 0
48 ЕвроПаблисити 566 436 23 41 62 4
49 Таргет-медиа (КГ) 522 480 5 4 3 31
50 MAGMA 510 368 22 43 77 0
51 New Channel 412 336 7 13 15 42
52 OrangeME 336 0 0 8 325 3
53 Идальго 335 217 31 0 1 86
54 Main Target Group 323 261 13 12 25 10
55 Havas Digital 304 0 0 0 0 304
56 Sigma 285 196 13 52 14 9
57 Prior 274 200 17 6 49 3
58 Mediaplus Digital 256 0 0 0 0 256
59 Verytas 245 151 1 88 1 5
60 Art Union 241 196 0 7 2 36
61 MediaImpact 213 185 5 2 11 10
62 Медиа Анлимитед 206 196 7 0 0 4
63 Smart View 189 0 2 0 186 0
64 Made 133 31 37 11 3 50
65 Europe Advertizing 133 0 6 14 104 8
66 Advance Mediabrands 127 0 0 0 0 127
67 I-Brand 123 0 0 0 0 123
68 Формула Рекламы 101 101 0 0 0 0
69 Aviator 72 24 6 38 0 4
70 2STEP 66 0 0 0 0 66
71 I-Guru 64 0 0 0 0 64
72 ADS for all 63 34 0 1 28 0
73 Medialect 51 0 0 12 39 0
74 Zen Media 20 1 0 8 10 1
75 MIMedia 17 0 17 0 0 0
76 RentStreet 14 0 0 0 14 0
77 Digital-I 6 0 0 0 0 6
78 Рекламная сеть "А-Медиа" 5 0 0 0 5 0
Телевизионная реклама
Pos Agency Total Nat. TV Reg. TV Sponsorship Non air
1 Starcom 14 882 13 134 319 603 826
2 ZenithOptimedia 13 750 11 051 1 309 789 600
3 OMD Optimum Media 12 757 10 215 1 856 380 305
4 Media Instinct 10 519 4 925 4 755 648 190
5 Havas Media**** 10 179 9 079 415 308 377
6 Carat* 9 335 6 823 1 752 505 255
7 MediaVest | Spark 9 247 8 469 139 423 216
8 MEC 7 726 5 336 2 106 128 156
9 Initiative 7 712 5 914 1 388 331 79
10 Vizeum** 7 442 4 752 1 523 1 002 166
11 OMD Media Direction 6 172 1 441 3 942 652 138
12 MediaCom 5 898 5 067 214 296 321
13 PHD 5 717 3 223 2 138 183 172
14 StarLink 5 170 3 780 894 462 34
15 MAXUS 5 118 4 059 752 97 210
16 UM Russia 4 555 3 823 510 180 41
17 Dentsu 4 194 3 156 180 771 88
18 Maxima 4 060 3 056 716 164 124
19 РОССТ 3 838 2 141 1 000 649 48
20 Ad O'clock*** 3 600 1 239 1 367 347 647
21 Air 3 517 1 318 1 837 320 42
22 Mindshare 3 473 3 050 211 132 80
23 OMD AMS 3 182 2 536 441 121 84
24 Юнион Медиа Сервис 2 971 602 78 2 268 23
25 Arena 2 823 2 451 234 129 9
26 Аллен-Медиа 2 566 523 1 373 527 143
27 ТоталВью 2 548 128 1 192 1 215 13
28 LBL Media 2 276 1 479 401 122 275
29 STRONG 2 101 587 904 607 4
30 Media Wise 2 101 1 752 184 54 111
31 ИММЕДИА 1 857 242 229 1 372 13
32 Mixology (КГ Movie) 1 738 402 1 139 165 33
33 Artcom WP 1 727 640 985 86 15
34 Mediaplus 1 674 382 712 437 143
35 Easy Media 1 085 418 298 316 53
36 Multitec 965 784 0 181 0
37 Mediaplan 761 253 445 44 20
38 Deltaplan (Рекламная Группа) 759 32 726 0 1
39 Innocean Worldwide Rus 720 615 21 36 48
40 Audio Art 655 41 545 54 15
41 M-Liner 510 197 313 0 0
42 Media First 498 111 354 31 1
43 Таргет-медиа (КГ) 480 120 272 15 73
44 ЕвроПаблисити 436 333 62 23 18
45 MediaNet 430 104 322 0 4
46 MAGMA 368 323 30 13 2
47 Media-Storm 354 1 346 0 7
48 New Channel 336 3 290 41 3
49 Main Target Group 261 93 120 38 10
50 Игроник 256 248 8 0 1
51 Идальго 217 53 32 132 0
52 Prior 200 95 80 22 2
53 Art Union 196 163 6 27 1
54 Sigma 196 90 94 7 5
55 Медиа Анлимитед 196 23 169 0 3
56 MediaImpact 185 40 44 101 1
57 INO Group 152 0 152 0 1
58 Verytas 151 5 108 36 2
59 Формула Рекламы 101 16 85 0 0
60 ADS for all 34 0 3 31 0
61 Made 31 14 12 3 2
62 Aviator 24 13 9 1 1
Реклама в прессе
Pos Agency Total
1 Media Instinct 1 242
2 ZenithOptimedia 1 192
3 РОССТ 957
4 Havas Media**** 950
5 Arena 834
6 ТоталВью 726
7 OMD Optimum Media 539
8 Аллен-Медиа 497
9 Mediaplus 442
10 MediaCom 433
11 Vizeum** 407
12 OMD Media Direction 368
13 MEC 366
14 Starcom 343
15 StarLink 299
16 Initiative 245
17 STRONG 239
18 Air 238
19 Carat* 223
20 Mindshare 220
21 MediaVest | Spark 208
22 MAXUS 207
23 Ad O'clock*** 183
24 Audio Art 164
25 OMD AMS 162
26 LBL Media 147
27 Media First 107
28 Easy Media 105
29 Innocean Worldwide Rus 99
30 INO Group 94
31 Mixology (КГ Movie) 88
32 ИММЕДИА 85
33 PHD 82
