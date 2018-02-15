В браузере с 15 февраля исчезнет часть раздражающей рекламы



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Браузер Chrome от компании Google начинает автоматически блокировать рекламные сообщения, всплывающие окна и прочий контент, который не соответствует стандартам улучшенной рекламы. В блоге компании показаны примеры рекламы, которую будет запрещать встроенный в браузер Chrome блокировщик.

Новая политика компании основана на стандартах, которые предусматривают запрет объявлений, раздражающих пользователей. Специалисты ещё в прошлом году составили этот список, в который включили всплывающие окна, рекламу, занимающая более 30% экрана, рекламу с обратным отсчетом, а также видео со звуком, включающимся автоматически.

«Наша цель – не фильтровать рекламу, а улучшать её для всех пользователей интернета», – написал инженер компании Крис Бентцел.

Десктопные и мобильные версии сайтов рассматриваются по отдельности. В случае найденных нарушений, владельцы сайтов будут оповещены о наличии раздражающей рекламы. И если в течение 30 дней проблема не будет разрешена, браузер начнёт блокировать недопустимые объявления.

Chrome будет предупреждать и пользователей, что произошла блокировка рекламы. Пользователь сможет при желании отключить блокировщик для определённых сайтов. Кроме того, Google предлагает администраторам проверить свои сайты с помощью сервиса Ad Experience Report.

Напомним, что Яндекс.Браузер также начал фильтровать наиболее раздражающие рекламные форматы, определённые ассоциацией IAB Russia. Такая реклама не отображается больше на сайтах, открытых в последней десктопной и мобильной версии.