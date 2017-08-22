Он использует более совершенные алгоритмы машинного обучения

Компания «Яндекс» представила обновленную версию своего поиска, который использует новый алгоритм ранжирования под названием «Королев». Он позволяет сопоставлять смысл запросов и веб-страниц, отвечая с высокой точностью на редкие и сложные запросы. Это «машинный интеллект, который тебя понимает», сказал на презентации руководитель «Яндекс.Поиска» Андрей Стыскин.

В новой версии поиска «Яндекс» существенно увеличено влияние нейронных сетей на алгоритмы ранжирования, сообщил руководитель службы релевантности «Яндекс.Поиска» Александр Сафронов. Речь о новом дизайне поиска «Яндекса» не идет.

Теперь поисковик оценивает не только заголовок, но и весь текст страницы. Также учитываются тексты запросов, по которым пользователи ранее приходили на страницу. Количество обрабатываемых страниц увеличено со 150 до 200 тыс.

Для обучения искусственного интеллекта «Яндекс» задействует не только поисковую статистику, но и распределенную сеть ассесоров и толокеров (люди, которые тестируют алгоритмы поиска «Яндекс»), а также оценки миллионов пользователей. Сейчас у «Яндекс» более одного миллиона толокеров.

В 2016 году «Яндекс» внедрил новый алгоритм ранжирования «Палех» — он в реальном времени сопоставлял смысл запроса и заголовка веб-страницы.

«Яндекс» является лидирующей поисковой системой в России. По данным Liveinternet за июнь, его доля равняется 51.3%, по данным собственной системы аналитики Яндекс.Радар — 54,3%.

Напомним, по итогам апреля текущего года поисковик впервые продемонстрировал рекордное снижение доли на российском рынке, опустившись до уровня 2008 года в 54%. Для сравнения самая высокая доля у «Яндекса» была в 2011 году — около 64%.

Тогда «Яндекс» объяснила падение доли изменением методики подсчета Liveinternet. В июле этого года компания запустила собственный инструмент для мониторинга популярности поисковых систем и браузеров «Яндекс.Радар», основанный на обобщенных данных счетчика «Яндекс.Метрика».

Этим летом «Яндекс» стал позиционировать себя как «Поиск № 1 в России» в новой рекламной кампании. За этот слоган ФАС грозила «Яндексу» полумиллионным штрафом.