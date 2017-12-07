С замиранием сердца редакция Состава наблюдала за быстрорастущим количеством голосов, которые набирали участники проекта. На этапе народного голосования конкурса «Итоги года» за все работы было отдано около 50 000 голосов!
Сейчас мы готовы официально объявить шорт-листы каждой из номинаций, а также представить вам список экспертов, которые и решат, какой рекламный проект был лучшим в этом году.
Народное голосование – важнейший этап проекта. Именно на нём происходит отбор лучших работ, среди которых определятся победители конкурса. Определять победителей будет наше экспертное жюри, которое приступает к работе сегодня.
Первоначально мы предполагали, что в шорт-листы войдут по 10 работ в каждой номинации. Однако в некоторых номинациях голосование шло особенно активно, хоть и без нарушения наших правил. И поэтому мы приняли решение расширить шорт-листы до 15 работ в каждой номинации, чтобы компенсировать возможное внешнее влияние на результаты голосования.
Напомним, что в этом году читатели и эксперты определяют победителей в 7 номинациях: ролики (лучшие российские рекламные ролики), digital (лучшие российские кейсы в области digital-рекламы), кампании (лучшие российские рекламные кампании), социальная реклама (лучшая социальная реклама в России), BTL (лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях), принт / аутдор (лучшая российская печатная и наружная реклама), брендинг (лучшие российские проекты в области брендинга).
Шорт-листы по результатам народного голосования
1. Мы всё проверяем лично
Клиент: ЦИАН
Агентство: MIGUELIVANOV.com
2. CarPrice
Клиент: CarPrice
Агентство: Smetana
3. Серый Будень для Ticketland.ru
Клиент: Ticketland.ru
Агентство: Main Target Group
4. Начинается с тебя
Клиент: МегаФон
Агентство: Instinct
5. Мужик vs беспощадный русский рэп
Клиент: Cordiant
Агентство: Great
6. Пора домой
Клиент: «Теремъ»
Агентство: TutkovBudkov
7. Награждайте тех, кто не ищет наград
Клиент: ЗАО «Ферреро Руссия»
Агенство: SLAVA
8. Корочки
Клиент: Yes Pizza
Агентство: Red Pepper Film
9. Мегабайты
Клиент: МегаФон
Агентство: Instinct
10. Жизнь на твой вкус
Клиент: «Клинский»
Агентство: Forsman&Bodenfors
11. Как Касперский звук свиньи придумал
Клиент: Лаборатория Касперского
Агентство: Great Advertising Group
12. Тридевять земель
Клиент: Mitsubishi
Агентство: Contrapunto
13. Забугорище
Клиент: МТС
Агентство: BBDO
14. Простые истины
Клиент: ВТБ 24 (ПАО)
Агентство: Y&R Moscow
15. Все любят крабов
Клиент: VICI
Агентство: РА Восход
Агентство: Blacklight
Агентство: DDB Russia
Агентство: Smetana
5. Афиша Zombie
Агентство: Mindshare
6. Золотая маска
Агентство: R.POINT
7. Стань ближе
Агентство: PRT
Разработчик: Maps.me
8. Рейс Героя
9. VR Cinema Weeks 3008
Агентство: BBDO и R.POINT
10. Питерская «Пышечная»
11. 1 mb campaign
Агентство: Marvelous
12. АукцЫон На Солнце
Агентство: Great
13. Реальные игры
Агентство: Isobar Moscow, BBDO
14. Связь в метро
Агентство: BBDO Moscow
15. Дополненная реальность от бренда «Чудо Детки»
Агентство: Progression
1. Toyota RAV4
Клиент: Toyota
Агентство: Adwise
2. Volkswagen Tiguan
Клиент: Volkswagen Russia
Агентство: DDB Russia
3. Carprice
Клиент: CarPrice
Агентство: Smetana
4. Я свободен – Включайся
Клиент: МегаФон
Агентство: Instinct
5. Проверенное жильё
Клиент: ЦИАН
Агентство: MIGUELIVANOV.com
6. Фотографии сбываются
Клиент: S7
Агентство: Stereotactic
7. SEREBRO INSPIRED BY SEPHORA
Компания: АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»
Поддержка: WARNER MUSIC RUSSIA
8. Аэропорт-тёзка
Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa
Агентство: Smetana
9. Тинькофф Бизнес с Иваном Ургантом
Клиент: Тинькофф Банк
Агентство: Great Advertising Group
10. Все любят крабов
Клиент: VICI
Агентство: РА Восход
11. Забугорище
Клиент: МТС
Агентство: BBDO, Havas Sports&Entertainment, Maxima
12. Активный возраст
Клиент: Сбербанк
Агентство: Leo Burnett Moscow
13. Связь в метро
Клиент: МТС
Агентство: BBDO Moscow
14.Простые истины от ВТБ 24
Клиент: ВТБ 24 (ПАО)
Агентство: Y&R Moscow
15. Это моё
Компания: Сбербанк
1. Социальный эксперимент от МГТС
Клиент: МГТС
Агентство: CreativePeople
2. Guilty Clothes
Клиент: фонд Survivors Trust
Агентство: Marvelous
3. Дети на защите взрослых
Клиент: фонд Survivors Trust
Агентство: Marvelous
4. Воздушный танец
Клиент: GreenPeace Russia
Агентство: «Декабрист»
5. Read To Me
Клиент: фонд «Измени одну жизнь»
Агентство: Y&R и RODNYA
6. Искусство для всех
Клиент: НКО «Белая трость»
Агентство: Possible Group
7. Ночлежка
Клиент: благотворительный фонд «Ночлежка»
Агентство: «Декабрист»
8. #МЕДИАСИНДРОМ
Клиент: Фонд «Синдром любви»
Агентство: MOST Creative Club
9. Жизнь на всю оставшуюся жизнь
Клиент: благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»
Агентство: What If Semin
10. Арифметика добра
Компания: Фонд «Арифметика добра»
11. Мне не стыдно
Компания: Леди MailRu
12. На пределе
Клиент: детско-юношеский центр визуальных искусств FotoCh
Агентство: e:mg
1. Моя долька
Клиент: PepsiCo
Агентство: Seven
2. Томас и друзья
Клиент: ООО “Маттел"
Агентство: Seven
3. А как любите вы?
