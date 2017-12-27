Обзор рынка поискового маркетинга и прогнозы от агентств

Для поискового маркетинга 2017 год был довольно насыщенным. Яндекс запустил новый поисковый алгоритм Баден-Баден, появились новые форматы страниц сайтов для ускоренной загрузки контента, возросла доля мобильного поиска. Как компании справились с этими вызовами и что еще придется учесть при оптимизации сайтов в следующем году, рассказали в диджитал-агентствах.

Денис Шубенок, CEO «Ашманов и партнеры »

2017-2018

Для поискового маркетинга (нашего ключевого направления) самое яркое событие, пожалуй, запуск Баден-Бадена. Это новый алгоритм Яндекса,который наказывает сайты за некачественные переоптимизированные тексты.

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Из трендов стоит отметить рост доли мобильного поиска. C точки зрения факторов ранжирования и пользовательского опыта мобильный поиск отличаетсяот десктопного. Нам всем предстоит освоить новые форматы страниц (например, Турбо-страницы Яндекса и AMP от Google) и новые методы работы сорганическим поисковым трафиком, который по-прежнему стабильно демонстрирует высокий показатель ROI.

Из других рекламных форматов я бы отметил нативную и видеорекламу, которые стремительно набирают популярность на фоне снижения доверия пользователей к привычным баннерам и объявлениям. Думаю, в 2018 году спрос на эти форматы будет расти быстрее всего.

Анатолий Блонский, руководитель группы поисковой оптимизации и продвижения сайтов iProspect Russia

2017-2018

1. Акцент на аналитике SEO. Google анонсировал расширение периода хранения данных в Search Console. На текущий момент возможно получить аналитику за период свыше 12 месяцев только в бета-версии сервиса (вместо 3 месяцев, как было раньше). Планируется, что в 2018 году это возможность будет реализована уже не в бета-версии, а в основной.

2. Google и Яндекс будут активно развивать возможности голосового поиска. Сегодня наблюдается стремительный рост голосового и диалогового поиска. Это, несомненно, влечёт за собой увеличение спроса на новые типы ключевых слов и работу с новыми видами результатов поиска.

Google уже несколько лет активно использует и развивает возможности мобильного голосового поиска, который доступен на iOS- и Android-устройствах. В 2017 году Google добавил новые подсказки в топ результатов выдачи на мобильных устройствах, в которых предлагается совершить голосовой поиск по необходимому запросу.

Яндекс запустил Алису — первого в мире голосового помощника, который умеет импровизировать в разговоре, не ограничиваясь набором заранее заданных реплик. Пока сложно с уверенностью сказать, что насколько серьезно этот тренд изменит подход к SEO. В 2018 году маловероятно, что случится бум оптимизации в этом направлении, но количество голосовых поисков точно серьезно увеличится. Уже можно предположить, что Google первым начнет разделять в статистике запросы на вводимые с клавиатуры и голосовые.

3. Расширенная выдача релевантного контента при введении запросов в поисковых системах. Поисковые системы делают шаги к расширению различных форматов выдачи контента по поисковым запросам. Так, в 2017 г. Google объявил о запуске трех обновлений, связанных с расширенными ответами, панелями знаний и рекомендациями по похожим темам. Это реализовано в блоках с ответами (featured snippets), на панелях знаний и в топе поисковой выдачи. Теперь пользователи смогут видеть больше изображений и дополнительной информации по интересующим их темам.

Аналогично Яндекс при выведении результатов запросов предлагает пользователям ссылки на свои релевантные сервисы. На этот тренд важно обратить внимание при формировании контента сайтов.

4. AMP и аналогичные технологии приобретут еще большее распространение на рынке. В конце 2017 года Яндекс запустил свой аналог AMP (Accelerated Mobile Pages) от Google — технологию Турбо. Задача как АМP, так и Турбо-страниц — ускорение загрузки контента на мобильных устройствах и уменьшение потребления мобильных данных.

