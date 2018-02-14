Компания намерена тесно сотрудничать с Facebook и Google

Один из крупнейших рекламодателей, Unilever, не намерен ограничиваться снятием рекламы с платформ, которые способствуют расколу в обществе и не могут защитить детей. Дальнейшими планами компании поделился ее директор по маркетингу Кит Вид.

На конференции IAB топ-менеджер призвал IT-отрасль работать над повышением прозрачности и доверия потребителей в эпоху фейковых новостей и «токсичного» онлайн-контента. Вид заявил, что Unilever работает над улучшением контента на благо общества, и делает это вместе с социальными платформами, такими как Facebook и YouTube. Просто лишать интернет-площадки рекламных и денег и ждать, что они решат проблемы с контентом, неправильно, уверен директор по маркетингу Unilever.

Каждая платформа сталкивается с различными вызовами, и компании всерьез взялись за решение проблем, говорит Вид и добавляет, что ему хотелось бы видеть большую заинтересованность и скорость в продвижении идеи. Он верит в то, что Facebook и Google, как и Unilever, настроены на создание лучшего мира. Однако стремительный прогресс привел к множеству непредвиденных последствий, и их количество все возрастает.

Вид напомнил, что чистота медийной экосистемы активно обсуждалась и на прошлогоднем мероприятии IAB. И Unilever остался с YouTube несмотря на скандал, связанный с размещением рекламы в ненадлежащих видеоматериалах.

FMCG-гигант не только сотрудничает с интернет-компаниями ради решения проблем, но и активно внедряет технологии для защиты собственных интересов. В частности, экспериментирует с блокчейном, чтобы добиться полной прозрачности операций — как онлайн, так и оффлайн. Партнером корпорации выступает IBM iX.

Например, в повседневной практике блокчейн позволяет Unilever отследить путь чая с плантаций в Африке до торговых сетей в Великобритании. «Это действительно помогает нам понять, как перемещается товар и какие люди задействованы в процессе», — отмечает Вид. Если та же технология будет использоваться при расчетах с интернет-площадками, это решит множество проблем, считает он.

Напомним, ранее компания объявила о пересмотре рекламной стратегии, в том числе в вопросе размещения. Unilever существенно сократила свой рекламный бюджет, а также уменьшила количество сайтов и отказалась от сотрудничества с рядом агентств.