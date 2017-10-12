Морев

А в чем, по вашему, образцовость «Медузы»? Я, например, к ней довольно долго привыкал. Чтобы ее оценить, что называется, потребовалось время. Они ведь, если помните, начинали как такой «агрегатор» — знакомим вас со всем интересным плюс новости. Знакомили плохо, выборка была, разумеется, неполной, с моей точки зрения, а какое-то карикатурное прямо самодовольство, взятое как принципиальная основа подачи материалов в фейсбуке, дико раздражало. Но потом про агрегатор как-то почти забыли, в фейсбуке утихомирились и постепенно выработали свою подачу материала, которая работает — ее уже и копируют повсюду (особенно смешно, потому что буквально — «Новая») и я, как говорится, подсел. Правда в смысле оперативности тот же РБК их опережает. Но мы ведь читаем «Медузу» не из-за новостей. Кстати, наверняка кто-то скажет, что «Медуза» гораздо более нишевое издание нежели «Лента», из которой она выросла. Но я-то считаю — мы это и с Кашиным обсуждали — что нишевость это только плюс. Как один из признаков осмысленности проекта.

Сапрыкин

Мы читаем «Медузу», потому что от нее исходит ощущение «современности», «того-что-нужно-делать-сегодня», но при этом она немножко умнее, чем эта современность требует. Она очевидно имеет дело не с человеком, который пришел в интернет, чтобы прямо-таки ЧИТАТЬ; отсюда отсутствие разделов, ленты новостей, колонок и вообще всяческой публицистики (что прекрасно). Разбитый на пункты бэкграунд. Знаменитые карточки. Заголовки, которые как бы используют приемы кликбейта, но одновременно иронизируют над ними. То, что она достает меня из каждого утюга; вернее, из любого утюга, который мне удобен. То, что она выходит за собственные рамки: все вроде бы лаконично и юзер-френдли, при этом — лучшая репортерская служба в стране. Нет специально написанных мнений, при этом есть хорошо считываемая позиция, которая иногда прорывается в обращениях «от редакции», и это всегда сильный жест. То, что она за людей и против несправедливости. Ну и порт приписки тоже имеет значение, хотя не решающее: это не эмигрантское издание и не советское, такой «Остров Крым».

Морев

Расскажите все же подробнее о «Полке»! Что это за справочник такой, если на него такие силы брошены? (Смайл, как говорил критик Кузьминский.)

Сапрыкин

Силы на самом деле невеликие: вся редакция при необходимости спокойно умещается на маленькой кухне, и еще место остается. «Полка» возникла из разговоров о том, что в русской литературе есть некоторое количество текстов, про которые все (не всё читающее сообщество, а все люди, говорящие на русском вообще) понимают, что это вещи великие, классические, всех нас в каком-то смысле сформировавшие — но при этом, если ты не занимаешься литературой профессионально, то школа, скорее всего, насмерть отбила у тебя охоту их читать. Или, как минимум, возможность получать от них удовольствие. По отношению к русскому литературному канону общество испытывает одновременно священный трепет (со всеми его нынешними атрибутами, вроде постоянных сигналов в инстанции по поводу «оскорбления чувств» и «издевательства над классикой») и полное равнодушие. Как сформулировали это на днях в одном фейсбучном обсуждении — «отстраненный контент, который невыносимо скучно читать». Вот «Полка» — это в некотором роде попытка разрушить эту отстраненность. Не за счет популяризации, «занимательности» или, не знаю, пересказа «Войны и мира» в стикерах для телеграма; боже упаси. А за счет (я очень на это надеюсь) разных приемов, которые позволят прочитать эти тексты как нечто удивительное. Понять, как они устроены, откуда они взялись, что происходило в момент их создания с автором и вокруг него, что можно понять через эти тексты о людях, о языке или о том, как все в России устроено. А заодно немного переформулировать понятие канона или «литературной классики». А заодно, возможно, показать, как развивалась русская литература вообще, какие открытия в ней происходили, и какие за ними шли волны. Возвращаясь к первому вопросу — это, наверное, не медиа в строгом смысле слова. Но и не учебник литературы, каким мы его привыкли видеть. Не знаю, как определить жанр — наглядное пособие?