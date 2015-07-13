Неоценимый вклад в точность расчетов рейтингов внесла экспертиза аналитиков Аналитического центра Национального рекламного альянса (НРА), благодаря помощи которых оценочные данные по стоимости CPP при подсчетах национального и регионального ТВ были максимально приближены к рыночным.
Методология индустриального рейтинга разработана рабочей группой Ассоциации коммуникационных агентств России. В рабочую группу вошли ведущие эксперты индустрии коммуникаций и аналитики нашего портала: Марат Куникеев, генеральный директор Starlink, Евгений Балдин, директор по стратегии и исследованиям Media Instinct Group и Андрей Агафонов, директор по медиаисследованиям BrandScience
Расчёт биллингов медиаагентств основывается на данных Mediascope (ранее TNS Russia) по размещению крупнейших рекламодателей на ТВ (национальном, региональном, кабельном), радио, в наружной рекламе и печатной прессе, включая спонсорские размещения без хронометража. Методология оценки по четырем ключевым медиа - ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама - с прошлого года не изменилась.
Напомним, что с прошлого года оценка биллинга на Национальном ТВ производится не по единой для всех каналов средней стоимости за рейтинг «Все 18+ Россия», а поканально, по баинговым аудиториям каналов. Вместо 6 базовых стоимостей для разных кластеров рекламодателей, по которым рабочая группа оценивала ТВ-сегмент до 2014 года включительно, были выделены уже 132 базовых стоимостей – для 6 кластеров рекламодателей и 22 каналов. Кроме того, с прошлого года рабочая группа отдельно от сетевого оценивает орбитальное размещение, что связано с значительной разницей в стоимости размещения.
В этом году рабочая группа сделала большой шаг в совершенствовании методологии рейтинга, для того, чтобы он максимально точно отражал реальную ситуацию рекламного рынка России. Эксперты рекламного рынка после кропотливого обсуждения приняли единую методологию оценки одного из самых динамично развивающихся сегментов рынка - Интернета.
Алексей КовыловПрезидент АКАР, Генеральный директор Grey, Geometry Global
Индустриальное рекламное сообщество, рекламодатели и СМИ, как всегда, с нетерпением ждут появления рейтинга медиаагентств за 2016 год, который из года в год создается совместно АКАР и Sostav.ru. Этот рейтинг является одним из основных продуктов, которые АКАР предлагает рынку, а также служит стимулом для поддержания конкурентных условий работы агентств в медиа-бизнесе.
По мере того, как в последнее десятилетие в медийной индустрии происходят глубинные изменения, АКАР и Sostav.ru постоянно совершенствуют и модернизируют методологию индустриального рейтинга медиаагентств, и этот год не стал исключением.
В этом году медиакомитет АКАР апробировал методологию измерения российского рынка медиазакупок в сети Интернет, которую Sostav.ru впервые представил в прошлом году. Мы нашли приемлемое для участников рынка решение оценки этого сегмента, которое предложили эксперты из индустрии и которое было поддержано преобладающим большинством медиаагентств.
Рабочая группа по подготовке рейтинга и Комитет медиаагентств Ассоциации не намерены останавливаться в работе по совершенствованию методологии и улучшению качества рейтинга. От нас этого требует начавшийся в 2016 году рост медийной рекламы в России, позитивный прогноз на предстоящий год и, естественно, запрос от участников рынка на объективные и максимально достоверные данные рейтинга.
При расчете интернет-биллингов эксперты учитывают медийную баннерную рекламу и видеорекламу в интернете, включая размещения через programmatic-платформы. При этом не учитывается контекстная реклама и спецпроекты.
Для расчета интернет-биллингов агентств, рабочая группа получила от участников рейтинга клиентские листы за отчетный период, а также доли интернет-бюджетов в процентном соотношении к бюджетам оффлайн-размещений в разрезе различных категорий рекламодателей. В результате мы получили возможность рассчитать интернет-биллинги рекламодателей, на основе их соотношения с оффлайн-бюджетами.
Таким образом данные по интернет-биллингу были добавлены в индустриальный медиарейтинг 2017, а также учтены при расчете сводного рейтинга медиаагентств.
