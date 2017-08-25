В планах холдинга монетизация видеоконтента не только по рекламной модели



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Видеостудия медиахолдинга Rambler&Co, которая появилась в структуре компании два года назад, запустила новый проект «Стартер-Шоу!» – он транслируется в социальной сети «ВКонтакте». Еще ряд видеопроектов ее производства будут анонсированы в октябре, рассказал Sostav.ru заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян. В основном, это развлекательный и кино контент.

Весной сообщалось, что видеостудия заморозила все проекты вирусных видео в соцсетях кроме общественно-политического канала «Молния». По словам Максима Тадевосяна, холдинг продолжает развивать видеонаправление, тестирует форматы и будет наращивать производство.

Просто было решено отказаться от продвижения отдельных брендов и продуктов в пользу размещения видеоконтента, в том числе собственного, на площадках Rambler&Co – Lenta.ru, «Газета.ru», «Афише» и др., сказал топ-менеджер. Он также подтвердил продолжение сотрудничества с «Первым каналом», который поставляет площадкам холдинга «новостные выпуски и сериальный контент».

Доходы Rambler&Co от видеорекламы с начала года выросли на 30%, а по итогам года холдинг рассчитывает на показатель в 35%, сказал Максим Тадевосян. «Пока видеореклама составляет несущественную долю в структуре выручки компании, но мы надеемся успешно монетизировать видеоконтент, и не только по рекламной модели», – добавил Тадевосян.

Российский рынок видеорекламы стремительно растет. По оценке IMHO, в первом квартале 2017 года видеореклама показала рост более 30%. Согласно прогнозу IMHO, ее темпы роста по итогам года составят 15-20%. Объем рынка видеорекламы в деньгах, по данным Zenith, в 2017 году достигнет 7,8 млрд. рублей.

Группа компаний Rambler&Co объединяет «Рамблер», «Афиша», Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат», LiveJournal, Letidor, Motor, Begun, Price.ru, UCS и другие площадки и сервисы. Месячная аудитория площадок холдинга составляет 42 млн. человек (TNS Web Index с учетом мобильной аудитории).