Новый формат позволит пользователям сэкономит время и деньги, а владельцам сайтов сократить потери трафика

Компания «Яндекс» объявила об общем запуске формата «Турбо-страницы», который ускоряет загрузку контента на мобильных устройствах. Для этого «Яндекс» сохраняет содержимое сайта на своих серверах и в нужный момент отображает его в лёгком формате.

«Турбо-страницы» весят в среднем в 10 раз меньше обычных: например, в 3G-сетях они загружаются в среднем в 15 раз быстрее. Кроме того, контент загружается непосредственно с серверов «Яндекса», а они отвечают почти мгновенно. В итоге пользователь экономит время, трафик и деньги.

Эксперименты показали, что с помощью «Турбо-страниц» можно на 30% уменьшить количество случаев, когда люди закрывают страницу в момент загрузки. Это позволит владельцам сайтов сократить потери трафика, увеличить число рекламных показов и доходы. Кроме того, если сайт по каким-то причинам не открывается, его контент будет по-прежнему доступен на «Турбо-странице», куда он загружается с серверов «Яндекса».

Интерфейс страницы содержит несколько рекламных блоков, где можно размещать как контекстную, так и медийную рекламу — через «Рекламную сеть Яндекса» и платформу ADFOX. Близкую к 100% заполняемость рекламных мест обеспечивают десятки тысяч рекламодателей и популярные доходные форматы. Каждым рекламным местом можно управлять так же, как и на десктопе — выставлять пороговые значения CPM, выбирать стратегии показов, отключать те или иные виды рекламы — например, по домену или по поведенческому таргетингу. Следить за посещаемостью «Турбо-страниц» и эффективностью рекламы можно с помощью таких счётчиков, как «Яндекс.Метрика», Google Analytics, Mediascope и других.

Однако возможности монетизации не ограничиваются блоками Рекламной сети «Яндекса»: используя ADFOX , можно показывать на «Турбо-страницах» баннеры прямых рекламодателей, а также подключать сторонних монетизаторов и другие рекламные сети. Кроме того, легко сравнивать ставки всех монетизаторов и продавать каждый показ по наиболее выгодной цене с помощью динамической монетизации.

«Турбо-страницы» легко узнать в результатах поиска по пиктограмме в виде ракеты. Кроме поиска, они доступны в «Яндекс.Новостях» и «Дзене». В «Новостях» они ещё весной и с тех пор были существенно доработаны.

Сейчас они доступны всем владельцам сайтов, их уже используют более 350 новостных ресурсов. Чтобы к ним присоединиться, достаточно зайти на сервис «Яндекс.Вебмастер» и настроить передачу контента в формате RSS.