Рейтинг медиаагентств расширился сразу на 18 пунктов за счет попадания новых игроков. Таким образом, совокупный биллинг (с учетом сети Интернет) представленных в рейтинге агентств по результатам 2016 года составил 275 млрд рублей. Рейтинг открыт для участия новых игроков: если вы хотите участвовать в проекте, напишите irina.t@akarussia.ru.
Тройка лидеров рейтинга 2016 года претерпела изменения. В рейтинге медиаагентств появился новый лидер. Первую позицию с совокупным биллингом 18,4 млн рублей занял OMD Optimum Media (OMD OM Group). Лидер прошлого года - агентство Starcom (Publicis Media) - потеряло первую строчку и опустилось на вторую с общим биллингом 17,4 млн. рублей. Третью позицию с небольшим отрывом по прежнему занимает Media Instinct (OMD OM Group) - 17,3 млн. рублей.
Ольга Барская
Вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group
Если оценивать результат группы в сравнении с прошлым годом, мы выросли больше, чем медийный рынок по данным АКАР. Развитие бизнеса обусловлено приобретением новых клиентов и появлением в пуле сервисов OMD OM Group дополнительных услуг, которые мы оказываем нашим партнерам-рекламодателям. Предмет особой гордости - это динамичное развитие агентств OMD Resolution, Media Instinct, Easy Media, и конечно, нашего флагмана - OMD Optimum Media, которые выросли значительно больше медийного рынка
Екатерина Алексеева
Директор по инвестициям Publicis Media
Мы поддерживаем действия и инициативы Sostav.ru по развитию методологии рейтинга. Однако некоторые виды коммуникации, в частности, нестандартные проекты, по-прежнему не мониторятся.
Интерес к такого рода проектам у наших клиентов постоянно растет. Как следствие, в суммарных биллингах Starcom растет доля бюджетов, не попавших в мониторинг. С этим, в первую очередь, связан переход Starcom на вторую позицию в рейтинге.
Кроме того, часть брендов, ранее принадлежавших одному из клиентов Starcom, при разделении бизнеса перешли на обслуживание в ZenithOptimedia. Таким образом, суммарные биллинги Publicis Media не изменились, и группа по-прежнему занимает лидирующую позицию на рынке.
На четвертой строчке оказалось агентство ZenithOptimedia (Publicis Media) с биллингом чуть больше 17 млн. рублей. А вот замыкает пятерку лидеров Havas Media (12,7 млн. руб). Оно сменило агентство MEC (Group M), которое по итогам 2016 года замыкает ТОП-10 с общим биллингом 9,5 млн рублей. Что касается ТОП-10, то его состав практически не изменился. На шестой строчке оказалось агентство Carat (11, 7 млрд руб), с небольшим отрывом на 7 строчке оказался MediaVest | Spark (11,4 млрд. руб), на 8-й - Vizeum (9,7 млрд.рублей). “Новичком” в десятке крупнейших стал OMD Media Direction (входит в Media Direction Group), совокупный биллинг которого составил 9,5 млн рублей.
Елена Белова
Генеральный директор Havas Media
Позиции агентства улучшились за счет роста клиентского портфеля. В 2016 году список наших клиентов пополнился Эльдорадо, Ile de Beaute и Philips Lighting.
Кроме того, за прошлый год мы улучшили нашу экспертизу в сфере digital, что дало возможность предоставлять нашим клиентам более широкий спектр услуг.
В то время, как по всему рынку прирост в сфере digital составил лишь 21% (АКАР), инвестиции наших клиентов в 2016 году выросли более 30% по сравнению с 2015 г.
