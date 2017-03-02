Кудрявцев

Помнишь, много лет назад у нас на «Стрелке» был круглый стол с Сапрыкиным и Волобуевым.

Кашин

Да, часто вспоминаю. С Гатовым еще.

Кудрявцев

Мы попросим редактора, чтобы он тут поставил ссылку, потому что запись где-то есть («Светлое завтра — круглый стол о будущем журналистики», примечание Состава). И это был, собственно говоря, первый подход к теме «Появился ли уже человек-СМИ». Речь шла не о том, стал ли блогер равен СМИ, а именно о человеке-СМИ, который при этом не блогер. Это удивительная ипостась, которая, я тогда считал, мне враждебна. Не в том смысле, что она не имеет права на существование. Просто, что она мне, как менеджеру классического медиа, казалась враждебной. А ты считал, что эта ипостась важна, и ты — это именно такое явление. Собственно говоря, твоя карьера потом это долго доказывала. А потом и опровергала, мы еще дойдем до этого. А интересовал нас на той встрече следующий казус: ты — журналист, который работает на полной ставке в классическом медиа. Под классическими мы имеем в виду редакционные, а не исключительно бумажные. Ты оказываешься свидетелем теракта и ты фотографируешь его. Дальше три варианта: отправляешь в медиа, где ты работаешь, отправляешь в свой блог или отправляешь в чужое медиа. Как по прошествии лет ты расцениваешь эту историю?

Кашин

Поразительно — отлично помню ту дискуссию, но совершенно забыл, что этот спор обо мне был вызван конкретным случаем с терактом. Мне казалось, что просто решили поговорить обо мне, безо всякого повода, для удовольствия. Наверное, меня это как-то характеризует. Так или иначе, поскольку тут конкретный случай, про него могу сказать точно, что мое поведение было, конечно же, некорпоративным, и я тогда тоже это понимал. Я фотографировал место теракта, в том числе в таком виде, которого не было ни у кого. Прессу прогнали, а я слился с группой каких-то оперативников, которые были одеты примерно как я. И я сразу постил все эти эксклюзивные фотографии в твиттер. Параллельно мне писали бильды разных агентств, и я им отвечал, что да, пожалуйста, ставьте мои фотографии себе на ленты, я не против.



Я тогда был сотрудником «Коммерсанта», и это было некорпоративное поведение. Но при этом корпоративное поведение — оно бы свело на нет вообще весь мой тот репортерский подвиг — в силу опять же неповоротливости корпорации и неготовности её как-то подстраиваться под реальность. Потому что я один, корпорация большая, соответственно, трудно кому-то что-то в этом смысле объяснить, хотя неоднократно пытался уже тогда, как ты знаешь. Так вот, если представить, что я строго следую редакционным правилам, то я шлю эту фотографию в фотослужбу. В фотослужбе какая-нибудь девочка долго просыпается, потом она спрашивает у своего начальника и, допустим, через час они вешают эту фотографию, которая через час уже не будет никому нужна. Если же я вешал эту фотографию в своем Twitter, с точки зрения корпорации — подумай сам, я же для многих своих читателей у себя в соцсетях ассоциировался тогда с «Коммерсантом». И в этом смысле то, что в моём блоге появляется фотография, это всё равно как бы эпизод истории «Коммерсанта», а не чего бы то ни было другого. Поэтому здесь, на месте фотослужбы, я бы даже меня похвалил. Ну и, наверное, тут нужна оговорка, что я отдавал фотографии, не продавая, а продавать — это как раз харам, коррупция и так далее.

Кудрявцев

Да, я понял. Но сейчас ты как бы незнакомому читателю объясняешь, как все было устроено. Я не нападаю, но ты оправдываешься, объясняя ту ситуацию. Вопрос: изменилось ли твое отношение к этому за эти — сколько уже — восемь лет прошло?

