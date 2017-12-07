В шорт-лист каждой из категорий вошли 15 проектов

С замиранием сердца редакция Состава наблюдала за быстрорастущим количеством голосов, которые набирали участники проекта. На этапе народного голосования конкурса «Итоги года» за все работы было отдано около 50 000 голосов!

Сейчас мы готовы официально объявить шорт-листы каждой из номинаций, а также представить вам список экспертов, которые и решат, какой рекламный проект был лучшим в этом году.

Народное голосование – важнейший этап проекта. Именно на нём происходит отбор лучших работ, среди которых определятся победители конкурса. Определять победителей будет наше экспертное жюри, которое приступает к работе сегодня.

Первоначально мы предполагали, что в шорт-листы войдут по 10 работ в каждой номинации. Однако в некоторых номинациях голосование шло особенно активно, хоть и без нарушения наших правил. И поэтому мы приняли решение расширить шорт-листы до 15 работ в каждой номинации, чтобы компенсировать возможное внешнее влияние на результаты голосования.

Напомним, что в этом году читатели и эксперты определяют победителей в 7 номинациях: ролики (лучшие российские рекламные ролики), digital (лучшие российские кейсы в области digital-рекламы), кампании (лучшие российские рекламные кампании), социальная реклама (лучшая социальная реклама в России), BTL (лучшие российские проекты в маркетинговых коммуникациях), принт / аутдор (лучшая российская печатная и наружная реклама), брендинг (лучшие российские проекты в области брендинга).

Шорт-листы по результатам народного голосования

РОЛИКИ

1. Мы всё проверяем лично

Клиент: ЦИАН

Агентство: MIGUELIVANOV.com

2. CarPrice

Клиент: CarPrice

Агентство: Smetana

3. Серый Будень для Ticketland.ru

Клиент: Ticketland.ru

Агентство: Main Target Group

4. Начинается с тебя

Клиент: МегаФон

Агентство: Instinct

5. Мужик vs беспощадный русский рэп

Клиент: Cordiant

Агентство: Great

6. Пора домой

Клиент: «Теремъ»

Агентство: TutkovBudkov

7. Награждайте тех, кто не ищет наград

Клиент: ЗАО «Ферреро Руссия»

Агенство: SLAVA

8. Корочки

Клиент: Yes Pizza

Агентство: Red Pepper Film

9. Мегабайты

Клиент: МегаФон

Агентство: Instinct

10. Жизнь на твой вкус

Клиент: «Клинский»

Агентство: Forsman&Bodenfors

11. Как Касперский звук свиньи придумал

Клиент: Лаборатория Касперского

Агентство: Great Advertising Group

12. Тридевять земель

Клиент: Mitsubishi

Агентство: Contrapunto

13. Забугорище

Клиент: МТС

Агентство: BBDO

14. Простые истины

Клиент: ВТБ 24 (ПАО)

Агентство: Y&R Moscow

15. Все любят крабов

Клиент: VICI

Агентство: РА Восход

DIGITAL

1. «Омский бекон»: горячая сибирская реклама

Клиент: «Омский бекон»

Агенство: MOMO Group

2. Всё начинается с тебя

Клиент: Мегафон

Агентство: Blacklight

3. VOLKSWAGEN TIGUAN

Клиент: Volkswagen Russia

Агентство: DDB Russia

4. Аэропорт-тёзка

Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa

Агентство: Smetana



5. Афиша Zombie

Клиент: FOX, Ростелеком

Агентство: Mindshare



6. Золотая маска

Клиент: Сбербанк

Агентство: R.POINT



7. Стань ближе

Клиент: Brooke Bond

Агентство: PRT

Разработчик: Maps.me



8. Рейс Героя

Клиент: S7

Агентство: Marvelous



9. VR Cinema Weeks 3008

Клиент: PEUGEOT, кинотеатр Пионер

Агентство: BBDO и R.POINT



10. Питерская «Пышечная»

Агентство: SETTERS



11. 1 mb campaign

Клиент: Skylink

Агентство: Marvelous



12. АукцЫон На Солнце

Клиент: Музыкальная группа «АукцЫон»