|Pos
|Agency
|Total
|TV
|Press
|Radio
|OOH
|Internet
|1
|OMD Optimum Media
|18 364
|12 757
|539
|785
|1 871
|2 412
|2
|Starcom
|17 485
|14 882
|343
|190
|839
|1 232
|3
|Media Instinct
|17 330
|10 519
|1 242
|1 603
|2 107
|1 859
|4
|ZenithOptimedia
|17 039
|13 750
|1 192
|492
|448
|1 157
|5
|Havas Media****
|12 706
|10 179
|950
|572
|193
|812
|6
|Carat*
|11 723
|9 335
|223
|317
|166
|1 682
|7
|MediaVest | Spark
|11 473
|9 247
|208
|216
|797
|1 005
|8
|Vizeum**
|9 753
|7 442
|407
|435
|644
|824
|9
|OMD Media Direction
|9 598
|6 172
|368
|1 070
|1 179
|809
|10
|MEC
|9 558
|7 726
|366
|241
|347
|879
|11
|Initiative
|9 020
|7 712
|245
|40
|92
|931
|12
|MediaCom
|8 222
|5 898
|433
|581
|198
|1 112
|13
|PHD
|8 008
|5 717
|82
|323
|1 088
|798
|14
|Аллен-Медиа
|6 860
|2 566
|497
|2 267
|1 151
|379
|15
|Ad O'clock***
|6 248
|3 600
|183
|426
|654
|1 384
|16
|MAXUS
|6 247
|5 118
|207
|212
|302
|408
|17
|StarLink
|6 098
|5 170
|299
|163
|137
|329
|18
|РОССТ
|5 987
|3 838
|957
|568
|65
|559
|19
|Dentsu
|5 973
|4 194
|51
|729
|139
|861
|20
|Mindshare
|5 953
|3 473
|220
|832
|664
|763
|21
|UM Russia
|5 282
|4 555
|43
|235
|155
|294
|22
|Air
|5 077
|3 517
|238
|440
|606
|277
|23
|Maxima
|4 962
|4 060
|23
|300
|564
|16
|24
|OMD AMS
|4 809
|3 182
|162
|628
|483
|354
|25
|Arena
|4 362
|2 823
|834
|132
|264
|310
|26
|ТоталВью
|4 222
|2 548
|726
|233
|396
|319
|27
|LBL Media
|3 362
|2 276
|147
|361
|465
|113
|28
|Mediaplus
|3 308
|1 674
|442
|835
|357
|0
|29
|Юнион Медиа Сервис
|3 107
|2 971
|38
|73
|6
|19
|30
|STRONG
|2 682
|2 101
|239
|196
|37
|109
|31
|Media Wise
|2 378
|2 101
|20
|67
|65
|125
|32
|ИММЕДИА
|2 264
|1 857
|85
|154
|110
|58
|33
|Artcom WP
|2 128
|1 727
|66
|166
|56
|112
|34
|Mixology (КГ Movie)
|1 973
|1 738
|88
|49
|72
|26
|35
|Игроник
|1 916
|256
|43
|639
|848
|130
|36
|Easy Media
|1 649
|1 085
|105
|88
|131
|240
|37
|Innocean Worldwide Rus
|1 569
|720
|99
|182
|182
|385
|38
|Deltaplan (Рекламная Группа)
|1 429
|759
|12
|27
|421
|209
|39
|Audio Art
|1 383
|655
|164
|275
|219
|70
|40
|Mediaplan
|1 345
|761
|16
|141
|236
|192
|41
|Multitec
|1 219
|965
|36
|82
|136
|0
|42
|INO Group
|1 059
|152
|94
|328
|431
|53
|43
|Media First
|865
|498
|107
|53
|85
|123
|44
|MediaNet
|810
|430
|4
|32
|265
|79
|45
|Media-Storm
|710
|354
|17
|32
|264
|43
|46
|M-Liner
|693
|510
|2
|99
|51
|30
|47
|MediaSelection
|670
|0
|0
|0
|670
|0
|48
|ЕвроПаблисити
|566
|436
|23
|41
|62
|4
|49
|Таргет-медиа (КГ)
|522
|480
|5
|4
|3
|31
|50
|MAGMA
|510
|368
|22
|43
|77
|0
|51
|New Channel
|412
|336
|7
|13
|15
|42
|52
|OrangeME
|336
|0
|0
|8
|325
|3
|53
|Идальго
|335
|217
|31
|0
|1
|86
|54
|Main Target Group
|323
|261
|13
|12
|25
|10
|55
|Havas Digital
|304
|0
|0
|0
|0
|304
|56
|Sigma
|285
|196