Кашин

Да, восемь лет. Смотри, какая история. Оно не то чтобы изменилось. Допустим, оно осталось неизменным. Хотя, на самом деле, я просто на эту тему не думал, не было случая возвращаться. Но за эти годы оно стало типичным буквально для всех, традиционных и редакционных. И мы сегодня наблюдаем, как разные яркие люди, особенно это касается «Комсомолки» почему-то, выкладывают свои репортажные видео и фотографии прежде всего у себя в соцсетях. Привлекая тем самым внимание к газете на самом деле. Гамов там какой-нибудь, Смирнов из пула или Коц с войны — они, прежде всего, герои соцсетей. И поскольку мы, читатели, знаем, что они из «Комсомолки», то это как бы делает стоимость «Комсомолки» в таком виде увеличенной. Другое дело — с точки зрения Сунгоркина, я не понимаю, какая от этого может быть польза утилитарная, не понимаю, где тут монетизация возможна. Но, по крайней мере, это уже факт, и просто я с гордостью думаю, что этот факт я в своей карьере предвосхитил 7–8 лет назад. Но, тоже другое дело, что сейчас это для меня уже просто воспоминания, потому что сейчас я это просто не практикую, просто потому что не практикую классическое репортерство.

Кудрявцев

Понятно. И не ходишь никуда.

Кашин

Не хожу никуда практически из дома, ага.

Кудрявцев

Давай тогда попробуем определить какую-то системную разницу, потому что она точно есть, между суперпопулярным блогером, даже блогером-журналистом, и человеком-моноСМИ. Например, Варламов, безусловно, это моноСМИ, хоть на него и работает некоторая спрятанная за его именем редакция. Вот Бабченко — это моноСМИ, хотя другое.

Кашин

Нет, ты приводишь имена каких-то традиционно пишущих людей. А видеоблогеры, например, мой любимый Даня Кашин, человек-звезда YouTube’а, он кто? Он ведь буквально телеведущий, только из интернета, компьютера.

Кудрявцев

Вот в чем разница? Носик, по сути дела, раньше всех стал моноСМИ. При этом есть люди, которые блогеры, и они не СМИ. Не знаю, Марта Кетро, которая не воспринимается как медиа, а воспринимается как дико популярный блог, Бузова и другие инстаграммщики. В чем разница?

Кашин

На самом деле здесь у меня есть не очень для меня самого проясненный момент. Потому что в этом спектре разных фигур, разных форматов и персон более чем хватает реальных публичных людей — селебрити, политиков, деятелей шоу-бизнеса и так далее. Когда Ксения Собчак пишет у себя в Instagram, что она что-то сделала про выборы, это делается новостью, попадает в ленты. Я, в своем положении — кого? — журналиста, колумниста, блогера, тоже так могу. Я могу сообщить какую-то новость у себя в Telegram, и со ссылкой на Кашина её уже берут на ленты информагентств. Кто я здесь — ньюсмейкер или журналист, которого они цитируют? По-моему, одинаково положительный ответ можно дать на оба вопроса, просто в зависимости от того, как ты относишься к этому. И традиционные СМИ и агентства, и те ленты, которые берут новость из наших соцсетей, ведут себя по-традиционному. Разница есть только между скоростями и между расстоянием, на которое кто-то ушел вперед. Когда все будут примерно на одном уровне находиться — а такое, наверное, когда-нибудь будет — когда та же «Комсомольская правда» станет, прежде всего, субъектом соцсетей, а не чем-то, чем она была раньше, — тогда проблема исчезнет. Ну, или не проблема, может быть, а какой-то положительный эффект. Пока всё держится на этом зазоре, как мне кажется.

Кудрявцев

То есть ты считаешь, что зазор только в скорости и в интонации?

Кашин

Да, кто раньше начал, наверное, безусловно. И опять же — насколько это корректно с точки зрения такой уходящей в глубь веков корпоративности. И с точки зрения своей ретроградной корпоративности я не уверен, что имею право об этом рассуждать, но, по-моему, очевидно, что как раз «Коммерсантъ» всю эту скорость по разным причинам пропустил. И сейчас не очень удачно навёрстывает или даже вообще не навёрстывает.

