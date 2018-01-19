Новый фирменный стиль разработан для компании «Кадастр-сити» в рамках услуги экспресс-дизайн

Несмотря на возмущения клиентов и пользователей социальных сетей, услуга экспресс-дизайна в Студии Артемия Лебедева процветает. Вероятно, на волне Старого Нового года дизайнеры Студии решили сотворить «старый новый» логотип.

На этот раз услугой экспресс-дизайна решила воспользоваться компания «Кадастр-сити», занимающаяся кадастровыми и геодезическими работами. Дизайнер сразу сообщил клиенту о том, что заказ будет выполнен «в порядке ночного оперативного варианта».

На сайте Студии опубликован процесс создания логотипа, из которого можно сделать вывод, что работа кипела всю ночь, но результатом полуночных трудов дизайнеров оказалась эмблема, напоминающая самый скандальный лого декабря.

Из всех предложенных дизайнерами вариантов арт-директор оценил лишь два, попросив объединить их.

Итоговый вариант описан разработчиками как выразительный, обыгрывающий название компании и основные аспекты ее работы. Кубики, из которых собран логотип, символизируют квадратные метры земли в перспективе. Фирменные цвета намекают на землю и строительство: серый – это цвет бетона, из которого отливается фундамент, а оттенки песочного и оранжевого встречаются в разных слоях почвы.

Также, по словам дизайнеров, в логотип умело вписаны главные буквы названия компании – К и С, а паттерн получится дополнять, расширять и каждый раз по-разному использовать на практически любых носителях.

Смотря на новую айдентику «Кадастр-сити», невольно испытываешь ощущение дежавю. Полоски, наклон текста и, конечно, невозможность оспорить этот «уникальный» дизайн – все это мы не так давно наблюдали в логотипе для гомельской бургерной «Джон Федор».

Напомним, что Студия Артмеия Лебедева в новом 2018 году уже успела прославиться парой скандалов. Так, московский проект Plus обвинил Студию в плагиате, а компания «Эксклюзивная логистика» теперь радуется дизайнерскому ромбу за 100 000 рублей.