|13
|52
|14
|9
|57
|Prior
|274
|200
|17
|6
|49
|3
|58
|Mediaplus Digital
|256
|0
|0
|0
|0
|256
|59
|Verytas
|245
|151
|1
|88
|1
|5
|60
|Art Union
|241
|196
|0
|7
|2
|36
|61
|MediaImpact
|213
|185
|5
|2
|11
|10
|62
|Медиа Анлимитед
|206
|196
|7
|0
|0
|4
|63
|Smart View
|189
|0
|2
|0
|186
|0
|64
|Made
|133
|31
|37
|11
|3
|50
|65
|Europe Advertizing
|133
|0
|6
|14
|104
|8
|66
|Advance Mediabrands
|127
|0
|0
|0
|0
|127
|67
|I-Brand
|123
|0
|0
|0
|0
|123
|68
|Формула Рекламы
|101
|101
|0
|0
|0
|0
|69
|Aviator
|72
|24
|6
|38
|0
|4
|70
|2STEP
|66
|0
|0
|0
|0
|66
|71
|I-Guru
|64
|0
|0
|0
|0
|64
|72
|ADS for all
|63
|34
|0
|1
|28
|0
|73
|Medialect
|51
|0
|0
|12
|39
|0
|74
|Zen Media
|20
|1
|0
|8
|10
|1
|75
|MIMedia
|17
|0
|17
|0
|0
|0
|76
|RentStreet
|14
|0
|0
|0
|14
|0
|77
|Digital-I
|6
|0
|0
|0
|0
|6
|78
|Рекламная сеть "А-Медиа"
|5
|0
|0
|0
|5
|0
|Pos
|Agency
|Total
|Nat. TV
|Reg. TV
|Sponsorship
|Non air
|1
|Starcom
|14 882
|13 134
|319
|603
|826
|2
|ZenithOptimedia
|13 750
|11 051
|1 309
|789
|600
|3
|OMD Optimum Media
|12 757
|10 215
|1 856
|380
|305
|4
|Media Instinct
|10 519
|4 925
|4 755
|648
|190
|5
|Havas Media****
|10 179
|9 079
|415
|308
|377
|6
|Carat*
|9 335
|6 823
|1 752
|505
|255
|7
|MediaVest | Spark
|9 247
|8 469
|139
|423
|216
|8
|MEC
|7 726
|5 336
|2 106
|128
|156
|9
|Initiative
|7 712
|5 914
|1 388
|331
|79
|10
|Vizeum**
|7 442
|4 752
|1 523
|1 002
|166
|11
|OMD Media Direction
|6 172
|1 441
|3 942
|652
|138
|12
|MediaCom
|5 898
|5 067
|214
|296
|321
|13
|PHD
|5 717
|3 223
|2 138
|183
|172
|14
|StarLink
|5 170
|3 780
|894
|462
|34
|15
|MAXUS
|5 118
|4 059
|752
|97
|210
|16
|UM Russia
|4 555
|3 823
|510
|180
|41
|17
|Dentsu
|4 194
|3 156
|180
|771
|88
|18
|Maxima
|4 060
|3 056
|716
|164
|124
|19
|РОССТ
|3 838
|2 141
|1 000
|649
|48
|20
|Ad O'clock***
|3 600
|1 239
|1 367
|347
|647
|21
|Air
|3 517
|1 318
|1 837
|320
|42
|22
|Mindshare
|3 473
|3 050
|211
|132
|80
|23
|OMD AMS
|3 182
|2 536
|441
|121
|84
|24
|Юнион Медиа Сервис
|2 971
|602
|78
|2 268
|23
|25
|Arena
|2 823
|2 451
|234
|129
|9
|26
|Аллен-Медиа
|2 566
|523
|1 373
|527
|143
|27
|ТоталВью
|2 548
|128
|1 192
|1 215
|13
|28
|LBL Media
|2 276
|1 479
|401
|122
|275
|29
|STRONG
|2 101
|587
|904
|607
|4
|30
|Media Wise
|2 101
|1 752
|184
|54
|111
|31
|ИММЕДИА
|1 857
|242
|229
|1 372
|13
|32
|Mixology (КГ Movie)
|1 738
|402
|1 139
|165
|33
|33
|Artcom WP
|1 727
|640
|985
|86
|15
|34
|Mediaplus
|1 674
|382
|712
|437
|143
|35
|Easy Media
|1 085
|418
|298
|316
|53
|36
|Multitec
|965
|784
|0
|181
|0
|37
|Mediaplan
|761
|253
|445
|44
|20
|38
|Deltaplan (Рекламная Группа)
|759
|32
|726
|0
|1
|39
|Innocean Worldwide Rus
|720
|615
|21
|36
|48
|40
|Audio Art
|655
|41
|545
|54
|15
|41
|M-Liner
|510
|197
