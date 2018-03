Морев

Вы, однако, продолжаете время от времени писать колонки — это нежелание совсем уходить из зоны медиа? Или сохраняющаяся иллюзия авторского воздействия на общество?

Сапрыкин

Никакой иллюзии воздействия уже не осталось. На самом деле, ты всегда чувствуешь, читают текст или нет; это не зависит от количества лайков и шеров. Сейчас скорее не читают. На самом деле, это не только проблема всеобщей апатии; это проблема авторского подхода. Нужно либо честно (и, по возможности, не банально) реагировать на любые окружающие поводы, либо формулировать сверхнеожиданные и сверхточные мысли. То есть работают, условно говоря, методы Кашина и Гаазе, все, что между ними, улетает в трубу. Те немногочисленные колонки, которые я сейчас пишу — следствие того, что есть еще люди, которым они почему-то нужны, и я им настолько за это благодарен, что иногда не нахожу сил отказаться.

Морев

Про сейчас понятно, а вот если представить себе «прекрасную Россию будущего», как говорит нам Навальный, то в каком медиа вы себя видите? И вообще — видите ли вы себя в медиа?

Сапрыкин

Честно говоря, не представляю себе. Сейчас все разговоры вокруг медиа — те, которые я слышу, и те, которые разные люди иногда ведут со мной — крутятся вокруг технической стороны вопроса: монетизация, конверсия, каналы дистрибуции, вот это все. И понятно почему: обсуждать профессиональные стандарты и тем более этическую сторону вопроса стало почти невозможно, все это, за редчайшими исключениями, находится в зыбкой зоне компромисса. А помимо эстетической и профессиональной стороны, существует еще много интересного. Интересны новые эмоции, которые медиа из людей могут вытащить. Или, что совсем уж интересно, медиа как способ наложить на хаос меняющегося мира новую понятийную сетку — как это удавалось «Коммерсанту» и «Афише». Но в ситуации, когда все находятся на грани выживания, по финансовым или политическим причинам, и когда всё уперлось в кликабельность и количество просмотров, о таких вещах почти невозможно думать. И у меня никакой сверхидеи на эту тему нет. А без нее не интересно. Тут важно оговориться, что вот эта уныло-апокалиптическая картина — она не относится к огромному количеству журналистов, которые по-прежнему работают совершенно бескомпромиссно, исходя из очень четкой системы ценностей, и я их бесконечно уважаю, и знакомством с некоторыми из них очень горжусь, И есть относительно новые медиа, которые интересно и с умом сделаны — много раз уже упомянутая «Медуза», The Bell или Republic. Есть The New Times, который бьется, несмотря ни на что. Просто как себя к этим реалиям системным образом приспособить, я уже не очень понимаю.