Агентство: Great



13. Реальные игры

Клиент: МТС

Агентство: Isobar Moscow, BBDO



14. Связь в метро

Клиент: МТС

Агентство: BBDO Moscow



15. Дополненная реальность от бренда «Чудо Детки»

Клиент: «Чудо Детки»

Агентство: Progression

КАМПАНИИ

1. Toyota RAV4

Клиент: Toyota

Агентство: Adwise

2. Volkswagen Tiguan

Клиент: Volkswagen Russia

Агентство: DDB Russia

3. Carprice

Клиент: CarPrice

Агентство: Smetana

4. Я свободен – Включайся

Клиент: МегаФон

Агентство: Instinct

5. Проверенное жильё

Клиент: ЦИАН

Агентство: MIGUELIVANOV.com

6. Фотографии сбываются

Клиент: S7

Агентство: Stereotactic

7. SEREBRO INSPIRED BY SEPHORA

Компания: АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ»

Поддержка: WARNER MUSIC RUSSIA

8. Аэропорт-тёзка

Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa

Агентство: Smetana

9. Тинькофф Бизнес с Иваном Ургантом

Клиент: Тинькофф Банк

Агентство: Great Advertising Group

10. Все любят крабов

Клиент: VICI

Агентство: РА Восход

11. Забугорище

Клиент: МТС

Агентство: BBDO, Havas Sports&Entertainment, Maxima

12. Активный возраст

Клиент: Сбербанк

Агентство: Leo Burnett Moscow

13. Связь в метро

Клиент: МТС

Агентство: BBDO Moscow

14.Простые истины от ВТБ 24

Клиент: ВТБ 24 (ПАО)

Агентство: Y&R Moscow

15. Это моё

Компания: Сбербанк

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

1. Социальный эксперимент от МГТС

Клиент: МГТС

Агентство: CreativePeople

2. Guilty Clothes

Клиент: фонд Survivors Trust

Агентство: Marvelous

3. Дети на защите взрослых

Клиент: фонд Survivors Trust

Агентство: Marvelous



4. Воздушный танец

Клиент: GreenPeace Russia

Агентство: «Декабрист»

5. Read To Me

Клиент: фонд «Измени одну жизнь»

Агентство: Y&R и RODNYA

6. Искусство для всех

Клиент: НКО «Белая трость»

Агентство: Possible Group

7. Ночлежка

Клиент: благотворительный фонд «Ночлежка»

Агентство: «Декабрист»



8. #МЕДИАСИНДРОМ

Клиент: Фонд «Синдром любви»

Агентство: MOST Creative Club

9. Жизнь на всю оставшуюся жизнь

Клиент: благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»

Агентство: What If Semin

10. Арифметика добра

Компания: Фонд «Арифметика добра»

11. Мне не стыдно

Компания: Леди MailRu

12. На пределе

Клиент: детско-юношеский центр визуальных искусств FotoCh

Агентство: e:mg

BTL

1. Моя долька

Клиент: PepsiCo

Агентство: Seven

2. Томас и друзья

Клиент: ООО “Маттел"

Агентство: Seven

3. А как любите вы?

Клиент: Ferrero

Агентство: Seven

4. Российская премьера нового Volvo XC60

Клиент: Volvo Car Russia

Агентство: Eventum Premo, Rise Entertainment

5. Амперсанд. Поиграйте со шрифтами

Агентство: Vad Bunkoff Design

6. Аэропорт-тёзка

Клиент: Сбербанк, Аэрофлот, Visa

Агентство: Smetana

7. Airbus A320neo

Клиент: S7 Airlines

Агентство: Stereotactic ,Eventum Premo

8. Только для людей

Клиент: Кинокомпания «Централ Партнершип»

Агентство: Streetart

9. Любимцы

Компания: ГПМ РТВ

10. Стаканы-раскраски от Starbucks

Компания: Starbucks

11. Давай играть!

Компания: ИКЕА

12. Тролли на воле

Компания: ООО «Агроторг»

13. Просто собирать, весело играть!