|313
|0
|0
|42
|Media First
|498
|111
|354
|31
|1
|43
|Таргет-медиа (КГ)
|480
|120
|272
|15
|73
|44
|ЕвроПаблисити
|436
|333
|62
|23
|18
|45
|MediaNet
|430
|104
|322
|0
|4
|46
|MAGMA
|368
|323
|30
|13
|2
|47
|Media-Storm
|354
|1
|346
|0
|7
|48
|New Channel
|336
|3
|290
|41
|3
|49
|Main Target Group
|261
|93
|120
|38
|10
|50
|Игроник
|256
|248
|8
|0
|1
|51
|Идальго
|217
|53
|32
|132
|0
|52
|Prior
|200
|95
|80
|22
|2
|53
|Art Union
|196
|163
|6
|27
|1
|54
|Sigma
|196
|90
|94
|7
|5
|55
|Медиа Анлимитед
|196
|23
|169
|0
|3
|56
|MediaImpact
|185
|40
|44
|101
|1
|57
|INO Group
|152
|0
|152
|0
|1
|58
|Verytas
|151
|5
|108
|36
|2
|59
|Формула Рекламы
|101
|16
|85
|0
|0
|60
|ADS for all
|34
|0
|3
|31
|0
|61
|Made
|31
|14
|12
|3
|2
|62
|Aviator
|24
|13
|9
|1
|1
|Pos
|Agency
|Total
|1
|Media Instinct
|1 242
|2
|ZenithOptimedia
|1 192
|3
|РОССТ
|957
|4
|Havas Media****
|950
|5
|Arena
|834
|6
|ТоталВью
|726
|7
|OMD Optimum Media
|539
|8
|Аллен-Медиа
|497
|9
|Mediaplus
|442
|10
|MediaCom
|433
|11
|Vizeum**
|407
|12
|OMD Media Direction
|368
|13
|MEC
|366
|14
|Starcom
|343
|15
|StarLink
|299
|16
|Initiative
|245
|17
|STRONG
|239
|18
|Air
|238
|19
|Carat*
|223
|20
|Mindshare
|220
|21
|MediaVest | Spark
|208
|22
|MAXUS
|207
|23
|Ad O'clock***
|183
|24
|Audio Art
|164
|25
|OMD AMS
|162
|26
|LBL Media
|147
|27
|Media First
|107
|28
|Easy Media
|105
|29
|Innocean Worldwide Rus
|99
|30
|INO Group
|94
|31
|Mixology (КГ Movie)
|88
|32
|ИММЕДИА
|85
|33
|PHD
|82
|34
|Artcom WP
|66
|35
|Dentsu
|51
|36
|Игроник
|43
|37
|UM Russia
|43
|38
|Юнион Медиа Сервис
|38
|39
|Made
|37
|40
|Multitec
|36
|41
|Идальго
|31
|42
|Maxima
|23
|43
|ЕвроПаблисити
|23
|44
|MAGMA
|22
|45
|Media Wise
|20
|46
|Prior
|17
|47
|MIMedia
|17
|48
|Media-Storm
|17
|49
|Mediaplan
|16
|50
|Main Target Group
|13
|51
|Sigma
|13
|52
|Deltaplan (Рекламная Группа)
|12
|53
|Медиа Анлимитед
|7
|54
|New Channel
|7
|55
|Europe Advertizing
|6
|56
|Aviator
|6
|57
|MediaImpact
|5
|Pos
|Agency
|Total
|1
|Аллен-Медиа
|2 267
|2
|Media Instinct
|1 603
|3
|OMD Media Direction
|1 070
|4
|Mediaplus
|835
|5
|Mindshare
|832
|6
|OMD Optimum Media
|785
|7
|Dentsu
|729
|8
|Игроник
|639
|9
|OMD AMS
|628
|10
|MediaCom
|581
|11
|Havas Media****
|572
|12
|РОССТ
|568
|13
|ZenithOptimedia
|492
|14
|Air
|440
|15
|Vizeum**
|435
|16
|Ad O'clock***
|426
|17
|LBL Media
|361
|18
|INO Group
|328
|19
|PHD
|323
|20
|Carat*
|317
|21
|Maxima
|300
|22
|Audio Art
|275
|23
|MEC
|241
|24
|UM Russia
|235
|25
|ТоталВью
|233
|26
|MediaVest | Spark
|216
|27
|MAXUS
|212
|28
|STRONG
|196
|29
|Starcom
|190
|30
|Innocean Worldwide Rus
|182
|31
|Artcom WP
|166
|32
|StarLink
|163
|33
|ИММЕДИА
|154
|34
|Mediaplan
|141
|35
|Arena
|132
|36
|M-Liner
|99
|37
|Verytas
|88
|38
