Алексей Гореславский будет курировать интернет-проекты в Кремле



Соцсети

Исполнительный директор по медиа Rambler & Co Алексей Гореславский займет пост заместителя главы управления общественных проектов администрации президента, сообщает РБК.

Отмечается, что сейчас Гореславский проходит необходимые проверки и вскоре он станет вторым заместителем Сергея Новикова и будет курировать развитие российского сегмента интернета. Возможный приход Гореславского в Кремль связывают с задачей внутриполитического блока администрации провести «достойную» кампанию по выборам президента в 2018 году.

«У Гореславского большой опыт работы с современными медиа. В условиях доминирования новых форматов и появления множества проектов по молодежи и современным медиа логично привлекать таких специалистов», — сообщает Алексей Чеснаков, бывший замначальника управления внутренней политики.

Сам Алексей Гореславский отказался комментировать Sostav.ru информацию о своем назначении.

Алексей Гореславский работает в Rambler & Co с 2013 года. До этого он занимал посты в информационном агентстве «Интерфакс» и газете «Московский комсомолец». В 2014 году его назначили на должность главного редактора «Ленты.ру» вместо Галины Тимченко, которая руководила изданием с 2004 года. После этого большая часть редакции уволилась. Тимченко основала в Риге издание Meduza, куда устроилась часть бывших сотрудников «Ленты.ру».