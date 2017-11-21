Сапрыкин

Важная часть публичного образа журналиста Олеси Герасименко — невозможность дописать текст. Текст всегда «не пишется». Мы знаем об этом по вашему твиттеру. Кроме шуток, это удивительная для России история — когда человек получает возможность работать над материалами в таком темпе, несколько месяцев на одну историю. Для вас эти долго пишущиеся (или не пишущиеся) тексты — это что такое, драма или привилегия? Как вы это ощущаете?

Герасименко

Ощущаю, что мне повезло. Хотя это ненормальная, конечно, ситуация. Было такое, что я думала уходить во фрилансеры, когда мне становилось особенно стыдно за мои долгие сроки. Не буду больше позориться, уйду и буду сама перед собой отвечать. Я придумала, что надо написать объявление.

Сапрыкин

«Делаю большие тексты медленно»?

Герасименко

Да, у меня было три «Д»: добротно, дорого и долго. Действительно, тексты выходят добротнее, чем могли бы быть, если бы я сделала быстрее. Я бы не отказалась придать себе некоторое ускорение, но у меня не получается. Возможно, потому, что каждая следующая тема, которую я беру, она еще более мне незнакома, чем предыдущая, и мне все больше приходится прикладывать усилий, чтобы хоть что-то в ней понять.

Собственно, арт-группа «Война», последний мой текст, он не исключение. Чтобы просто начать с ними разговаривать, у меня ушло недели три. Чтобы снова с ними вступить в контакт, когда они меня послали, и уговорить их меня не посылать — это уже был месяц фактически. Все почему-то очень долго, с трудом и со страданиями. На самом деле лично я страдаю гораздо больше. В публичную сферу у меня попадают последние три дня, когда я уже пишу и когда в три часа ночи надо как-то отвлечься. Я отвлекаюсь на твиттер.

Сапрыкин

И тогда появляются вот эти твиты — «Лежу», «Шевелюсь»?

Герасименко

«Не могу больше», «Сейчас умру». Мои подруги знают: все, значит, через пару дней сдаст. У них такие засечки есть.

Сапрыкин

То есть это хороший знак?

Герасименко

Да, если я вылезаю в твиттер, значит, мне уже есть над чем страдать, сбор фактуры кончился. А на этапе сбора фактуры я просто хожу убитая и никуда не пишу, потому что боюсь, что ничего не соберется. Страдать публично по несобранному — это совсем плохо.

Сапрыкин

Вы говорите, что потратили три недели на то, чтобы «Война» начала с вами разговаривать. Но сейчас-то, после выхода материала, они перестали с вами разговаривать?

Герасименко

Нет, наоборот, они мне сообщают свои новости. У меня часто так бывает, что ко мне хорошо начинают относиться мои герои.

Сапрыкин

Редкое качество. Обычно, когда тебе приносят твой портрет, как в книге про Незнайку, он тебе всегда не нравится. «Журналист все переврал».

Герасименко

Сначала начинаются скандалы: «этого я не говорила», «это было не так». А через недели две-три мы с героями материалов часто начинаем переписываться, они рассказывают мне про новости, я сама о чем-то у них расспрашиваю. Нет, бывало, что проклинали, но редко. Главное, чтобы сначала сказали, что все плохо — это значит, что все сделано правильно. Если человеку сразу нравится его профайл, значит, чего-то ты не нашла и не докрутила. Значит, герой облегченно выдохнул. Но это профайл, самый сложный жанр, хотя у меня в последнее время сыплются только профайлы.