Кудрявцев

Мы не будем с тобой обсуждать тут «Коммерсантъ». Не потому что он чем-то плох, а просто мы потеряли это право.

Кашин

Да, конечно, я поэтому и оговорился.

Кудрявцев

Есть ли какие-то коммерческие аспекты, которые влияют на это? Например, человек, который просто пишет блог, — это одно, а человек, который на этом зарабатывает, — это другое. Или нет?

Кашин

Здесь я могу, потому что регулярно об этом думаю, четко назвать главное отличие — рыночное, монетизационное и так далее. Поскольку нет ни традиций, ни закона, особенно в Telegram (на самом деле, везде в соцсетях), то там расцветает такой рынок «джинсы» и компромата, который невозможен уже в традиционных СМИ, даже на уровне 1998 года и газеты «Совершенно секретно». Когда какие-то дядьки с кэшем или с биткоинами, что, как я знаю, тоже бывает, вбрасывают, подсовывают и потом отчитываются в своих медиапланах. Здесь царит более дикий капитализм нежели в традиционных редакциях, что, наверное, тоже вопрос — плюс это или минус. Наверное, все-таки плюс, в том смысле, что в этом либертарианском раю возможны какие-то яркие явления, которые невозможны уже в традиционных газетах. Хотя, эти феномены тоже вызывают кучу вопросов. Есть, например, СталинГулаг, если знаешь его, который, по-моему, абсолютная пошлятина и дикость. И будь я редактором, я бы такого человека не подпускал бы ни к чему, хотя, по-моему, он сейчас пишет в Esquire к Минаеву. Но, с другой стороны, его действительно читают сотни тысяч людей. И я понимаю, что да, с ним, с его существованием нужно считаться. Это объективная такая вещь.

Кудрявцев

Подожди. Мы поговорили о деньгах. Давай еще один критерий введем. Является ли имя критерием? То есть, являются ли анонимные моноСМИ для нас равными тем моноСМИ, у которых имена есть? Вот ты — Олег Кашин. Нет никакой разницы. Кашин — это такое же сочетание букв, как СталинГулаг, но мы чётко понимаем историю, генезис человека, который за этими буквами стоит. А что стоит за СталинГулагом — не понимаем.

Кашин

Мы тоже говорим так уверенно: «Анонимность». Я не знаю, Варламову в паспорт не смотрел. Может, он не Варламов на самом деле, а Сидоров, при этом мы называем его Варламовым, и он для нас именно этот образ из интернета.

Кудрявцев

Не путай. Варламов — это реальный человек. Неважно, как его зовут на самом деле, но у него есть биография, лицо, он реально перемещается в пространстве, мы знаем, когда его бьют, а когда он на каток ходит. А про Незыгаря мы этого не знаем, и про СталинГулаг тоже не знаем.

Кашин

Про Незыгаря я тоже могу привести примеры, правда, без никнеймов, которые я забыл. Регулярно всплывают какие-то истории из серии, что вот та девушка в бикини, которую лайкали миллионы в Instagram, оказалась вовсе не девушкой, а выдумкой рекламного агентства, пропагандирующего не помню чего. Здесь тоже скользкая история. Понятно, что мы про Незыгаря ничего не знаем, несмотря на наши попытки его деанонимизировать. Но даже в этой пустоте, за три года, которые он есть, его репутация сформировалась, она существует. В принципе, бренд Незыгарь — такой же бренд, как Варламов или Кашин. Мы читаем его на протяжении долгого времени и он для нас уже есть, даже если нет у него биографии, кому она нужна. Если помнишь, что-то похожее было с Кермлином в Твиттере — несколько лет мы не знали, кто это, не знали его, точнее, их по имени, но эти несколько лет они были с нами, мы к ним привыкли. У Кермлина сложилась какая-то репутация, он — как Кермлин — стал автором нескольких традиционных СМИ, включая, например, Forbes, и это уже такая неанонимная анонимность. Да, мы не знали имени, но знали, что это автор, который достаточно давно на виду, и который, в общем, не отличается от тех авторов, которых мы знаем в лицо и по имени. По-моему, то же самое сейчас происходит с Незыгарем.