|Easy Media
|88
|39
|Multitec
|82
|40
|Юнион Медиа Сервис
|73
|41
|Media Wise
|67
|42
|Media First
|53
|43
|Sigma
|52
|44
|Mixology (КГ Movie)
|49
|45
|MAGMA
|43
|46
|ЕвроПаблисити
|41
|47
|Initiative
|40
|48
|Aviator
|38
|49
|Media-Storm
|32
|50
|MediaNet
|32
|51
|Deltaplan (Рекламная Группа)
|27
|52
|Europe Advertizing
|14
|53
|New Channel
|13
|54
|Main Target Group
|12
|55
|Medialect
|12
|56
|Made
|11
|57
|Zen Media
|8
|58
|OrangeME
|8
|59
|Art Union
|7
|60
|Prior
|6
|Pos
|Agency
|Total
|1
|Media Instinct
|2 107
|2
|OMD Optimum Media
|1 871
|3
|OMD Media Direction
|1 179
|4
|Аллен-Медиа
|1 151
|5
|PHD
|1 088
|6
|Игроник
|848
|7
|Starcom
|839
|8
|MediaVest | Spark
|797
|9
|MediaSelection
|670
|10
|Mindshare
|664
|11
|Ad O'clock***
|654
|12
|Vizeum**
|644
|13
|Air
|606
|14
|Maxima
|564
|15
|OMD AMS
|483
|16
|LBL Media
|465
|17
|ZenithOptimedia
|448
|18
|INO Group
|431
|19
|Deltaplan (Рекламная Группа)
|421
|20
|ТоталВью
|396
|21
|Mediaplus
|357
|22
|MEC
|347
|23
|OrangeME
|325
|24
|MAXUS
|302
|25
|MediaNet
|265
|26
|Media-Storm
|264
|27
|Arena
|264
|28
|Mediaplan
|236
|29
|Audio Art
|219
|30
|MediaCom
|198
|31
|Havas Media****
|193
|32
|Smart View
|186
|33
|Innocean Worldwide Rus
|182
|34
|Carat*
|166
|35
|UM Russia
|155
|36
|Dentsu
|139
|37
|StarLink
|137
|38
|Multitec
|136
|39
|Easy Media
|131
|40
|ИММЕДИА
|110
|41
|Europe Advertizing
|104
|42
|Initiative
|92
|43
|Media First
|85
|44
|MAGMA
|77
|45
|Mixology (КГ Movie)
|72
|46
|Media Wise
|65
|47
|РОССТ
|65
|48
|ЕвроПаблисити
|62
|49
|Artcom WP
|56
|50
|M-Liner
|51
|51
|Prior
|49
|52
|Medialect
|39
|53
|STRONG
|37
|54
|ADS for all
|28
|55
|Main Target Group
|25
|56
|New Channel
|15
|57
|Sigma
|14
|58
|RentStreet
|14
|59
|MediaImpact
|11
|60
|Zen Media
|10
|61
|Юнион Медиа Сервис
|6
|62
|Рекламная сеть "А-Медиа"
|5
|Pos
|Agency
|Total
|1
|OMD Optimum Media
|2 412
|2
|Media Instinct
|1 859
|3
|Carat*
|1 682
|4
|Ad O'clock***
|1 384
|5
|Starcom
|1 232
|6
|ZenithOptimedia
|1 157
|7
|MediaCom
|1 112
|8
|MediaVest | Spark
|1 005
|9
|Initiative
|931
|10
|MEC
|879
|11
|Dentsu
|861
|12
|Vizeum**
|824
|13
|Havas Media****
|812
|14
|OMD Media Direction
|809
|15
|PHD
|798
|16
|Mindshare
|763
|17
|РОССТ
|559
|18
|MAXUS
|408
|19
|Innocean Worldwide Rus
|385
|20
|Аллен-Медиа
|379
|21
|OMD AMS
|354
|22
|StarLink
|329
|23
|ТоталВью
|319
|24
|Arena
|310
|25
|Havas Digital
|304
|26
|UM Russia
|294
|27
|Air
|277
|28
|Mediaplus Digital
|256
|29
|Easy Media
|240
|30
|Deltaplan (Рекламная Группа)
|209
|31
|Mediaplan
|192
|32
|Игроник
|130
|33
|Advance Mediabrands
|127
|34
|Media Wise
|125
|35
|Media First
|123
|36
|I-Brand
|123
|37
|LBL Media
|113
|38
|Artcom WP
|112
|39
|STRONG
|109
|40
|Идальго
|86
|41
|MediaNet
|79
|42
|Audio Art
