Мусихина

Куда, по-твоему, движутся отношения клиент-агентство-площадка? Как они трансформируются? Как меняются роли и распределение обязанностей? Очевидно, что клиенты стремятся к большей прозрачности, как в таких условиях эффективно взаимодействовать? Какая в этом роль у технологии, а какая — у людей?

Исагулова

Клиенты из года в год становятся все более требовательными. Агентства и площадки должны им, как минимум, соответствовать, а по-хорошему — задавать новые тренды развития. Площадки могут обеспечить техническую реализацию задачи, поскольку у них есть ресурсы для этого. Агентства, со своей стороны, должны будут наращивать экспертизу, аккумулировать знания всех доступных средств и эффективно применять их для решения задач клиента, поскольку, в отличие от телевидения, в диджитале множество игроков и высокая конкуренция. Надо отметить, что с ростом доли диджитала в клиентских бюджетах маркетологи, медиаменеджеры и брендкоманды также чувствуют необходимость наращивать экспертизу в этой области у себя внутри. Ценность каждого участника этого трехстороннего партнерства должна быть понятна и прозрачна — тогда мы будем драйвить рынок и продолжим расти опережающими темпами, как делаем все последние годы.

Мусихина

Поговорим про социальные сети. Не секрет, что они с, одной стороны, дали людям невероятную силу объединяться и общаться, обмениваться информацией. С другой стороны, социальные сети — это неисчерпаемый источник информации, которую мы сами о себе оставляем в сети и которую компании, бизнесы и государства собирают и используют. А, кроме того, они вызывают реальное привыкание и влияют негативно на психологическое состояние людей. Мой любимый профессор маркетинга Scott Galloway агитирует за то, чтобы запретить детям младше 18 лет доступ к соцсетям, потому что считает, что они так же опасны, как наркотики. Что ты думаешь об этом? Как сделать так, чтобы социальные сети не превратились для людей из инструмента коммуникации в зависимость?

Исагулова

Во-первых, социальные сети — это один из каналов коммуникации, он органично и плотно вписан в нашу жизнь. Раньше это были телефонные разговоры и SMS, теперь мессенджеры и соцсети, без которых невозможно представить свою жизнь.

Во-вторых, меняются каналы потребления контента. Произошла естественная трансформация. Если прежде это был телевизор, то сейчас произошло смещение в сторону потребления контента по запросу: видео, музыки, игр в социальных сетях.