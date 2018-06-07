Проект создан для минской булочной «Булочная»

Студия Артемия Лебедева представила логотип булочной в Минске, которая так и называется — «Булочная». Заведение расположено в центре белорусской столицы и продает выпечку «как в СССР и без буржуйских излишеств». Владельцы уверены, что их булки и пирожные такие же вкусные, ароматные и качественные, как в советских столовых.

Дизайнер Альбина Гайнуллина выбрала в качестве логотипа «ароматный, нежный, с соблазнительным боком, бесконечно родной белый батон» — или, как утверждают создатели, символ всего советского. Логотип будет использоваться на вывесках, визитках и одежде сотрудников. Работа над проектом продолжалась 13 дней, говорится на сайте студии.