В 2018 году появится еще больше ресурсов, использующих обе технологии, а также кейсов по их внедрению и использованию. Интернет становится все более мобильным, а пользователи – более требовательными к скорости и удобству взаимодействия с контентом.

В 2017 году Google уже увеличил долю AMP-контента в мобильной выдаче, результаты чего наблюдаются уже не только в США, но и ряде других стран – Австралии, Великобритании, Франции, Испании, Японии и Сингапуре. Из предыдущего тренда органично вытекает следующий: в 2018 году Googlе активно займется запуском mobile-first индекса для сайтов. В настоящее время на новый тип индексации переведено лишь небольшое количество сайтов.

Алексей Бузин, генеральный директор СЕО-Импульс

2017

В 2017 году Яндексом был запущен алгоритм Баден-Баден, который находит сайты с сомнительными текстами, которые мало-полезны для посетителей сайта и никак не помогают им выбрать товар и совершить покупку. Такие сайты он занижает в поиске до тех пор, пока причина не будет устранена.

В связи с этим многим приходилось убирать почти все тексты с сайта, чтобы вывести его из под данного фильтра. Наш руководитель SEO-отдела Максим Акулов выступил с подробнейшим докладом о фильтре Баден-Баден на конференции в Казани.

В 2017 году Яндекс стал более дружелюбным к SEO-сообществу. Они стали развивать свой сервис Яндекс Вебмастер и теперь дают больше информации владельцу сайта (а в нашем случае SEO-специалисту) для аналитики и дают подсказки что на сайте не так, над чем нужно работать, какие страницы по их мнению являются мало-качественными.

Также был отмечен массовый переход многих сайтов на https:// в 2017 году из за того, что Google стал помечать сайты без https, как небезопасные. В связи с ужесточением законодательства в сфере хранения и обработки персональных данных поголовно все сайты стали размещать у себя политику обработки персональных данных.

Некоторые компании на этом неплохо успели заработать, организовав массовые рассылки всем, у кого не было этих данных на сайте. Соответственно, за определенную сумму они делали на сайте все необходимые изменения, чтобы соответствовать требованиям законодательства. Мы в СЕО-Импульс всем своим клиентам данную доработку делаем в виде подарка, также как и адаптивную версию сайта, а также переход на https.

2018

Каждый год мы делаем прогнозы, в этот раз, как и в предыдущий, мы в СЕО-Импульс считаем, что трендами будут:

1. постоянное развитие функционала сайта. Если раньше нужно было копировать лучшие решения у конкурентов и внедрять себе, то сейчас многие сайты стали похожи друг на друга, лучшие решения уже скопированы и внедрены. Теперь приходится придумывать новый удобный для клиентов сайта функционал и постоянно думать о том, чтобы упростить клиенту подбор товара на сайте.

2. разносторонняя работа над бизнесом клиента в Интернете. На одном seo далеко не уедешь, его нужно дополнять другими смежными и сопутствующими работами. Мы к примеру уже сейчас предлагаем своим клиентам полный комплекс: seo, smm, работу с репутацией, контекстную рекламу и постоянные доработки сайта. В комплексе это уже даёт весомый результат.

3. грамотная работа над контентом. Это является трендом уже 2-3 года, но не теряет своей актуальности и по сей день. Лучший вариант для развития сайта в какой либо отрасли является работа над тем, чтобы сделать его экспертом. То есть SEO-компания должна выстроить грамотную контент-стратегию и регулярно публиковать на сайте интересные обзоры по теме, а также обучающие материалы.

4. позиции многих сайтов сейчас прыгают каждый день: и выдача у всех разная, и отслеживать нахождение сайта в ТОП-10 становится все сложнее и сложнее. Часто позиции прыгают без видимых причин и на следующее утро возвращаются на свои прежние места. В связи с этим идёт постепенный отказ seo-компаний от работы с оплатой за позиции. Мы к примеру единственные на данный момент, кто финансово отвечает по Договору и за позиции и за трафик, тем самым подстраховывая заказчика.

