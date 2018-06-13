Студия будет разрабатывать промышленный дизайн для стартапов

Студия Артемия Лебедева запустила новую программу: экспресс-промдизайн. Проект предназначен для стартапов, которые хотят собрать деньги на «Кикстартере» или другой платформе, заинтересовать инвесторов и проверить свою идею на прочность. За 300 тысяч рублей студия создаст дизайн объекта, визуализирует концепт, проработает взаимодействие с пользователем, отрендерит картинки.

Предложение работает для «маленьких и бедных» компаний. По условиям сделки студия заключает с клиентом типовой договор, создает дизайн поверхностей и несколько визуализаций объекта, основные виды, опционально — взрыв-схему продукта и цветофактурную карту. Взамен стартап обязуется не обсуждать созданный дизайнерами вариант.

«Подопытный» стартап будет выбираться раз в неделю. В итоге счастливчик получит «дизайн любого предмета по цене ниже эскизного предложения», заявляет Лебедев. Заказчику не стоит ожидать инженерной проработки, твердотельного моделирования, прочностных расчетов — эту работу студия готова выполнить «за другие деньги и в другие сроки».

Лебедев отмечает, что экспресс-дизайн логотипов оказался удачным и востребованным среди начинающих и небогатых компаний. Напомним, в рамках этой программы студия создает логотипы за 100 тысяч рублей. Многие проекты из данной серии обрели скандальную известность: команда Plus обвинила студию в плагиате, «Эксклюзивная логистика» получила дизайнерский ромб, «Кадастр-сити» обрадовали «ночным оперативным вариантом». Последней работой в рамках экспресс-дизайна стал логотип-батон для минской булочной «Булочная».