34 Artcom WP 66
35 Dentsu 51
36 Игроник 43
37 UM Russia 43
38 Юнион Медиа Сервис 38
39 Made 37
40 Multitec 36
41 Идальго 31
42 Maxima 23
43 ЕвроПаблисити 23
44 MAGMA 22
45 Media Wise 20
46 Prior 17
47 MIMedia 17
48 Media-Storm 17
49 Mediaplan 16
50 Main Target Group 13
51 Sigma 13
52 Deltaplan (Рекламная Группа) 12
53 Медиа Анлимитед 7
54 New Channel 7
55 Europe Advertizing 6
56 Aviator 6
57 MediaImpact 5
Реклама на радио
Pos Agency Total
1 Аллен-Медиа 2 267
2 Media Instinct 1 603
3 OMD Media Direction 1 070
4 Mediaplus 835
5 Mindshare 832
6 OMD Optimum Media 785
7 Dentsu 729
8 Игроник 639
9 OMD AMS 628
10 MediaCom 581
11 Havas Media**** 572
12 РОССТ 568
13 ZenithOptimedia 492
14 Air 440
15 Vizeum** 435
16 Ad O'clock*** 426
17 LBL Media 361
18 INO Group 328
19 PHD 323
20 Carat* 317
21 Maxima 300
22 Audio Art 275
23 MEC 241
24 UM Russia 235
25 ТоталВью 233
26 MediaVest | Spark 216
27 MAXUS 212
28 STRONG 196
29 Starcom 190
30 Innocean Worldwide Rus 182
31 Artcom WP 166
32 StarLink 163
33 ИММЕДИА 154
34 Mediaplan 141
35 Arena 132
36 M-Liner 99
37 Verytas 88
38 Easy Media 88
39 Multitec 82
40 Юнион Медиа Сервис 73
41 Media Wise 67
42 Media First 53
43 Sigma 52
44 Mixology (КГ Movie) 49
45 MAGMA 43
46 ЕвроПаблисити 41
47 Initiative 40
48 Aviator 38
49 Media-Storm 32
50 MediaNet 32
51 Deltaplan (Рекламная Группа) 27
52 Europe Advertizing 14
53 New Channel 13
54 Main Target Group 12
55 Medialect 12
56 Made 11
57 Zen Media 8
58 OrangeME 8
59 Art Union 7
60 Prior 6
Наружная реклама
Pos Agency Total
1 Media Instinct 2 107
2 OMD Optimum Media 1 871
3 OMD Media Direction 1 179
4 Аллен-Медиа 1 151
5 PHD 1 088
6 Игроник 848
7 Starcom 839
8 MediaVest | Spark 797
9 MediaSelection 670
10 Mindshare 664
11 Ad O'clock*** 654
12 Vizeum** 644
13 Air 606
14 Maxima 564
15 OMD AMS 483
16 LBL Media 465
17 ZenithOptimedia 448
18 INO Group 431
19 Deltaplan (Рекламная Группа) 421
20 ТоталВью 396
21 Mediaplus 357
22 MEC 347
23 OrangeME 325
24 MAXUS 302
25 MediaNet 265
26 Media-Storm 264
27 Arena 264
28 Mediaplan 236
29 Audio Art 219
30 MediaCom 198
31 Havas Media**** 193
32 Smart View 186
33 Innocean Worldwide Rus 182
34 Carat* 166
35 UM Russia 155
36 Dentsu 139
37 StarLink 137
38 Multitec 136
39 Easy Media 131
40 ИММЕДИА 110
41 Europe Advertizing 104
42 Initiative 92
43 Media First 85
44 MAGMA 77
45 Mixology (КГ Movie) 72
46 Media Wise 65
47 РОССТ 65
48 ЕвроПаблисити 62
49 Artcom WP 56
50 M-Liner 51
51 Prior 49
52 Medialect 39
53 STRONG 37
54 ADS for all 28
55 Main Target Group 25
56 New Channel 15
57 Sigma 14
58 RentStreet 14
59 MediaImpact 11
60 Zen Media 10
61 Юнион Медиа Сервис 6
62 Рекламная сеть "А-Медиа" 5
Интернет реклама
Pos Agency Total
1 OMD Optimum Media 2 412
2 Media Instinct 1 859
3 Carat* 1 682
4 Ad O'clock*** 1 384
5 Starcom 1 232
6 ZenithOptimedia 1 157
7 MediaCom 1 112
8 MediaVest | Spark 1 005
9 Initiative 931
10 MEC 879
11 Dentsu 861
12 Vizeum** 824
13 Havas Media**** 812
14 OMD Media Direction 809
15 PHD 798
16 Mindshare 763
17 РОССТ 559
18 MAXUS 408
19 Innocean Worldwide Rus 385
20 Аллен-Медиа 379
21 OMD AMS 354
22 StarLink 329
23 ТоталВью 319
24 Arena 310
25 Havas Digital 304
26 UM Russia 294
27 Air 277
28 Mediaplus Digital 256
29 Easy Media 240
30 Deltaplan (Рекламная Группа) 209
31 Mediaplan 192
32 Игроник 130
33 Advance Mediabrands 127
34 Media Wise 125
35 Media First 123
36 I-Brand 123
37 LBL Media 113
38 Artcom WP 112
39 STRONG 109
40 Идальго 86
41 MediaNet 79
42 Audio Art 70
43 2STEP 66
44 I-Guru 64
45 ИММЕДИА 58
46 INO Group 53
47 Made 50
48 Media-Storm 43
49 New Channel 42
50 Art Union 36
51 Таргет-медиа (КГ) 31
52 M-Liner 30
53 Mixology (КГ Movie) 26
54 Юнион Медиа Сервис 19
55 Maxima 16
56 MediaImpact 10
57 Main Target Group 10
58 Sigma 9
59 Europe Advertizing 8
60 Digital-I 6
61 Verytas 5