Кудрявцев

Понятно. Вопрос в том, равен ли он Кашину — ведь Кашин отвечает за то, что пишется под его именем, своей человеческой жизнью, а Незыгарь, возможно, за это время три раза поменял автора, и ни один из них ничем ни за что не отвечает.

Кашин

Это такая игра, которая может быть интересна фанатам этого жанра или специалистам, а для аудитории нет разницы, я думаю. Мы, действительно, легко произносим через запятую «Кашин, Незыгарь», я часто наблюдаю это перечисление. Но, когда есть два канала, в которых примерно один и тот же контент... Разный, конечно, но в принципе всё равно какие-то мелкие публикации о политике, — так вот, когда есть два таких канала, реальный человек и нереальный, я на месте простого читателя, безусловно, не делал бы различий между ними. А что у кого-то есть биография, кто отвечает жизнью — ну это тоже история из серии «проблемы населения шерифа не интересуют».

Кудрявцев

Ладно. Вот появилась эта концепция моноСМИ, ты был одним из ее пионеров, но ты был важен, потому что происходил из классической редакции. И некоторое время даже совмещал одно с другим. После чего ты в своей эволюции достиг идеала этого моноСМИ — ты стал «Кашин.гуру», то есть человек-сайт, и на этом сайте могли даже публиковаться другие люди. И это была очевидная вершина, но ты на ней не удержался. Значит, модель в чем-то не работает. В чем именно?

Кашин

Не удержался, ты имеешь в виду, в плане заработка и сотрудничества с Republic?

Кудрявцев

«Кашин.гуру» перестал существовать в том виде, в котором он существовал.

Кашин

Смотри, это моя частная история в том смысле, что, наверное, и возраст, и консерватизм не позволяют сделать тот самый шаг, который напрашивается. А именно, монетизировать, либо размещая рекламу, либо, опять же, по беспределу цинично продаваясь, как авторы анонимных Telegram-каналов. Я ссылаюсь на Telegram чаще всего, потому что сейчас это самая модная, наверное, история. Но да, я понимаю, что этот шаг я не сделал сознательно, хотя тот же Варламов меня уговаривал его сделать, присоединяясь к его уже вполне такому предприятию, а не частному...

Кудрявцев

Частному предприятию, а не частной лавочке.

Кашин

Не частному занятию, я хотел сказать, то есть просто как бы хобби. Это уже, естественно, не хобби, на него работают люди, он им платит зарплату. Он меня к себе звал, это не секрет. И я действительно побоялся, потому что это не то что потеря независимости, а переход в рыночные отношения с читателем, которые налагают на тебя те обязательства, которые тебе не факт что нужны. Поэтому ты здесь задаешь вопрос человеку, который побоялся сделать шаг. Соответственно, любое мое пояснение по этому поводу будет выглядеть оправданием. Может быть, я когда-нибудь на него решусь, и может быть, я просто жду какого-то большого джекпота и не хочу размениваться ни на что сейчас. И насчет когда-нибудь — понятно когда в наших условиях. Сейчас у меня эксклюзивное место публикаций — это Republic. Когда накроется Republic, наверняка он не вечен, то я подумаю, может быть, пора, действительно, жить самому. Есть кустарная форма монетизации своего монобренда — то, что делает Бабченко, когда предлагает «Яндекс»-кошелёк в каждом своем посту. В том числе, в каких-то бытовых вещах, что, в общем, вызывает, по-моему, заслуженный сарказм аудитории, которая называет его попрошайкой. Либо действительно размещать рекламу, причем у меня на сайте «Кашин.гуру» был такой опыт размещения настоящих взрослых баннеров. Который, правда, быстро закончился из-за того, что упал рубль и, естественно, резать косты начали с маленьких сайтиков.