На рекламу приходится 95% всей выручки компании



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Выручка компании «Яндекс» от интернет-рекламы выросла на 21% во втором квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 95% всех доходов, сообщается в финансовой отчетности. Реклама на сайтах «Яндекса» прибавила 24% (70% от общей выручки), в «Рекламной сети Яндекса» – на 14% (24% от общей выручки).

Количество переходов по рекламным объявлениям на сайтах «Яндекса» и партнеров в совокупности увеличилось на 10%, средняя стоимость клика – на 9%.

Чистая прибыль компании во втором квартале 2017 года увеличилась на 69% до 3,5 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как указано в финотчетности, доля поисковика «Яндекс» на российском рынке составляет 54%.

Ранее свои финансовые отчеты опубликовали Google, Facebook и Twitter. Читать также «Яндексу» грозит полумиллионный штраф за слоган «Поиск № 1 в России» (UPD: «Яндекс» добавила к слогану звездочку-ссылку)