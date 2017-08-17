Медиаменеджер написал пост в ЖЖ о новой функции Яндекса для ускорения загрузки страниц сторонних сайтов



Иллюстрация: Скриншот ЖЖ Демьяна Кудрявцева

Демьян Кудрявцев, которому принадлежат «Ведомости» и другие активы на российском медиарынке, высказался по поводу внедрения новой функции Яндекса для ускорения загрузки страниц сторонних сайтов в мобильной версии. Анонсированная опция Турбо-страниц позволяет показывать контент ресурсов без обращения к ним, писали сегодня «Известия».

При этом сайты, которые присоединились к партнерской программе Яндекса и подключили режим Турбо, получат приоритет в поисковой выдаче.

Демьян Кудрявцев сравнил Турбо-страницы Яндекса с форматом Instant Articles, который позволяет читать СМИ прямо в мобильной версии Facebook, не переходя к ним на сайты.

По его словам, при подключении площадкой режима Турбо «реклама, размещенная рекламодателем на новостном сайте не забирается (не показывается — прим. редакции), но не то чтобы читатель остается без рекламы ради его удобства - ему вместо этого показывают рекламные системы Яндекса, которые приносят площадкам, особенно качественным, ничтожные деньги».

«Если же площадка отказывается от формирования Турбо-страниц, то ее понижают в поисковой выдаче. Якобы ради быстропользования, ради читателя. Хотя, разумеется, все - для продвижения собственной рекламной технологии. На рынке, на котором очень мало источников разной информации, и очень много источников одинаковой, понижение кого-то в поисковой выдаче может привести к еще большему перекосу, хотя он и так уже произошел в Яндекс.Новостях, когда они стали "взвешивать" только СМИ, имеющие лицензию. Но это они делали не ради выгоды, а из страха. Второй шаг они делают бесстрашно - ради выгоды. Но работает это все равно так же», — пишет Демьян Кудрявцев в своем ЖЖ.

По мнению медиаменеджера, отбирая у независимых медиа источники возможного дохода, Яндекс автоматически поддерживает и продвигает медиа зависимые, «за рекламу не сражающиеся». «Хотите быть агрегатором коммерчески неэффективных ангажированных копипастеров? Будете», — пишет Кудрявцев.



Он также назвал постыдным и смешным то, что принимая решение о Турбо-страницах, руководство Яндекса не встретилось с игроками медиарекламного рынка, чтобы обсудить это.

