На этот раз недовольным работой дизайнеров оказался московский проект Plus

Глава московского проекта Plus Кирилл Артёменко рассказал, что дизайнерская студия Артемия Лебедева изготовила ему логотип, который оказался откровенным плагиатом.

Артёменко заказал у Студии Лебедева «оригинальный и узнаваемый графический образ» для мобильных приложений и интерфейсов сервиса знакомств. Логотип, полученный через месяц, он назвал работой на «уровне начинающего фрилансера».

«Мы были готовы ко многому, но не к такому крайне слабому и примитивному исполнению. Само исполнение логотипа было настолько шатким, неустойчивым и сомнительным, что я не могу себе даже представить, как арт-директор мог пропустить это решение, подписаться под этим своим именем и отправить клиенту как завершенный будущий логотип», – написал он.

Сам Артёменко за 20 минут нашёл в поисковике изображение, совпадающее на 90% с логотипом, предложенным Студией Лебедева. Найденный результат находился на первой позиции по запросу «creative plus logo» («креативное лого с плюсом»).

Глава Plus отметил, что заказывал у дизайнеров опцию «экспресс-дизайн» стоимостью в 100 тысяч рублей, ознакомившись с договором перед оплатой и зная, что не может обсуждать конечный результат. Однако, он не намерен принимать чужой логотип.

Напомним, что недовольными работой дизайнеров Студии не так давно остались компания «Эксклюзивная логистика» и сеть бургерных «Джон Федор». Кроме того, ранее в плагиате студию обвинила сеть ресторанов «Якитория».