Клиент: Ferrero
Агентство: Seven
4. Российская премьера нового Volvo XC60
Клиент: Volvo Car Russia
Агентство: Eventum Premo, Rise Entertainment
5. Амперсанд. Поиграйте со шрифтами
Агентство: Vad Bunkoff Design
6. Аэропорт-тёзка
Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa
Агентство: Smetana
7. Airbus A320neo
Клиент: S7 Airlines
Агентство: Stereotactic ,Eventum Premo
8. Только для людей
Клиент: Кинокомпания «Централ Партнершип»
Агентство: Streetart
9. Любимцы
Компания: ГПМ РТВ
10. Стаканы-раскраски от Starbucks
Компания: Starbucks
11. Давай играть!
Компания: ИКЕА
12. Тролли на воле
Компания: ООО «Агроторг»
13. Просто собирать, весело играть!
Компания: «Магнит»
14. Павильон BMW на гонке DTM
Клиент: BMW
Агентство: DEPARTÁMENT
15. Монополия в Макдоналдс
Клиент: «Макдоналдс»
Агентство: Leo Burnett Moscow
1. Какие очки? Это Питер, детка
Компания: Burger King
2. Бородачи в духе поп-арта
Клиент: Philips
Агентство: Carat, Posterscope
3. Тинькофф Бизнес с Иваном Ургантом
Клиент: Тинькофф Банк кампания
Агентство: Great Advertising Group
4. Ожившие фасады домов Санкт-Петербурга
Клиент: Space2b
Агентство: "Декабрист"
5. Car Curling
Клиент: Smartpolis Insurance
Агентство: РА «Восход»
6. Фотографии сбываются
Клиент: S7
Агентство: Stereotactic
7. Люди – людям
Клиент: Avito
Агентство: Instinct
8. Опять расстроило такси?
Компания: Gett
9. К импрессионистам нужно прийти
Клиент: ГМИИ им. А.С. Пушкина
Агентство: MORE
10. Живите больше вместе с Epica
Клиент: Epica
Агентство: Friends Moscow
11. Мой МТС
Клиент: МТС
Агентство: BBDO Moscow
12. Физрук теперь худрук
Компания: «ГПМ РТВ»
13. Скрываем несовершенства с L’etoile
Клиент: L’etoile
Агентство: Possible Group
14. Прокатись по-летнему с TUC
Компания: TUC
15. Музей советских игровых автоматов
Клиент: Музей советских игровых автоматов
Агентство: Игорь Гурович, Arbeits Kollektiv
1. Зеркальный дизайн парка Казани
Клиент: Правительство республики Татарстан
Агентство: SUPERMARKET
2. Ребрендинг HomeMarket
Клиент: HomeMarket
Агентство: LINII Group
3. Фирменный стиль для кафе-лавки «Protesto»
Клиент: Best Restaurant System
Агентство: SUPERMARKET
4. Животные в ребрендинге PRIME Star
Клиент: PRIME Star
Агентство: LINII Group
5. Бренд мужских сорочек от LINII Group и Brave Red
Клиент: ЗАО «Элита»
Агентство: LINII Group
6. Ребрендинг RTVI
Клиент: RTVI
Агентство: DEZA
7. Скандинавские мотивы
Клиент: ЖК «Скандинавия»
Агентство: DDVB
8. Шоколад SHOLTO взял курс на премиальность
Агентство: Проектная группа Высшей школы брендинга
9. Tom De Bois
Клиент: Сырная губерния
Агентство: Ural Branding Company
10. #МАМАВСЕОК
Клиент: «Дороничи»
Агентство: Depot WPF
11. Solovei из Швеции
Клиент: Solovei
Агенство: LINII Group
12. Торговая марка TerraCotta
Клиент: «Компания Валео Вита»
Агентство: Fabula Branding
13. Ребрендинг CTC Love
Компания: СТС-Медиа
14. Кремлевский ребрендинг
Агентство: "ДизайнДепо"
15. Искусство на упаковке
Клиент: «АЛЬЯНС»
Агентство: Depot WPF
Сегодня мы также объявляем о старте второго этапа проекта «Итоги года». На протяжении недели оценивать финалистов будут более 150 экспертов нашей индустрии, среди которых представители крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, а также представители СМИ.
Каждый из них может оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов. Каждый эксперт голосует только ОДИН раз. Победители в категориях определятся по сумме набранных голосов и будут оглашаться ежедневно с 15 по 25 декабря.
Голосование экспертного жюри является полностью открытым, и со всеми его результатами вы сможете ознакомиться 25 декабря.
Благодарим за помощь в реализации проекта «Итоги года – 2017» компанию
и коммуникационную группу MediaInstinct