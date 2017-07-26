В поиске «Яндекса» на месте неизменного слогана «Найдётся всё» появилось еще и «Поиск №1 в России»

Cегодня стартовала новая рекламная кампания поиска «Яндекса» со слоганом «Поиск №1 в России», сообщили Sostav.ru в пресс-службе. Он используется во всех каналах, в том числе и на главной «Яндекса».

«Именно в связи с этим изменен слоган под логотипом — исключительно на время. В рамках кампании мы показываем, как поиск “Яндекс” справляется с самыми сложными поисковыми задачами, помогая людям находить что угодно, даже счастье, расположение и взаимопонимание. Это не первая кампания. Мы регулярно проводим их для разных сервисов “Яндекса”, в том числе Поиска, в разных каналах, и на ТВ», — пояснили в «Яндексе».

Накануне «Яндекс» запустила инструмент для анализа трендов на интернет-рынках мира, который использует агрегированные данные «Метрики» и выступает конкурентом LiveInternet. Согласно данным собственной системы аналитики в июне «Яндекс» держит долю поиска 54,3%, Google — 40,1%.