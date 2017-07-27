ФАС обнаружила признаки недобросовестной конкуренции в рекламе интернет-компании



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ФАС сообщает о возможности применения мер антимонопольного воздействия, грозящими полумиллионным штрафом в отношении «Яндекса» за слоган «Поиск № 1 в России».

По мнению ведомства, размещение на сайте «Яндекса» фразы «Поиск № 1 в России» может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, так как в России запрещена недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения. В частности нельзя использовать эпитеты «лучший» или «номер 1» для описания своих товаров и услуг. Исключения составляют случаи, когда первенство доказано конкретными характеристиками, по которым проводится сравнение.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что новый слоган имеет такое подтверждение, основываясь на данные всех авторитетных метрик. В частности, в июне поисковая доля «Яндекса» составила 51.3%, что подтверждает лидерство поисковика в России. В то же время он отметил, что использование этого слогана носит временный характер.

«Именно в связи с этим изменен слоган под логотипом — исключительно на время. В рамках кампании мы показываем, как поиск «Яндекс» справляется с самыми сложными поисковыми задачами, помогая людям находить что угодно, даже счастье, расположение и взаимопонимание», — пояснили в компании.

Напомним, что накануне стартовала новая рекламная кампания поисковика. Слоган «Поиск № 1 в России» используется на всех медиа-каналах, в том числе и на главной странице «Яндекса».