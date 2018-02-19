Издатели заметили увеличение трафика из поиска

С начала 2017 года издатели и аналитики с интересом наблюдают за увеличением трафика с Google. Рост составил внушительные 25%, и происходит это на фоне падения трафика с Facebook. Главным драйвером стало двукратное увеличение трафика из мобильного поиска у сайтов, использующих технологию ускоренных мобильных страниц Accelerated Mobile Pages (AMP). О причинах и последствиях размышляет глава аналитического сервиса Chartbeat Джон Сарофф.

Поиск Google всегда был основным источником трафика для клиентов Chartbeat — крупнейших новостных сайтов в США и в мире. С января по август 2017 года он обеспечивал в среднем 1,3 млрд визитов в неделю — это 40% внешнего реферального трафика, 21% всех просмотров страниц. В августе аналитики компании заметили, что показатели Google резко пошли вверх. Первый пик совпал с полным солнечным затмением, наблюдавшимся в США. Второй пик был отмечен в начале сентября, когда Флориду «накрыл» ураган Ирма. В Chartbeat ожидали, что показатели вернутся к своим обычным значениям, однако этого не произошло.

В феврале поиск Google приносил издателям уже 1,65 млрд визитов в неделю, рост по сравнению с июлем составил 25%. Chartbeat совместно с клиентами провел расследование, чтобы понять, с чем связан такой прирост. Они не нашли ни признаков какого-либо бага, ни подозрительного трафика из соцсетей. Не было это связано и со сменой поиска по умолчанию в Siri и Spotlight (где Apple заменила Bing на сервис Google). Увеличение трафика наблюдалось и на iOS, и на Android, а заметного проседания у Bing не оказалось.

Тогда аналитики посмотрели, с каких устройств приходит трафик. На втором графике отчетливо видно, что драйвером роста был мобильный поиск. Десктопный трафик остался на прежнем уровне. Потом специалисты сравнили сайты с AMP и без нее. Выяснилось, что трафик с сайтов, использующих технологию ускоренных мобильных страниц, вдвое выше, чем с не использующих AMP.

Почему это хорошая новость? Согласно опросу Reuters Institute, лучше всего издатели относятся к Google — данная платформа набрала 3,47 баллов из 5 (у Twitter — 3,18, у Facebook — 2,67). Конечно, у СМИ и агентств много претензий к Google, но их бизнес-модели во многом схожи. Работа интернет-гиганта зависит от открытого веба и возможности получить доступ к как можно большему количеству информации. Главная угроза для Google — закрытые экосистемы вроде Facebook, Instagram и Snapchat, где его технологии бессильны. Недаром AMP Project задумывался и позиционировался как способ сделать интернет более открытым.

С другой стороны, большинство издателей также заинтересовано в открытости, которая позволяет распространять и монетизировать контент. В отличие от Google, Facebook, Instagram и Snapchat не хотят отпускать пользователя в свободное плавание. Ведь минута, проведенная на сайте The Washington Post — это минута, которую аудитория не проведет в соцсети. Поиск Google ориентирован на то, чтобы максимально быстро доставить пользователя в нужное ему место.

Всё вышесказанное не отменяет критики в адрес Google. Звучат претензии в адрес самой AMP, встроенного блокировщика в браузере Chrome, неприемлемого контента на YouTube и фейков. СМИ отмечают, что фактически AMP является обязательной для площадок — если только они не хотят потерять место в поисковой выдаче и трафик.

Дуополия Google и Facebook забирает 80% от каждого дополнительного доллара, вложенного в рекламу. Издатели, зависящие от рекламы, сталкиваются с необходимостью искать новые источники дохода. Однако аналитики все равно говорят об оттепели в отношениях между интернет-компаниями и медиа.

Chartbeat предлагает здраво оценить возможности AMP и ее отдачу (ROI). Технология проникает все глубже, а адаптированные страницы становятся более привлекательными для пользователей. С другой стороны, назревает необходимость пересмотреть стратегию продвижения в поиске. Аббревиатура SEO может показаться понятием из другой эпохи, но тренды показывают, что сейчас AMP и SEO идут рука об руку. Грамотные издатели заботятся и о создании качественного контента, и об ускорении страниц, а также не забывают про работу с ключевыми запросами. Это позволяет им уверенно удерживать позиции в поиске.

Связанные с новостями, развлечениями, спортом медиа знают, что Google дает возможность хорошо «подняться» на больших событиях, таких как выборы или спортивные соревнования. Сайты с продуманной SEO увидели стократный рост трафика в ночь после выборов в США. 2018 будет щедрым на подобные события: зимняя Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, выборы в конгресс США.

Напомним, ускорением загрузки на мобильных устройствах озабочен и «Яндекс»: в 2017 году компания запустила формат «Турбо-страницы». Эксперты прогнозируют, что AMP и аналогичные технологии приобретут еще большее распространение на рынке. В 2018 году появится больше ресурсов, использующих обе технологии, а также кейсов по их внедрению и использованию. Интернет становится все более мобильным, а пользователи – более требовательными к скорости и удобству взаимодействия с контентом, отмечал Анатолий Блонский, руководитель группы поисковой оптимизации и продвижения сайтов iProspect Russia.