Компания: «Магнит»

14. Павильон BMW на гонке DTM

Клиент: BMW

Агентство: DEPARTÁMENT

15. Монополия в Макдоналдс

Клиент: «Макдоналдс»

Агентство: Leo Burnett Moscow

ПРИНТ/АУТДОР

1. Какие очки? Это Питер, детка

Компания: Burger King

2. Бородачи в духе поп-арта

Клиент: Philips

Агентство: Carat, Posterscope

3. Тинькофф Бизнес с Иваном Ургантом

Клиент: Тинькофф Банк кампания

Агентство: Great Advertising Group

4. Ожившие фасады домов Санкт-Петербурга

Клиент: Space2b

Агентство: "Декабрист"

5. Car Curling

Клиент: Smartpolis Insurance

Агентство: РА «Восход»

6. Фотографии сбываются

Клиент: S7

Агентство: Stereotactic

7. Люди – людям

Клиент: Avito

Агентство: Instinct

8. Опять расстроило такси?

Компания: Gett

9. К импрессионистам нужно прийти

Клиент: ГМИИ им. А.С. Пушкина

Агентство: MORE

10. Живите больше вместе с Epica

Клиент: Epica

Агентство: Friends Moscow

11. Мой МТС

Клиент: МТС

Агентство: BBDO Moscow

12. Физрук теперь худрук

Компания: «ГПМ РТВ»

13. Скрываем несовершенства с L’etoile

Клиент: L’etoile

Агентство: Possible Group

14. Прокатись по-летнему с TUC

Компания: TUC

15. Музей советских игровых автоматов

Клиент: Музей советских игровых автоматов

Агентство: Игорь Гурович, Arbeits Kollektiv

БРЕНДИНГ

1. Зеркальный дизайн парка Казани

Клиент: Правительство республики Татарстан

Агентство: SUPERMARKET

2. Ребрендинг HomeMarket

Клиент: HomeMarket

Агентство: LINII Group

3. Фирменный стиль для кафе-лавки «Protesto»

Клиент: Best Restaurant System

Агентство: SUPERMARKET

4. Животные в ребрендинге PRIME Star

Клиент: PRIME Star

Агентство: LINII Group

5. Бренд мужских сорочек от LINII Group и Brave Red

Клиент: ЗАО «Элита»

Агентство: LINII Group

6. Ребрендинг RTVI

Клиент: RTVI

Агентство: DEZA

7. Скандинавские мотивы

Клиент: ЖК «Скандинавия»

Агентство: DDVB

8. Шоколад SHOLTO взял курс на премиальность

Агентство: Проектная группа Высшей школы брендинга

9. Tom De Bois

Клиент: Сырная губерния

Агентство: Ural Branding Company

10. #МАМАВСЕОК

Клиент: «Дороничи»

Агентство: Depot WPF

11. Solovei из Швеции

Клиент: Solovei

Агенство: LINII Group

12. Торговая марка TerraCotta

Клиент: «Компания Валео Вита»

Агентство: Fabula Branding

13. Ребрендинг CTC Love

Компания: СТС-Медиа

14. Кремлевский ребрендинг

Агентство: "ДизайнДепо"

15. Искусство на упаковке

Клиент: «АЛЬЯНС»

Агентство: Depot WPF

Сегодня мы также объявляем о старте второго этапа проекта «Итоги года». На протяжении недели оценивать финалистов будут более 150 экспертов нашей индустрии, среди которых представители крупнейших брендов, коммуникационных холдингов, креативных и брендинговых агентств, а также представители СМИ.

Каждый из них может оценить по три работы в каждой номинации, присуждая 3, 4 или 5 баллов. Каждый эксперт голосует только ОДИН раз. Победители в категориях определятся по сумме набранных голосов и будут оглашаться ежедневно с 15 по 25 декабря.

Голосование экспертного жюри является полностью открытым, и со всеми его результатами вы сможете ознакомиться 25 декабря.

Благодарим за помощь в реализации проекта «Итоги года – 2017» компанию

и коммуникационную группу MediaInstinct