|70
|43
|2STEP
|66
|44
|I-Guru
|64
|45
|ИММЕДИА
|58
|46
|INO Group
|53
|47
|Made
|50
|48
|Media-Storm
|43
|49
|New Channel
|42
|50
|Art Union
|36
|51
|Таргет-медиа (КГ)
|31
|52
|M-Liner
|30
|53
|Mixology (КГ Movie)
|26
|54
|Юнион Медиа Сервис
|19
|55
|Maxima
|16
|56
|MediaImpact
|10
|57
|Main Target Group
|10
|58
|Sigma
|9
|59
|Europe Advertizing
|8
|60
|Digital-I
|6
|61
|Verytas
|5
*Баинг стратегического партнера группы, агентства adActum, осуществляется через Carat
**Баинг стратегического партнера группы, агентства 171 Meridian, осуществляется через Vizeum
***Баинг стратегического партнера группы, агентства Aaron Lloyd media, осуществляется через Ad O’clock
****По решению АКАР биллинг включает только 50% бюджетов KIA и Hyundai, обслуживаемые по поручению агентства Innocean, остальные 50% отнесены к биллингам Innocean.
Марат КуникеевСопредседатель рабочей группы
Генеральный директор Starlink
При создании нового рейтинга рабочая группа внимательно проанализировала результаты рейтинга 2015 и существующую методологию. Мы пришли к выводу, что дальнейшее усложнение методики оценки рекламы в традиционных СМИ не приведет к росту точности оценки. В результате наши усилия были сосредоточены на поиске подходов к оценке интернет-рекламы.
Мы оценили разные методики и в итоге выбрали одну из самых простых, но, по нашим оценкам, самую точную в условиях сегодняшнего дефицита детальных измерений интернет-рекламы. С появлением оценки интернет-рекламы рейтинг медиабаинговых агентств наконец-то приобрел завершенный вид.
Пользуясь случаем, хотим поблагодарить всех, кто помог АКАР подготовить и выпустить первый полный индустриальный рейтинг: Sostav.ru, компанию Mediascope, Национальный рекламный альянс, IAB Россия, ГПМ Радио. Мы долго шли к созданию полноценного индустриального рейтинга и наконец это свершилось. С чем мы всех и поздравляем!
Василий ТуровецДиректор по закупкам рекламы
GroupM
Предложенная методология не отражает реальных биллингов и может приводить к существенному занижению (до 50%), особенно в части клиентов, для которых диджитал сегмент - основной канал коммуникации, но даже текущий полученный результат - прорыв в подсчете реальной картины Медиа ландшафта.
Евгений БалдинДиректор по стратегии и исследованиям Media Instinct Group
Можно констатировать, что рейтинг развивается и совершенствуется - растет количество участников, достигнут определенный прогресс в методике оценки Интернет-биллингов, накоплена история оценок, которая позволяет улучшать их качество.
Достижения агенства Media Instinct в 2016 году нашли достойное отражение в рейтинге, и мы ожидаем еще более значимый рост в 2017 г. (связанный, в частности, с началом обслуживания клиента Berlin-Chemie).
