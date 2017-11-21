Паулюс

Я в том интервью еще про традиционную и сланцевую добычу нефти говорил :) По видеорекламе в интернет-канале стало получше (хоть и не идеально) с измерениями, поэтому на фоне ценовой гиперинфляции в традиционном канале, «сланец» стал привлекательнее. Это по видеорекламе, которую мы по соцдему таргетируем. По так называемому precision маркетингу с более тонкой, чем соцдем, настройкой по поведению, «психографике» и прочему для нашей индустрии в России я существенного практически применимого прогресса пока не вижу. Сегменты выделяются туго, и медийный план стоит космических денег, если это для бизнеса, а не для презентации. Precision маркетинг пока не масштабируем за разумные деньги. Моя очень поверхностная, спекулятивная и полупрофессиональная оценка — это, в частности, из-за того, что некоторые технологии, которые использует, скажем, Facebook пока не используются российскими игроками.

Второе, помимо технологий и компьютерной обработки, видимо, еще нужны люди, которые руками и мозгами будут перебирать то, что выдает машина. Все это требует инвестиций, чтобы precision маркетинг перешел из жанра научной фантастики в прикладную область и стал финансово состоятельным. Хотя, может, правда, я не умею с ним работать. Тогда кто-то должен меня научить и, желательно, еще бесплатный сэмплинг предоставить. В целом, я думаю, эта область будет развиваться, но не сама собой, а через давление покупателей рекламного инвентаря. Эта индустрия динамичная, и рано или поздно кто-то из поставщиков инвентаря откликнется, и деньги, соответственно потекут в этом направлении.

Исагулова

А скажи, пожалуйста, диджитализация как-то влияет на работу такой классической компании, как Danone? Можешь вспомнить самое технологичное решение, продукт или какую то суперпродвинутую разработку, которую вы успешно внедрили в Danone, не важно в маркетинге, логистике, продажах, HR или в других направлениях.

Паулюс

Digital и диджитализация — это очень нелюбимые мною слова. Их так замылили, что они почти обессмыслились. Digital технология — это способ кодирования информации. Кроме нашего мозга, наверное, ничего аналогового вокруг нас не осталось. Поэтому, да, диджитализация имеет огромное влияние на Danone, как и на всех других. Вот SAP — это гениальная диджитал-вещь, или емэйл, или мобильная передача данных и так далее, и так далее. А еще у меня повышенная тревожность, что деньги наши становятся digital. Easy come, easy go — под кустом не закопаешь и не выкопаешь в трудный час. Это все невероятно, и этого всего 20-30 лет назад не было. Это автоматизирует обработку данных и сверхускоряет принятие решений.