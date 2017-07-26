«Яндекс.Радар» использует агрегированные данные «Метрики» и выступит конкурентом LiveInternet



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Компания «Яндекс» открыла площадку «Яндекс.Радар» – инструмент для мониторинга популярности поисковых систем и браузеров. Он работает на обобщенных данных счетчика «Яндекс.Метрика», который занимает второе место в мире по количеству подключенных к нему доменов.

«Яндекс.Радар» позволяет, например, сравнить долю браузера Chrome Mobile на iOS и Android. Благодаря запуску «Радара» масса полезной статистической информации о трендах на интернет-рынке станет публичной.

В отчетах размещена статистика за период с 1 января 2015 года. Для анализа трендов можно выбирать любые интервалы дат кроме последней недели. Инструмент доступен в России, Белоруссии, Турции и Казахстане.