*Баинг стратегического партнера группы, агентства adActum, осуществляется через Carat
**Баинг стратегического партнера группы, агентства 171 Meridian, осуществляется через Vizeum
***Баинг стратегического партнера группы, агентства Aaron Lloyd media, осуществляется через Ad O’clock
****По решению АКАР биллинг включает только 50% бюджетов KIA и Hyundai, обслуживаемые по поручению агентства Innocean, остальные 50% отнесены к биллингам Innocean.

Марат Куникеев
Сопредседатель рабочей группы
Генеральный директор Starlink

При создании нового рейтинга рабочая группа внимательно проанализировала результаты рейтинга 2015 и существующую методологию. Мы пришли к выводу, что дальнейшее усложнение методики оценки рекламы в традиционных СМИ не приведет к росту точности оценки. В результате наши усилия были сосредоточены на поиске подходов к оценке интернет-рекламы.

Мы оценили разные методики и в итоге выбрали одну из самых простых, но, по нашим оценкам, самую точную в условиях сегодняшнего дефицита детальных измерений интернет-рекламы. С появлением оценки интернет-рекламы рейтинг медиабаинговых агентств наконец-то приобрел завершенный вид.

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить всех, кто помог АКАР подготовить и выпустить первый полный индустриальный рейтинг: Sostav.ru, компанию Mediascope, Национальный рекламный альянс, IAB Россия, ГПМ Радио. Мы долго шли к созданию полноценного индустриального рейтинга и наконец это свершилось. С чем мы всех и поздравляем!

Василий Туровец
Директор по закупкам рекламы
GroupM

Предложенная методология не отражает реальных биллингов и может приводить к существенному занижению (до 50%), особенно в части клиентов, для которых диджитал сегмент - основной канал коммуникации, но даже текущий полученный результат - прорыв в подсчете реальной картины Медиа ландшафта.

Евгений Балдин
Директор по стратегии и исследованиям Media Instinct Group

Можно констатировать, что рейтинг развивается и совершенствуется - растет количество участников, достигнут определенный прогресс в методике оценки Интернет-биллингов, накоплена история оценок, которая позволяет улучшать их качество.

Достижения агенства Media Instinct в 2016 году нашли достойное отражение в рейтинге, и мы ожидаем еще более значимый рост в 2017 г. (связанный, в частности, с началом обслуживания клиента Berlin-Chemie).