5. Всё больше клиентов к нам обращаются с просьбой увеличить продажи, хотят данные KPI зафиксировать в договоре. Это очередной тренд, с каждым годом таких Заказчиков всё больше и больше. Я думаю это связано с тем, что многие уже успели поработать с разными SEO-компаниями и по каким то причинам остались недовольны результатами. Мы идём навстречу таким Заказчикам и совместно продумываем KPI, но это делаем только в случае, если сайт уже грамотно сделан и мы успели поработать несколько месяцев и понять специфику бизнеса Заказчика.

Мы каждый год проводим исследование рынка seo-рекламы. До сих пор ни одна компания не готова работать ни за лиды, ни за % от продаж с первого месяца работы. Некоторые предлагают данную услугу, но с 5-6 месяца, и по нашим подсчетам данная работа всё равно выходит дороже для Заказчика, чем оплачивать позиции и трафик.

Анна Павлюк, SEO-специалист Nimax

2017

Новость, которую нельзя было просто так взять и перестать обсуждать – алгоритм Яндекса Баден-Баден. Он предполагает понижение позиций за переоптимизированные или бесполезные тексты на сайте. Те, кто попал под действие алгоритма, убрали такой контент вовсе или попытались снизить процент вхождений ключевых фраз. В сети уже есть подробные исследования и руководства, как выйти из-под санкций. К счастью, ни один из наших проектов не пострадал.

Чуть менее громкая тема – турбостраницы в поиске Яндекса. Теперь любой сайт, даже без мобильной версии или адаптивной верстки, сможет адекватно выглядеть и быстрее загружаться на мобильных устройствах – и это можно реализовать с минимальными затратами на разработку. Это важно, учитывая, что почти половина пользователей ищет что-либо с мобильных устройств, а не с десктопа. Трафик на турбостраницы будет учитываться как обычный поисковый, возможности для размещения рекламы тоже есть. Надо тестировать.

Еще один фактор в пользу мобильного поиска – анонс mobile-first Google. Теперь в первую очередь будет оцениваться релевантность мобильной версии страницы, а если ее нет – десктопной. Обещают, что алгоритм будет разворачиваться очень медленно, на себе его действие мы пока не ощутили.

2018

Поисковые системы улучшают качество результатов поиска в 2 направлениях – ужесточают антиспам-фильтры и учатся оценивать качество текста через его смысл, а не просто учет количества слов и вхождений запросов. Как следствие, нас ждет еще больший упор на качественные тексты и то, что принято в SEO-сообществе называть LSI-текстами, полезность контента для пользователей. Прежде чем создавать контент, нужно будет анализировать, необходим ли он вообще на конкретной странице, если да, то в каком формате, какую задачу пользователя он должен решить.

Меньше трафика получат сайты с относительно долгой загрузкой страниц, без адаптивной верстки либо мобильной версии. Вырастет доля AMP и турбостраниц, в том числе в коммерческом сегменте.

Поисковые системы продолжат развивать свои сервисы для вебмастеров. Яндекс периодически выпускает обновления, Google планирует запуск новой версии Search Console в следующем году — будет больше возможностей для аналитики поисковой выдачи.

Последние годы все активнее развиваются инструменты для автоматизации процессов и работы с большими данными. На стыке SEO и машинного обучения, надеюсь, появится сервис для кластеризации, позволяющий группировать ключевые запросы не по топу, а по семантической близости слов.

Алексей Елфимов, руководитель отдела поискового продвижения i-Media

2017-2018

С каждым годом digital-каналы все больше интегрируются, появляются сводные KPI и системы отчетности. SEO — это уже не отдельное направление, обособленное от остального инструментария интернет-маркетинга, как это было раньше. Сегодня seo — это часть комплексного онлайн-маркетинга. Такая синергия позволяет наиболее плодотворно и эффективно работать над задачами клиентов.

