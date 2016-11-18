Усманов

А как эти изменения касаются людей и экспертизы, какими навыками должен обладать крутой маркетолог, работающий в организации, которая идет в сторону data-driven-подхода?

Пархоменко

Нужно обладать широким кругозором, смотреть что делают в других категориях, смотреть на задачи инструменты по новому, челенджить собственные решения, созданные в прошлом. При этом, мне кажется, очень полезно разобраться самому в основах технологий, лежащих за data-подходами: что такое AI? Что такое облачное хранение и обработка данных?

Усманов

В цифровом маркетинге принято полагаться на автоматизацию, исключая людей из однообразных процессов. Например, вместо регулярного отбора иллюстраций из фотостоков, разумнее использовать AI. Это позволяет за секунды отбирать сотни наиболее подходящих и цепляющих иллюстраций, вместо часовых поисков вручную. Почему при общем хайпе только единицы компаний развивают у себя AI?

Пархоменко

Мне кажется, ты сам ответил на свой вопрос — потому что это ХАЙП. Сейчас создается очень много шума вокруг модных слов AI, ML. Все говорят, что это спасение от всего, что мой AI лучше, чем AI конкурента, только проверить это достаточно сложно и многие решения достаточно спорные. При этом не каждый рекламодатель обладает мощностями, людьми, деньгами чтобы разворачивать новые, не проверенные решения внутри. Поэтому пока многим игрокам проще и правильнее доверить свои данные внешним подрядчикам, более опытным. Но, например, банковскому, финансовому секторам сейчас проще создавать свои решения для маркетинга внутри, опыт работы с данными, моделями в этих бизнесах всегда был, есть люди, технологии.

Усманов

Автоматизация маркетинга требует другой уровень баинга. Системы предпочитают общаться с системами через набор открытых методов. Но сделки с Mail.Ru и другими коллегами мы до сих пор делаем. Как быть? Очевидно, что рынок закупок должен измениться. Каким, по твоему мнению, он будет через пять лет?

Пархоменко

Сделки с подрядчиками на рынке сейчас, это не только возможность получить те или иные условия, но и возможность договорить о совместном решении задач, имеющихся в бизнесе клиента. Мне кажется, эта составляющая никогда не исчезнет.

Через 5 лет, я надеюсь, за нас процесс закупки будут осуществлять роботы на большинстве инвентаря, главное, что там окажется не только инвентарь Интернет площадок, но и поверхности в наружной рекламе, выходы на радио и может даже в прессе ?