Андрей Агафонов
Директор по медиаисследованиям
BrandScience (Media Direction Group)

Ежегодный рейтинг медиаагентств – это знаковое событие для рынка. В рейтинге этого года впервые была согласована оценка интернет-бюджетов и одобрена рабочей группой, которая составляет методологию (представители агентств-членов АКАР). Предложенная методология подсчета интернет-бюджетов основывается на оффлайн-бюджетах 2016 года, в связи с этим есть несколько недостатков, например сложности с учетом рекламодателей, у которых доля интернета значительна. Поэтому я надеюсь, что это промежуточный вариант, который будет существенно доработан. Увы, реализация нескольких других вариантов подсчета, которые могли быть еще более качественными, столкнулась как с техническими трудностями, так и с юридическими особенностями. Уверен, в ближайшие несколько лет нас ждет значительный прогресс в оценке интернет-бюджетов, устраивающий всех участников рынка.

Михаил Одиноков
директор по интернет-исследованиям АДВ

Рейтинг агентств по объему медиазакупок – важнейший индикатор российского рекламного рынка. Именно поэтому игроки готовы объединять усилия для совершенствования его методологии.

Мы принимаем активное участие в работе методологического комитета. В частности, в этом году много усилий приложено для уточнения оценок объемов интернет-размещений: чтобы сделать их точнее, привлекалась большая группа экспертов рынка. Онлайн в этом смысле пока остается одним из самых сложных каналов коммуникации, но мы видим позитивную динамику. Уверен, в будущем индустрия придет к методологии, которая предельно близко отражает реалии рынка.

Другого варианта у нас, на самом деле, нет: роль цифровых каналов в коммуникациях брендов растет и ее нельзя недооценивать. Думаю, растущие инвестиции компаний в digital приведут и к тому, что на рынке появится больше данных для анализа. А значит, рейтинг станет еще точнее.

Что касается рейтинга крупнейших холдингов по объему медиазакупок в 2016 году, то количество участников также увеличилось на два пункта. Новичками этого года стали рекламные холдинги GRAM (Идальго, Medialect, RentStreet) и SA Media Group (Smart View, 2STEP). В целом 8 холдингов контролируют распределение рекламных бюджетов в размере почти 228,2 млрд рублей.

Лидером рейтинга крупнейших по объемам медиазакупок холдингов на российском рынке является Publicis Media. Совокупный биллинг четырех медийных агентств, входящих в группу (Starcom, ZenithOptimedia, MediaVest и StarLink) составляет свыше 52 млрд. руб.

Рейтинг крупнейших холдингов по объему медиазакупок в 2016 году АКАР/Sostav.ru

млн. руб. с НДС

1 52 094
Starcom 17 485
ZenithOptimedia 17 039
MediaVest | Spark 11 473
StarLink 6 098
--divider--
2 48 574
OMD Optimum Media 18 364
Media Instinct 17 330
Air 5 077
OMD AMS 4 809
Easy Media 1 649
Mediaplan 1 345
--divider--
3 37 519
Havas Media**** 12 706
Initiative 9 020
UM Russia 5 282
Maxima 4 962
Arena 4 362
M-Liner 693
Havas Digital 304
Advance Mediabrands 127
ADS for all 63
--divider--
4 33 697
Carat* 11 723
Vizeum** 9 753
Ad O'clock*** 6 248
Dentsu 5 973
--divider--
5 29 980
MEC 9 558
MediaCom 8 222
MAXUS 6 247
Mindshare 5 953
--divider--
6 19 985
OMD Media Direction 9 598
PHD 8 008
Media Wise 2 378
--divider--
7 4 486
Mediaplus 3 308
MAGMA 510
New Channel 412
Mediaplus Digital 256
--divider--
8 1 015
Media First 865
Europe Advertizing 133
MIMedia 17
--divider--
9 409
Prior 274
Aviator 72
I-Guru 64
--divider--
10 400
Идальго 335
Medialect 51
RentStreet 14
--divider--
11 255
Smart View 189
2STEP 66
--divider--

*Баинг стратегического партнера группы, агентства adActum, осуществляется через Carat
**Баинг стратегического партнера группы, агентства 171 Meridian, осуществляется через Vizeum
***Баинг стратегического партнера группы, агентства Aaron Lloyd media, осуществляется через Ad O’clock
****По решению АКАР биллинг включает только 50% бюджетов KIA и Hyundai, обслуживаемые по поручению агентства Innocean, остальные 50% отнесены к биллингам Innocean.

Рейтинг открыт для участия новых игроков: если вы хотите участвовать в проекте, пишите irina.t@akarussia.ru.

Mediascope
Espar
IAB Russia
GPM Radio
share