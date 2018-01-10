Очередным участником проекта «Экспресс-дизайн» стала компания «Эксклюзивная логистика»





Студия Артемия Лебедева представила логотип и базовый стиль компании «Эксклюзивная логистика».

Для перевозчика дизайнеры разработали простой геометричный логотип. Большой монолитный знак указывает на крупногабаритность перевозимых товаров и дополняется пропорционально крупным названием компании, говорится на сайте Студии. На базе логотипа был создан стиль оклейки грузовых автомобилей.

«Эксклюзивная логистика» занимается перевозкой нестандартных грузов очень больших размеров — емкостей, яхт, модульных зданий. Заказчик хотел получить логотип, которой бы хорошо смотрелся на грузовых машинах, отражал суть деятельности и подчеркивал эксклюзивность оказываемых транспортных услуг.

Фирстиль компании был разработан в рамках проекта «Экспресс-дизайн», на что указывает соответствующая иконка. Условия участия предполагают, что Студия делает работу «на выходных» и за 100 тысяч рублей — «минимум в десять раз меньше реальной стоимости». При этом стартап должен быть «маленьким и бедным», а заказчик не имеет права обсуждать выбранный вариант.

Арт-директор и дизайнер: Артемий Лебедев

Дизайнер: Искандер Мухамадеев

Менеджер: Денис Железный