Мы можем миксовать направления в зависимости от бизнес-потребностей заказчика и выбирать оптимальные SEO-инструменты. Выбрать важный пул этих самых инструментов и не ошибиться - важнейшая задача специалистов по поисковому продвижению.Из основных трендов уходящего и наступающего годов — конечно, развитие мобайла. Количество мобильных пользователей уже превысило количество декстопных. А значит, стоит поторопиться с адаптацией тем, кто это по каким-то причинам еще не сделал, иначе высок риск остаться в числе аутсайдеров.

Помимо увеличения самих мобильных пользователей, увеличивается и количество поисковых запросов. Вероятно, эта тенденция станет переломной в ближайшем будущем для всего интернет-маркетинга. Поэтому стоит задуматься и над тем, как выстроить стратегию продвижения сайта с учетом этих реалий.

Стремительно развивается и CRM-маркетинг. Синхронизация CRM с digital-инструментами в целом, и seo в частности - это новый виток развития интернет-маркетинга, который будет продолжать прогрессировать. В отрыве от детализированной информации о целевой аудитории и ее поведенческих характеристиках продумать эффективную стратегию просто невозможно. Поэтому еще одной важной задачей становится накопление/расширения/детализация клиентских баз, их грамотное использование, интегрирование CRM с системами аналитики.

Развивается seo и как консалтинг. Я думаю, что приоритетом номер один для рынка поискового продвижения станет расширение команд по продвижению и деление специалистов на специализации. Это позволит глубже и тщательнее работать над задачами клиентов и повышать их результативность.

Алексей Штарев, CEO SeoPult

2017

Я бы разделил события и тренды на краткосрочные и долгоиграющие. Среди краткосрочных событий, достаточно серьезно повлиявших на рынок, отмечу новые фильтры поисковой системы Яндекс, направленные на борьбу с некачественным контентом. Это здорово, что поисковая система борется за качество и понижает в выдаче документы и сайты, содержание которых бессмысленно для пользователей.

Также к краткосрочным событиям, которые переросли в большой тренд, отнесу преобразования в коммерческой выдаче Яндекса. Первое — это введение 4-го спецразмещения, которое достаточно существенно уменьшило CTR поисковой выдачи. Второе — история с тестированием дополнительного блока Директа, который интегрируется в середину поисковой выдачи. Данный тренд точно продолжится, и это лишний раз напоминает нам о том, что не стоит заниматься только одним видом интернет-рекламы, а рассматривать исключительно комплексный подход к добыче трафика.

Среди долгоиграющий трендов отмечу:

применение машинного обучения к оценке запросов и контента;мобилизацию трафика: АМР, Турбо-страницы; замещение органической выдачи колдунщиками, рекламой; рост популярности YouTube и его более плотное появление в поисковой выдачеотдельно SEO под Youtube; рост числа агрегаторов в выдаче (я бы сказал засилие); сильные изменения в региональной выдаче в связи с выходом крупных московских игроков в регионы и организации доставки по всей стране (теперь локальным компаниям продвигаться сложнее, т. к. приходится конкурировать с трастовыми сайтами); высокие требования к сайтам для их успешного продвижения;микроразметку и помощь; ссылки — продолжение переходного периода в сторону контент-маркетинга и линкбилдинга не для SEO, а для трафика и продаж.

2018

Борьба со спамом со стороны поисковых систем. Это вечный тренд, и я уверен, что в 2018 году мы увидим появление новых фильтров и развитие существующих.Более плотное применение машинного обучения и нейросетей во всех частях алгоритмов.

Мобилизация, появление новых колдунщиков в мобильном поиске для еще большего удобства пользователей. Развитие темы с микроразметкой для сайтов, их мобильных версий.

Развитие голосового поиска, электронных помощников, увеличение длины запросов. Очевидно, что Яндекс и Google смотрят в будущее, а молодое поколение, в особенности дети, достаточно активно используют этот функционал.

Продолжение перехода на модель комплексного интернет-маркетинга для крупных агентств, работа по моделям достижения трафика из поисковых систем, CPA и оптимизация рекламы по показателям ROI.