Андрей АгафоновДиректор по медиаисследованиям
BrandScience (Media Direction Group)
Ежегодный рейтинг медиаагентств – это знаковое событие для рынка. В рейтинге этого года впервые была согласована оценка интернет-бюджетов и одобрена рабочей группой, которая составляет методологию (представители агентств-членов АКАР). Предложенная методология подсчета интернет-бюджетов основывается на оффлайн-бюджетах 2016 года, в связи с этим есть несколько недостатков, например сложности с учетом рекламодателей, у которых доля интернета значительна. Поэтому я надеюсь, что это промежуточный вариант, который будет существенно доработан. Увы, реализация нескольких других вариантов подсчета, которые могли быть еще более качественными, столкнулась как с техническими трудностями, так и с юридическими особенностями. Уверен, в ближайшие несколько лет нас ждет значительный прогресс в оценке интернет-бюджетов, устраивающий всех участников рынка.
Михаил Одиноковдиректор по интернет-исследованиям АДВ
Рейтинг агентств по объему медиазакупок – важнейший индикатор российского рекламного рынка. Именно поэтому игроки готовы объединять усилия для совершенствования его методологии.
Мы принимаем активное участие в работе методологического комитета. В частности, в этом году много усилий приложено для уточнения оценок объемов интернет-размещений: чтобы сделать их точнее, привлекалась большая группа экспертов рынка. Онлайн в этом смысле пока остается одним из самых сложных каналов коммуникации, но мы видим позитивную динамику. Уверен, в будущем индустрия придет к методологии, которая предельно близко отражает реалии рынка.
Другого варианта у нас, на самом деле, нет: роль цифровых каналов в коммуникациях брендов растет и ее нельзя недооценивать. Думаю, растущие инвестиции компаний в digital приведут и к тому, что на рынке появится больше данных для анализа. А значит, рейтинг станет еще точнее.
Что касается рейтинга крупнейших холдингов по объему медиазакупок в 2016 году, то количество участников также увеличилось на два пункта. Новичками этого года стали рекламные холдинги GRAM (Идальго, Medialect, RentStreet) и SA Media Group (Smart View, 2STEP). В целом 8 холдингов контролируют распределение рекламных бюджетов в размере почти 228,2 млрд рублей.
Лидером рейтинга крупнейших по объемам медиазакупок холдингов на российском рынке является Publicis Media. Совокупный биллинг четырех медийных агентств, входящих в группу (Starcom, ZenithOptimedia, MediaVest и StarLink) составляет свыше 52 млрд. руб.
|1
|52 094
|Starcom
|17 485
|ZenithOptimedia
|17 039
|MediaVest | Spark
|11 473
|StarLink
|6 098
|--divider--
|2
|48 574
|OMD Optimum Media
|18 364
|Media Instinct
|17 330
|Air
|5 077
|OMD AMS
|4 809
|Easy Media
|1 649
|Mediaplan
|1 345
|--divider--
|3
|37 519
|Havas Media****
|12 706
|Initiative
|9 020
|UM Russia
|5 282
|Maxima
|4 962
|Arena
|4 362
|M-Liner
|693
|Havas Digital
|304
|Advance Mediabrands
|127
|ADS for all
|63
|--divider--
|4
|33 697
|Carat*
|11 723
|Vizeum**
|9 753
|Ad O'clock***
|6 248
|Dentsu
|5 973
|--divider--
|5
|29 980
|MEC
|9 558
|MediaCom
|8 222
|MAXUS
|6 247
|Mindshare
|5 953
|--divider--
|6
|19 985
|OMD Media Direction
|9 598
|PHD
|8 008
|Media Wise
|2 378
|--divider--
|7
|4 486
|Mediaplus
|3 308
|MAGMA
|510
|New Channel
|412
|Mediaplus Digital
|256
|--divider--
|8
|1 015
|Media First
|865
|Europe Advertizing
|133
|MIMedia
|17
|--divider--
|9
|409
|Prior
|274
|Aviator
|72
|I-Guru
|64
|--divider--
|10
|400
|Идальго
|335
|Medialect
|51
|RentStreet
|14
|--divider--
|11
|255
|Smart View
|189
|2STEP
|66
|--divider--
*Баинг стратегического партнера группы, агентства adActum, осуществляется через Carat
**Баинг стратегического партнера группы, агентства 171 Meridian, осуществляется через Vizeum
***Баинг стратегического партнера группы, агентства Aaron Lloyd media, осуществляется через Ad O’clock
****По решению АКАР биллинг включает только 50% бюджетов KIA и Hyundai, обслуживаемые по поручению агентства Innocean, остальные 50% отнесены к биллингам Innocean.