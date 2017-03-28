Впервые народное голосование выберет самое креативное агентство десятилетия





Определить самое креативное агентство десятилетия предстоит «целевой аудитории». За титул поборются компании, которые занимали верхние строчки Рейтинга креативности АКАР за 10 лет, и которым принадлежат самые яркие и запоминающиеся кейсы.

Ежегодно АКАР составляет Рейтинг креативности, который ранжирует лучшие работы российских рекламистов, получивших высшие награды на международных фестивалях. За 10 лет на верхних строчках смогли удержаться всего 12 агентств: BBDO Group Russia, Leo Burnett Moscow, РА «Восход», Friends Moscow, TutkovBudkov, Grey Moscow, R&I Group, Saatchi&Saatchi Russia, Look at Media, Geometry Global, AXIS и Y&R Moscow. Кто-то из них многократно достигал вершины благодаря множеству достойных кейсов, а кто-то единожды покорил рейтинг с одной яркой работой. И, несомненно, каждое из этих агентств - гордость для российской индустрии.

Ежегодно решение, кто же будет на вершине Рейтинга креативности, оставалось за жюри фестивалей, результаты которых учитывались в рейтинге. В юбилейном году, в дополнение к основному конкурсу, впервые будет названо агентство, которое выберут люди, смотрящие рекламу с другой стороны экрана. Им предстоит определить, агентство десятилетия, которое завоевало не только фестивальные награды, но и народную любовь.

Победитель будет назван вместе с лидерами Рейтинга креативности 2016 на BEST CASES CONFERENCE, которая пройдет 18 апреля.

Организаторы: АКАР совместно с Sostav.ru

Место проведения: Deworkacy, Берсеневская набережная, дом 6, стр.3 (вход со двора), 6 этаж.

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